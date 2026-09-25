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Infidelidad y embarazo: Ivonne Montero cuenta cómo acabó su matrimonio con Fabio Melanitto, cantante asesinado en CDMX

La actriz contó en La Granja VIP 2026 cómo descubrió la infidelidad del cantante, razón por la que terminó su matrimonio a los 6 meses

Infidelidad y embarazo: Ivonne Montero cuenta cómo acabó su matrimonio con Fabio Melanitto, cantante asesinado en CDMX
Infidelidad y embarazo: Ivonne Montero cuenta cómo acabó su matrimonio con Fabio Melanitto, cantante asesinado en CDMX
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Ivonne Montero contó en La Granja VIP 2026 por qué su matrimonio con Fabio Melanitto solo duró seis meses: la infidelidad del cantante mientras ella cursaba el embarazo de su hija, un episodio que la actriz describió como el momento más oscuro de su vida.

Montero y Melanitto, vocalista del grupo juvenil Uff!, se casaron en 2011 tras un noviazgo relámpago. En dos meses la relación ya iba “con todo”: se hicieron tatuajes juntos y poco después se comprometieron. La boda destacó por el vestido negro que la actriz eligió para la ceremonia.

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¿Por qué se separaron Ivonne Montero y Fabio Melanitto?

Ivonne Montero relató a Rafa Mercadante, en La Granja VIP, el momento exacto de la ruptura. “Haz de cuenta que yo acababa de comprar la casa donde vivo ahora, había empacado todo, cuando regreso hicimos mudanza, pero él estaba distante, yo sentía que algo le pasaba”, contó la actriz.

Montero aseguró que la narrativa es "repetitiva"
Montero aseguró que la narrativa de Niurka es "repetitiva" (Captura de pantalla )

El distanciamiento se prolongó durante dos meses, en los que Montero ya cursaba un embarazo del que ella misma no tenía conocimiento. “Un día se fue por agua y no volvió, me dejó embarazada, con un negocio que monté, con la casa nueva, con la mudanza”, relató.

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Según la actriz, Melanitto se involucró con otra mujer que lo alejó de manera definitiva. “Se encontró una mujer y la mujer se lo llevó, le duró un año, la mujer era terrible. Yo no sabía que estaba embarazada”, explicó Montero.

La revista que tenía las pruebas de la infidelidad de Melanitto

Fue la revista TV Notas la que contactó a Montero con evidencia de la infidelidad de su esposo, antes de decidir si la publicaba. “Lo confronté, me lo negó, tenía las pruebas, una revista tenía las pruebas, me las mostraron y me solicitaron publicar. Les dije que no”, contó la actriz sobre ese momento.

Ivonne Montero en una gala de alfombra roja con Fabio Melanitto Foto: Mamás Latinas/Mezcalent
Ivonne Montero en una gala de alfombra roja con Fabio Melanitto Foto: Mamás Latinas/Mezcalent

Melanitto negó la infidelidad pese a la evidencia que la publicación le mostró a Montero. La actriz optó por proteger la privacidad de la situación y rechazó la publicación de las fotografías, que nunca salieron a la luz pública.

La revelación del embarazo coincidió con la ruptura

En el momento de la confrontación, Montero le informó a Melanitto que estaba embarazada de quien sería su hija Antonella. La respuesta del cantante, según relató la actriz, fue tajante: “Un hijo no amarra a nadie”.

El cantante, once años menor que Montero, había cambiado su comportamiento conforme avanzaba la relación y dejó de mostrar el interés inicial. La separación se dio en medio de una discusión que, en palabras de la actriz, “surgió por nada”.

Ivonne Montero Hija OPERACIÓN
Antonella, a sus 10 años, se ha sometido a diez operaciones Crédito: Instagram/Ivonne Montero

“Pensé en quitarme la vida”, confiesa Ivonne Montero

Montero vivió el embarazo y el duelo de la ruptura al mismo tiempo. Durante su participación en el reality show La Granja VIP, de TV Azteca, confesó el peso emocional de esa etapa ante Pimpinela Escarlata y Rafa Mercadante.

Entre lágrimas, la actriz relató el momento más crítico de aquel periodo: “Te juro que pensé en quitarme la vida. Me dejé ir a fondo en la tristeza”.

La actriz señaló que, además del abandono, recibió mensajes de acoso de la mujer con la que Melanitto le fue infiel a través de redes sociales como Twitter. La combinación de traición, embarazo y hostigamiento digital la llevó a ese límite.

(IG: @ivonnemonteroof)
(IG: @ivonnemonteroof)

Antonella nació con un padecimiento cardíaco que requirió varias cirugías desde temprana edad. Melanitto decidió mantenerse alejado de la vida de su hija tras el divorcio y no la reconoció, pese a haberla planeado y deseado durante el corto tiempo que estuvo casado con Montero.

¿Qué le pasó a Fabio Melanitto, exesposo de Ivonne Montero?

Fabio Melanitto fue asesinado a tiros el 15 de agosto de 2018, cuando salía de un negocio que administraba en la Ciudad de México. El crimen continúa sin culpable identificado.

Montero ha señalado en entrevistas posteriores que su hija tuvo una relación escasa con su padre, quien murió distanciado de ambas. La actriz también reveló que, en otra etapa de esa relación, experimentó episodios de violencia física y verbal por parte de su expareja, al punto de tener que llamar a la policía y encerrarse con su hija en una ocasión.

Melanitto habría estado saliendo con una mujer casada
Melanitto habría estado saliendo con una mujer casada

La actriz, hoy de 52 años, atribuyó parte del deterioro de la relación a problemas de alcohol que enfrentaba Melanitto. Pese al distanciamiento y la tragedia posterior, Montero ha mantenido presente la memoria del padre de su hija en entrevistas recientes, donde incluso aseguró haber percibido su presencia espiritual años después de su muerte.

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