México

Tras su divorcio, Adrián Marcelo no está listo para una nueva relación: “Ahorita sí estoy muy dañado”

El presentador regiomontano descartó buscar pareja a corto plazo y señaló que fue desalojado de su hogar por un distanciamiento afectivo

En medio de una tensa negociación con Televisa y Endemol por su salida del reality show, Adrián Marcelo enfrenta una nueva controversia.
Adrián Marcelo y Karina Puente mantuvieron una relación de más de siete años antes de anunciar su separación legal. (karybridge, Instagram)
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El conductor regiomontano Adrián Marcelo reveló que se encuentra divorciado legalmente de Karina Puente desde hace dos meses y descartó la posibilidad de iniciar una nueva relación sentimental debido al desgaste emocional provocado por la ruptura.

Las declaraciones del presentador surgieron durante una platica con la periodista Shanik Berman, donde detalló que acumula un año de separación física tras ser desalojado de su hogar por mostrar una actitud distante.

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El creador de contenido admitió que la falta de atención a los problemas de pareja desencadenó un distanciamiento progresivo que culminó en la pérdida total de comunicación entre ambos.

En la emisión, el exintegrante del reality La Casa de los Famosos México negó haber tenido novia tras la separación y atribuyó su soltería al impacto psicológico derivado del quiebre matrimonial.

“No, para nada, no quiero. Ahorita sí estoy muy dañado”, afirmó el conductor al responder sobre la opción de iniciar un romance con otra persona.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
El creador de contenido admitió que la falta de atención a los problemas de pareja desencadenó un distanciamiento progresivo. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El distanciamiento inició tras su salida de la televisión

El presentador explicó que la crisis matrimonial no ocurrió de forma directa por su participación en el programa de Televisa, sino por la gestión posterior de las secuelas emocionales dentro del hogar.

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El matrimonio de la pareja sufrió tensiones severas que derivaron en un aislamiento del conductor y en señalamientos de frialdad por parte de su expareja.

Yo salí, todavía tenía un gran matrimonio. Lo que pasa es que, en lugar de atender la herida que el programa había causado, invisibilicé ese dolor que existía”, declaró el creador regiomontano.

El entrevistado reconoció cien por ciento de responsabilidad personal por no atender el malestar de su excompañera, situación que derivó en dinámicas de indiferencia prolongada.

Durante el periodo de distanciamiento mutuo surgieron desacuerdos no resueltos que desgastaron la convivencia cotidiana hasta volver inviable la permanencia en la residencia compartida.

Esto fue un fallo en el cálculo, porque en esos momentos de frialdad y de no hablarnos, de guerra fría, también hubo cosas que a mí no me parecieron y a ella tampoco”, detalló el regiomontano.

El conflicto derivó en la interrupción de todo diálogo directo, aspecto que impidió cualquier intento de negociación o reconciliación previa al trámite legal de divorcio.

(IG: @karybridge)
Adrián Marcelo admitió el cien por ciento de responsabilidad personal por no atender el malestar de su exesposa. (IG: @karybridge)

El orgullo impidió un acuerdo entre la pareja

El comunicador señaló que la soberbia de ambas partes constituyó un factor determinante para concretar la separación legal tras siete años de noviazgo y tres de matrimonio.

“Uno de los factores determinantes para que hoy no estemos juntos fue el orgullo de ambos. Creo que en su momento sí fui un muy buen esposo”, manifestó en la emisión digital.

A pesar de la ratificación legal del divorcio, el creador de contenido admitió que aún guarda afecto por su exesposa y que visualiza la posibilidad de reencontrarse con ella en el futuro.

Yo espero culminar mi vida un día con ella”, expresó durante el diálogo con la periodista, aunque aclaró que actualmente no existen acercamientos ni conversaciones entre ellos.

La pareja contrajo matrimonio civil en diciembre de 2021 y celebró su boda religiosa en octubre de 2022 en la Riviera Maya, tras conocerse en 2014 en el programa Mitad y Mitad de Multimedios.

(IG: @karybridge)
Adrián Marcelo admitió que aún guarda afecto por su exesposa y que visualiza la posibilidad de reencontrarse con ella en el futuro. (IG: @karybridge)

Respecto a planes de formar una nueva familia o contraer nupcias nuevamente, el presentador descartó priorizar la maternidad o la vida conyugal a corto plazo.

El regiomontano explicó que sus metas personales están orientadas a la acumulación de vivencias individuales, viajes y el desarrollo de proyectos profesionales independientes.

“A esta altura la vida me presenta opciones de ir más por una vida de experiencias y de viajar”, contestó el conductor durante la entrevista.

Por su parte, Karina Puente ha mantenido reserva sobre el proceso legal de divorcio y ha evitado emitir pronunciamientos públicos respecto a las declaraciones hechas por su exesposo.

El divorcio legal concluyó el proceso iniciado a finales de 2025, periodo en el que el regiomontano regresó a vivir de manera temporal a la casa de sus padres.

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