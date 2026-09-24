Aficionados mexicanos se burlan de la Selección de Ecuador tras caer goleada por Corea del Sur: “¿También los amenazaron?"

Usuarios de México recuperaron los antecedentes del Mundial 2026 para revivir las supuestas amenazas recibidas por los ecuatorianos antes de su eliminación en dieciseisavos de final. (Especial)

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La goleada de Corea del Sur sobre Ecuador cruzó meses y husos horarios para aterrizar rápidamente en las redes mexicanas.

El 3-0 en Suwon, en pleno estreno de Marcelo Gallardo al frente de la Tri, devolvió a la conversación una rivalidad que quedó abierta desde el Mundial 2026.

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La rivalidad iniciada tras la eliminación de Ecuador ante México en el Estadio Azteca revivió con la derrota de los sudamericanos en la fecha FIFA. REUTERS/Raquel Cunha

La conversación volvió a unir el amistoso en Asia con el 2-0 que eliminó a los ecuatorianos ante la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final.

El debut de Gallardo quedó marcado por la goleada contra Corea del Sur

El resultado tuvo razones futbolísticas que quedaron expuestas tras el partido. Ecuador padeció la presión alta de los coreanos, tuvo poca presencia ofensiva y perdió orden defensivo después de recibir el primer gol.

El 1-0 llegó tras una acción por el centro. Oh encontró espacio para rematar y el balón se desvió en la defensa ecuatoriana, lo que dejó sin reacción a Hernán Galíndez .

Cuatro minutos más tarde, Son ejecutó un tiro libre directo al segundo palo. El doble golpe dejó a Ecuador obligado a adelantar líneas, aunque sus intentos no tuvieron precisión suficiente.

La Tri disputó el amistoso sin Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez, ausentes durante la gira por lesión.

Oh Hyeon-gyu, Son Heung-min y Lee Dong-gyeong anotaron los tantos del triunfo coreano. (X/ @theKFA)

Marcelo Gallardo habló después del encuentro en Suwon y reconoció que “no fue el debut esperado”. El argentino sostuvo que el viaje, el poco descanso y las escasas horas de trabajo afectaron al plantel. También admitió que a Ecuador le costó más de la cuenta.

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El 3-0 en Suwon reavivió las burlas mexicanas

Ecuador resistió durante el primer tiempo, pero Corea del Sur resolvió el amistoso después del descanso. Oh Hyeon-gyu abrió el marcador a los 54 minutos, Son Heung-min amplió la ventaja a los 58 y Lee Dong-gyeong cerró la cuenta a los 86.

Múltiples cuentas mexicanas compararon el resultado con los triunfos de México ante Corea del Sur en torneos previos.

Frases como “¿Siguen amenazados o aquí si perdieron bien?” hicieron referencia a acusaciones sin respaldo de periodistas y aficionados que circularon luego de la eliminación ecuatoriana ante el Tri .

Otros memes sumaron referencias a BTS , Blackpink , El juego del calamar y Gangnam Style para aludir al supuesto “cartel coreano” que amenazó a los ecuatorianos.

Las burlas también recuperaron imágenes de Moisés Caicedo, Julián Quiñones y el partido mundialista entre México y Ecuador.

Los usuarios mexicanos compartieron burlas en redes sociales que relacionaron la nueva caída ecuatoriana con el partido del Mundial 2026. (X/ @ImAleejeje)

La referencia a las amenazas tiene origen Copa Mundial. Tras la derrota de Ecuador ante México, circularon acusaciones sin pruebas que insinuaban presiones contra futbolistas de la Tri antes de aquel partido. No hubo evidencia pública ni una confirmación oficial que respaldara esos señalamientos.

La discusión no terminó con el México vs Ecuador del Mundial 2026

El amistoso no fue el único factor que alimentó la discusión entre usuarios de ambos países en las últimas horas. Episodios deportivos volvieron a colocar la relación entre México y Ecuador en el centro de las conversaciones.

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La tensión nació antes del México vs Ecuador del 30 de junio, cuando aficionados mexicanos hicieron ruido frente al hotel donde se hospedaba la Selección Ecuatoriana .

La Federación Ecuatoriana de Fútbol cuestionó el episodio y presentó un reclamo formal.

Pedro Vite , futbolista ecuatoriano de Pumas, fue criticado tras ignorar el Himno Nacional Mexicano antes de un partido contra Chivas .

La versión de que Ecuador habría buscado a Javier Aguirre para dirigir a su selección tras la Copa del Mundo también generó reacciones.

Marcelo Gallardo declaró que el poco tiempo de entrenamiento y el largo viaje afectaron el rendimiento de sus dirigidos. (Foto AP/Dolores Ochoa)

De esta manera, aunque México ganó aquel encuentro por 2-0, el cruce continúa fuera de la cancha. La goleada de Corea del Sur volvió a ofrecer material para los memes y dejó una nueva postal de la rivalidad, de cara a la nueva era en ambos seleccionados nacionales.