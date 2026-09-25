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Chivas pierde a Bryan González por lesión: revelan el tiempo que estaría fuera

Tras salir lesionado en el Clásico Nacional ante América, el Cotorro González estaría fuera al menos unas semanas

González se perderá algunas semanas con Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez
González se perderá algunas semanas con Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez
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La vuelta a la actividad de Bryan “Cotorro” González terminó dejando una preocupación para Chivas.

El lateral había recuperado la titularidad después de superar una lesión y tuvo una participación destacada en el Clásico Nacional, pero su estado físico volvió a generar dudas justo cuando el Guadalajara encara una nueva jornada del Apertura 2026.

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Bryan González estaría fuera entre 2 y 3 semanas por lesión

De acuerdo con información difundida este jueves por ESPN, Bryan González será baja de Chivas para enfrentar a Querétaro debido a que habría recaído de la lesión que sufrió recientemente.

El reporte señala que el tiempo estimado de recuperación sería de entre dos y tres semanas, aunque hasta ahora esta duración no ha sido confirmada mediante un parte médico oficial del Guadalajara.

El problema llega apenas unos días después de que el Cotorro regresara a las canchas. El futbolista había estado fuera por un desgarre y reapareció durante la recta final de la fase regular.

Ante América, Gabriel Milito decidió devolverle la titularidad por el costado izquierdo y el movimiento parecía funcionar.

González incluso tuvo una intervención determinante en el Clásico Nacional, pues abrió el marcador para el Rebaño con un cabezazo al minuto 31.

González clavó un gol de "paloma" en el clásico. REUTERS/Eloisa Sanchez
González clavó un gol de "paloma" en el clásico. REUTERS/Eloisa Sanchez

Sin embargo, durante el segundo tiempo tuvo que abandonar el terreno de juego por una molestia, situación que encendió nuevamente las alarmas en el cuerpo técnico rojiblanco. El propio club registró su salida en el empate 2-2 frente a las Águilas.

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Ahora, según el reporte de ESPN retomado este jueves 24 de septiembre, la recaída provocaría que el defensor se pierda el encuentro contra Querétaro y posiblemente algunos compromisos posteriores.

Si se confirma el periodo de 2 a 3 semanas, su regreso podría darse hasta mediados de octubre, dependiendo de su evolución y de la valoración médica.

La situación también obligará a Gabriel Milito a modificar nuevamente su alineación. Una de las alternativas para ocupar el sector izquierdo sería Hugo Camberos, aunque el entrenador tendrá que determinar quién ocupará la posición ante las distintas ausencias que enfrenta el plantel.

Chivas recibe a Querétaro en la Jornada 10 del Apertura 2026

La baja de González se presenta antes de un partido importante para el Guadalajara. Chivas recibirá a Querétaro este sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron, en un encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026. El duelo está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El Rebaño llega después de empatar 2-2 con América en el Clásico Nacional. Con ese resultado, el conjunto dirigido por Milito alcanzó 18 puntos y se mantiene en la parte alta de la clasificación, por lo que buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Del otro lado estará un Querétaro que necesita sumar para evitar alejarse de la zona de clasificación. Los Gallos han tenido un torneo irregular y visitarán Guadalajara con la intención de obtener unidades en una cancha donde el Rebaño buscará imponer condiciones.

El encuentro podrá seguirse en México a través de Chivas TV y Amazon Prime Video, de acuerdo con la información publicada sobre la transmisión del partido.

Por ahora, la principal incógnita está en la recuperación de Bryan González. El periodo de dos a tres semanas señalado por ESPN todavía debe tomarse como una estimación y no como un diagnóstico oficial, pero representa una nueva complicación para un jugador que apenas había conseguido volver a la actividad.

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