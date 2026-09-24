México

El Cártel de Sinaloa estaría montando narcolaboratorios en África para abastecer de drogas a Australia y Nueva Zelanda

Las ganancias extremas en Oceanía motivaron a la organización delictiva a elaborar drogas desde puntos estratégicos africanos

Narcolaboratorio Nigeria
Imagen ilustrativa Foto: Agencia Nacional de Control de Drogas
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El Cártel de Sinaloa habría establecido una red de laboratorios de metanfetamina a escala industrial en el sur de África para abastecer a Australia y Nueva Zelanda, según una investigación de la agencia AFP. En esos mercados, la droga sintética alcanza precios entre 65 y 100 veces más altos que en Estados Unidos.

El caso más reciente se descubrió en mayo en Swartruggens, un pueblo rural de Sudáfrica ubicado a 175 kilómetros al norte de Johannesburgo. Según la policía, un grupo de ciudadanos mexicanos había ingresado al país como supuestos turistas. En realidad, eran químicos enviados por la organización criminal para montar una instalación de producción industrial en una granja de caza de la zona.

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La pista que conecta Sudáfrica con Australia

El laboratorio de Swartruggens es uno de al menos siete descubiertos en el sur de África durante los últimos dos años. Tenía capacidad para producir cinco toneladas de metanfetamina al mes, una cantidad que equivale a cerca de mil millones de dólares en ventas al por mayor en el mercado australiano.

Las autoridades sudafricanas investigan si un cargamento de droga incautado este año en Australia tiene su origen en esa misma instalación. Devon Naicker, jefe de la Oficina de Lucha contra los Estupefacientes de Sudáfrica (SANEB), explicó a la AFP que la carga incautada “pasó por el puerto de Durban”, en la costa este del país, y que la manera en que estaba embalada apunta a que fue fabricada en ese lugar, ubicado a dos horas y media de Johannesburgo.

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Narcolaboratorio en Nigeria - mexicano
Imagen ilustrativa Foto: Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria

Naicker, quien encabeza la división de estupefacientes dentro de la unidad de élite conocida como los Hawks, precisó que la investigación continúa. Por eso, dijo, no puede revelar los métodos utilizados para establecer ese vínculo. Una fuente de seguridad consultada por la AFP describió a Sudáfrica como el “lugar perfecto” para este tipo de producción, por la extensión de su territorio, sus conexiones marítimas y aéreas con el mundo, y la corrupción, que según la fuente “desempeña un papel importante”.

La huella mexicana se expande por el continente

Desde 2024, al menos 16 ciudadanos mexicanos han sido detenidos en distintos operativos contra laboratorios en Sudáfrica. En el caso específico de Swartruggens, cinco de los 13 detenidos eran mexicanos, todos con conocimientos de química, de acuerdo con la policía.

El primer laboratorio con el sello del cártel mexicano en el país se había descubierto en 2020, en la localidad agrícola de Marble Hall, a más de 200 kilómetros al noreste de Johannesburgo. Ese hallazgo marcó el inicio de un patrón que las autoridades siguen documentando en la región.

'El Mayo' y 'El Chapo' son identificados como cofundadores del Cártel de Sinaloa. (X/@Juan_OrtizMX|Gobierno de México)
'El Mayo' y 'El Chapo' son identificados como cofundadores del Cártel de Sinaloa. (X/@Juan_OrtizMX|Gobierno de México)

Los investigadores señalan que los laboratorios suelen instalarse en fincas aisladas, pero con acceso a carreteras principales. Esa combinación resulta necesaria porque las instalaciones requieren una entrega constante de productos químicos y, a la vez, deben poder trasladar con rapidez la droga ya procesada.

Naicker detalló que los ciudadanos mexicanos de mayor rango suelen llegar para instalar los laboratorios. Luego dejan a otros especialistas con formación química a cargo de mantener la producción. En algunos casos, agregó, también habrían capacitado a colaboradores locales en el proceso.

Las investigaciones en curso muestran, además, que el mismo modo de operar se repite en África Occidental, en Nigeria, donde los cárteles mexicanos también reaparecieron.

Método de producción y precursores químicos

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es el uso del método P2P, basado en el compuesto fenil-2-propanona, hasta ahora desconocido en Sudáfrica. Los productos químicos empleados en este proceso provendrían principalmente de China e India.

Naicker explicó que la operación demanda “múltiples cargamentos” que llegan por camión, ya que los laboratorios necesitan una entrega continua de precursores para fabricar la droga y, al mismo tiempo, deben sacar con rapidez el producto terminado de las instalaciones.

Narcolaboratorio Nigeria
Imagen ilustrativa Foto: Agencia Nacional de Control de Drogas

Antes del caso de Swartruggens, los investigadores ya habían seguido el rastro de un contenedor sospechoso que ingresó a Sudáfrica por el puerto de Durban en abril de 2023. Ese envío condujo a cinco unidades de almacenamiento repletas de productos químicos y equipos, halladas en Midrand, a mitad de camino entre Pretoria y Johannesburgo.

Postura de Australia y otras vías de tráfico

La policía de Australia confirmó a la AFP que detectó “un aumento del interés de los cárteles mexicanos en el mercado de drogas ilícitas de Australia”. La fuerza policial evitó dar detalles sobre organizaciones específicas y explicó que, debido a la sensibilidad de las operaciones, no comentaría sobre los cárteles mexicanos que operan en Sudáfrica.

Tanto la policía australiana como la neozelandesa ya habían establecido con anterioridad que secciones locales de la banda de moteros Comancheros se abastecían de droga a través del Cártel de Sinaloa.

El tráfico de metanfetamina entre el sur de África y Oceanía no ocurre únicamente por vía marítima. En enero, una mujer de 32 años fue detenida en el aeropuerto de Sídney tras llegar en un vuelo procedente de Sudáfrica. En su equipaje llevaba 39 kilos de metanfetamina en polvo.

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