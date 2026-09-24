Profeco emite alerta por venta de boletos de los conciertos de Sean Paul y Calvin Harris en el MUNET (X/@Profeco)

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alerta sobre la venta de boletos apócrifos para el festival de música electrónica Live at Munet, programado para los días 29, 30 y 31 de octubre en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), mientras la productora del evento asegura que la venta oficial ya está activa en la plataforma TIXR para los conciertos de Calvin Harris, Sean Paul, Deorro, 3BallMTY y BOLO.

La contradicción surge en un contexto donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE), responsable de las instalaciones del recinto, confirma que los organizadores carecen de los permisos de la Secretaría de Protección Civil y de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.

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Profeco detectó correos electrónicos con una liga para adquirir boletos bajo el supuesto de confirmación de preventa. La dependencia pide a los consumidores no realizar transferencias de dinero a cuentas de particulares.

NPU Live activó la venta el 22 de septiembre pese a los pendientes

Comunicado de NPU Live sobre el Live at Munet (@npu.live)

Un comunicado difundido por NPU Live, la productora internacional a cargo del festival, reconoce que “se presentaron algunos retos en el camino, pero todos ellos ya han sido resueltos”. El texto asegura que contarán “con todas las autorizaciones necesarias con suficiente anticipación al evento”.

El mismo comunicado confirma que los boletos salieron a la venta el martes 22 de septiembre exclusivamente a través de TIXR. Los carteles promocionales difundidos en redes sociales por NPU Live anuncian el lineup completo: Sean Paul, Deorro, 3BallMTY y BOLO para el 29 de octubre, y Calvin Harris para el 30 y 31 de octubre.

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En ambas publicaciones, la productora invita directamente a “conseguir tus boletos” mediante los enlaces NPU.live/cdmx y NPU.live/calvincdmx. Usuarios en los comentarios cuestionan la legitimidad del proceso: una persona pregunta “¿Ha sido aprobado por @museomunet?”, mientras otra escribe que tuvo una “pésima experiencia con la preventa”.

NPU Live pone a la venta boletos para el Live at Munet pese a no tener permisos (@npu.live)

El MUNET declara que es jurídicamente imposible vender accesos

La administración del MUNET notificó desde sus cuentas oficiales que las autoridades no han otorgado el visto bueno al proyecto. El recinto aclaró que no pueden comercializarse accesos mientras los organizadores no obtengan las autorizaciones correspondientes y atiendan obligaciones contractuales pendientes por el uso del inmueble, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

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La CFE recomendó a los interesados esperar una confirmación oficial antes de comprar boletos. La entidad precisó que los promotores no han tramitado ni obtenido las licencias requeridas para un evento de esta magnitud.

Profeco pide evitar pagos por transferencia a particulares

“Dado que la preventa de boletos está supuestamente programada para iniciar este martes 22 de septiembre, la Profeco refrenda su compromiso con los derechos de las personas usuarias o interesadas, exhortando a la población consumidora a abstenerse de adquirir localidades a través de medios que no sean los canales oficiales”, señaló la dependencia.

Profeco advierte de venta de boletos para el Live at Munet (X/@Profeco)

La Profeco explicó que el llamado busca prevenir fraudes que afecten la economía de la población. La institución detectó que, por medio de correos electrónicos, se compartió una liga para adquirir boletos bajo el supuesto de confirmación para la preventa.

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La advertencia oficial no implica que todo anuncio relacionado con Live at Munet sea falso, sino que actualmente no existen condiciones legales para comercializar accesos mientras las autorizaciones sigan pendientes. La recomendación de las autoridades es esperar y consultar únicamente información difundida mediante canales institucionales verificados.

En caso de haber realizado alguna transacción relacionada con el evento, la Profeco invita a los afectados a presentar su denuncia ante la procuraduría para recibir asesoría. Por ahora, el festival permanece anunciado para finales de octubre sin que los pendientes con la CFE y el MUNET hayan sido resueltos de forma pública.