¿Luis Miguel podría romper el récord de Shakira en CDMX? El Estadio GNP podría ver regresar a El Sol

La colombiana superó al mexicano y ahora tiene la gira latina más exitosa de todos los tiempos. (Cuartoscuro)

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Luis Miguel confirmó el 21 de septiembre una nueva gira para 2027 a través de un cartel publicado en sus redes sociales oficiales, sin fechas, ciudades ni recintos definidos.

El anuncio revive la posibilidad de que “El Sol” regrese al Estadio GNP Seguros, escenario donde Shakira estableció el récord de más presentaciones por un solo artista con 12 conciertos.

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El mensaje difundido en Instagram, X y Facebook contiene únicamente la frase “Luis Miguel Tour 2027”, sin información sobre boletos, países ni fecha de inicio de venta.

Shakira consolidó su récord con 13 fechas y más de 750 mil asistentes solo en la capital

Shakira hizo historia en la CDMX. REUTERS/Susana Vera

Shakira se convirtió en la primera artista en ofrecer 13 presentaciones en el Estadio GNP Seguros, recinto identificado como el escenario de conciertos número uno del mundo. La cifra se construyó en dos tramos: siete fechas consecutivas entre marzo y abril de 2025, cinco adicionales entre agosto y septiembre del mismo año, y una más en 2027.

Solo esas siete presentaciones iniciales reunieron a más de 600,000 personas en la Ciudad de México, de acuerdo con cifras difundidas por la organización de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. El total de shows de la colombiana en distintas ciudades del país llegó a 28, todos agotados.

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La expansión del recorrido incluyó paradas en Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Puebla y Veracruz, ciudad donde la cantante se presentó por primera vez el 24 de septiembre de 2025. Con 26 conciertos distribuidos en el país, la gira se convirtió en la de mayor número de fechas realizadas por un artista en la historia de México.

El historial de Luis Miguel en el Estadio GNP Seguros abre la puerta a un desafío directo

El cantante Luis Miguel anunció una nueva gira de conciertos internacional para 2027 (IG: luismiguel)

Además de varias fechas en estadios y arenas de todo México, Luis Miguel concedió su primer espectáculo en el Estadio GNP Seguros, nombre que tomó el Foro Sol tras su remodelación.

La gira de El Sol de México se documenta como la segunda más taquillera en la historia de un artista latino, detrás de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

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El cantante no ha confirmado si el estadio capitalino formará parte del itinerario 2027, aunque podría ser así debido al gran protagonismo que ha tenido en la industria del espectáculo nacional.

El patrón de anuncios previos del artista muestra que las ciudades y los recintos suelen confirmarse por regiones, con ampliaciones posteriores según la demanda de boletos. Ese mecanismo fue el que permitió a Shakira sumar fechas adicionales hasta alcanzar su récord en el mismo estadio.

La Profeco intervino ante fechas falsas difundidas antes del anuncio oficial

Luismi anunció el tour, pero las fechas aún son un misterio.

Antes de la confirmación oficial del tour, circularon publicaciones con fechas y recintos atribuidos a Luis Miguel que resultaron falsas, entre ellas presentaciones el 9 de enero de 2027 en el Palacio de los Deportes y el 15 de enero del mismo año en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara. La Procuraduría Federal del Consumidor intervino el 11 de septiembre para advertir que esas fechas no habían sido anunciadas por los canales oficiales del artista.

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La dependencia también señaló que la plataforma GoTicket no contaba con autorización como boletera oficial para esas supuestas presentaciones. El episodio refleja el nivel de expectativa generado entre los seguidores del cantante antes de cualquier confirmación oficial.

Las plataformas habituales en giras anteriores de Luis Miguel han sido Ticketmaster en México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, además de boleteras locales autorizadas en cada mercado. Esa información se confirmará una vez que la producción anuncie la lista definitiva de ciudades.

Qué necesitaría Luis Miguel para superar la marca establecida por Shakira

REUTERS/Susana Vera

Para superar el récord de Shakira, Luis Miguel tendría que confirmar al menos 13 presentaciones en el Estadio GNP Seguros dentro de la gira 2027, una cifra superior a cualquier registro previo del propio cantante en ese recinto. El historial del artista no incluye, hasta ahora, una temporada de esa extensión en un solo estadio.

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La gira de Shakira alcanzó su marca mediante anuncios escalonados de fechas adicionales, impulsados por la demanda de boletos tras agotar las primeras funciones. Un mecanismo similar podría aplicarse a Luis Miguel si la respuesta del público en la preventa lo justifica.

Por ahora, la única información confirmada es el nombre del tour y la fecha de su anuncio. Los seguidores del cantante deberán esperar la publicación oficial de ciudades, recintos y venta de boletos antes de conocer si el Estadio GNP Seguros repetirá como parada dentro del itinerario 2027.