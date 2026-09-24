Capturan a John Keny Moreno Segura, excomisionado policial de Juchitán, acusado de proteger a "Los Cromos", ligados al CJNG. Fiscalía de Michoacán

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), junto con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, detuvo a J.K.M.S., excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, en la segunda fase de un operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec.

Se le señala por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, al brindar protección al grupo delictivo conocido como “Los Cromos”. La captura se ejecutó este 24 de septiembre en el marco del operativo que se desarrolla en Juchitán de Zaragoza.

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Segunda fase del operativo y la detención del excomisionado

La aprehensión estuvo a cargo de la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO, mediante un despliegue táctico basado en labores de inteligencia coordinadas con varias corporaciones. Además de la SEMAR y la SSPC, participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

El excomisionado fue trasladado de inmediato bajo un dispositivo especial de seguridad tras su detención, realizada con apego a derecho según lo informado por la FGEO. Quedó a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación jurídica.

El excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán fue detenido un día después del alcalde "Quetu". Crédito: Redes sociales

La captura ocurrió porque la Fiscalía de Oaxaca lo señala de haber protegido, desde su cargo como comisionado policial en Juchitán, las operaciones del grupo delictivo “Los Cromos” en el Istmo de Tehuantepec.

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“De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de “Los Cromos”, célula que funciona como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región", señalo la Fiscalía de Michoacán en el comunicado sobre la detención del ex funcionario.

Cronología de la primera a la segunda fase con detención del alcalde

El alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue arrestado en Ciudad Ixtepec durante el operativo del 23 de septiembre, según informó Omar García Harfuch, titular de la SSPC. La detención se realizó junto con la de Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Esta seria la primera fase del operativo.

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García Harfuch precisó que ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Las investigaciones señalan a Sánchez Altamirano por implementar esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de “Los Cromos” en la región.

Foto: SSPC

Para afectar su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación en su contra.

Tras la captura, un grupo de policías municipales de Juchitán bloqueó accesos carreteros y salidas del municipio para evitar el traslado del alcalde a un penal federal, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México. Extraoficialmente, se indicó que estos bloqueos no representarían un impedimento para su puesta a disposición.

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“Los Cromos” y su vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Según las investigaciones de la FGEO, tanto el alcalde “Quetu” como “La Parka” actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de “Los Cromos”. Esta célula funciona, de acuerdo con la Fiscalía, como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec.

La detención del excomisionado de la Policía Municipal se enmarca en esta misma línea de investigación. Las autoridades lo vinculan con el presunto esquema de protección institucional que habría permitido la operación del grupo criminal en el municipio.

Cargos diferenciados para cada detenido

Los delitos imputados varían según el rol atribuido a cada persona dentro de la presunta red de complicidad. El alcalde “Quetu”, fue aprehendido por su probable responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

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Elementos de las fuerzas de seguridad federales, incluyendo la Marina y personal de Custodia Federal, resguardan y suben a una persona detenida a un vehículo blindado en el estacionamiento de un inmueble institucional. Varios agentes con equipamiento táctico y armas de fuego participan en las labores de resguardo durante el procedimiento.

En el caso del excomisionado J.K.M.S., la imputación se concentra en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, derivado de la protección que habría otorgado a “Los Cromos” desde su función como mando policial municipal.

Postura institucional del Gabinete de Seguridad

Con esta segunda etapa del operativo, la Fiscalía de Oaxaca y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de fortalecer las acciones conjuntas contra los delitos de alto impacto en la entidad.

El objetivo declarado es desarticular las redes de complicidad criminal en el Istmo de Tehuantepec. Las autoridades señalaron que buscan garantizar que las personas relacionadas con estos hechos sean llevadas ante la justicia, sin distinción de cargos o funciones públicas que ocupen.

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