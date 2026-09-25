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Javier Aquino exige coherencia con el regreso del ascenso a la Liga MX: “Expansión no tiene el nivel”

La exfigura de Tigres y Cruz Azul cuestionó el aporte de la segunda categoría y los cambios estructurales que deben exisitr para un flujo entre divisiones

El lateral de los Bravos de Juárez afirma que los jugadores tienen que acatar el modelo establecido para comenzar a abrir oportunidades a nuevos talentos nacionales. (Instagram/ @javieraquino7)
El lateral de los Bravos de Juárez afirma que los jugadores tienen que acatar el modelo establecido para comenzar a abrir oportunidades a nuevos talentos nacionales. (Instagram/ @javieraquino7)
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La discusión por el regreso del ascenso y descenso volvió a instalarse en el futbol mexicano y encontró una postura con matices en Javier Aquino.

El futbolista de FC Juárez respaldó la restitución del sistema, aunque cuestionó el estándar competitivo de la actual Liga de Expansión MX.

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Aquino advirtió que el regreso del ascenso por sí solo no resolverá los problemas estructurales si no existen cambios en la FMF. (X/ @fcjuarezoficial)

Aquino habló en la conferencia de prensa previa al partido Bravos vs León, en un momento en que el tema ganó espacio tras una iniciativa en el Senado.

El jugador recurrió a su experiencia en la antigua Liga de Ascenso y pidió que el debate incluya exigencia, reglas y una revisión más amplia de la estructura del futbol nacional.

Javier Aquino pide revisar el nivel antes de reclamar el regreso del ascenso

El oaxaqueño no rechazó la posibilidad de que vuelva el ascenso. Su planteamiento parte de una comparación entre la categoría en la que jugó durante cerca de tres años y la Liga de Expansión que existe hoy: “En este momento no tiene el nivel que tenía la Liga de Ascenso antes”.

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El lateral sostuvo que los equipos también deben ser críticos con su desempeño antes de empujar una modificación en el sistema: “Para pedir algo también hay que ver primero lo que hacemos”.

El exfutbolista de Cruz Azul comparó la categoría actual con la antigua Liga de Ascenso, donde competían clubes de peso como Necaxa y Veracruz. (Foto: Twitter@RafaDato2)
El exfutbolista de Cruz Azul comparó la categoría actual con la antigua Liga de Ascenso, donde competían clubes de peso como Necaxa y Veracruz. (Foto: Twitter@RafaDato2)

Aquino recordó que durante su paso por la antigua Primera A “te topabas equipos como Necaxa y Veracruz, jugadores ya de mucho nivel y realmente ahora yo creo que no sucede eso para mí”.

De esta manera, su cuestionamiento no implica una postura contraria al regreso del sistema. Sostuvo que el ascenso y descenso puede recuperar presión competitiva y crear oportunidades para jugadores que buscan un lugar en la Liga MX.

En Juárez respaldan el retorno, pero apunta a las decisiones de arriba

El exjugador de Tigres afirmó que la movilidad entre divisiones puede aportar al futbol mexicano. Su argumento no se limitó a la competencia entre clubes, sino que también incluyó la posibilidad de que aparezcan nuevos futbolistas.

El lateral pidió que un eventual regreso del sistema incluya exigencia deportiva: “Estoy a favor de que el ascenso vuelva, que exista una exigencia”, afirmó, sin desligar esa posibilidad de la necesidad de revisar el estándar que mantienen los clubes de Expansión.

Javier Aquino respaldó la restitución del ascenso y descenso en el futbol mexicano, aunque cuestionó el nivel actual de la Liga de Expansión MX. (X/ @fcjuarezoficial)
Javier Aquino respaldó la restitución del ascenso y descenso en el futbol mexicano, aunque cuestionó el nivel actual de la Liga de Expansión MX. (X/ @fcjuarezoficial)

Aquino también marcó distancia entre la opinión de los jugadores y las decisiones que rigen el torneo: “Nosotros jugamos de acuerdo a las reglas que existen y no tomamos las decisiones”.

El futbolista atribuyó esa responsabilidad a los propietarios de los equipos y a la Federación Mexicana de Fútbol: “Las reglas no las ponemos nosotros”, sostuvo al referirse al modelo que mantiene suspendido el ascenso y descenso deportivo.

Bravos intenta salir del fondo tras cortar una racha de ocho derrotas

Las palabras de Aquino surgieron mientras FC Juárez intenta encontrar estabilidad en el Apertura 2026. El equipo atravesó un inicio adverso que puso bajo presión al plantel y derivó en una disculpa pública del club a su afición.

  • Bravos perdió sus primeros ocho partidos del campeonato. La racha se rompió el 18 de septiembre, cuando venció 2-0 a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez con dos goles de Óscar Estupiñán.
  • La victoria entregó sus primeros tres puntos, aunque Juárez se mantenía en el último puesto después de nueve jornadas, con una victoria y ocho derrotas.
  • Aquino llegó al club el 10 de enero de 2026, como agente libre, tras terminar un ciclo de casi 11 años con Tigres.
  • Firmó hasta diciembre de 2026 como una incorporación de experiencia para el proyecto fronterizo.
FC Juárez cortó una racha de ocho derrotas consecutivas al vencer 2-0 a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez. (X / Juárez FC)
FC Juárez cortó una racha de ocho derrotas consecutivas al vencer 2-0 a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez. (X / Juárez FC)

Así, el jugador cerró su reflexión al advertir que el ascenso y descenso no resolvería todos los problemas por sí solo: “Hay muchas decisiones arriba que se pueden cambiar para el bien del futbol mexicano y tampoco se hace”, afirmó. En Juárez, mientras tanto, el triunfo ante Tigres abrió una puerta para intentar salir del fondo.

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