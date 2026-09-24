México

Participante de La Granja VIP 2 confiesa que su propio padre lo denunció ante la policía en Francia a los 18 años

El integrante del reality reveló que la denuncia interpuesta por su padre provocó su arresto en Europa y motivó un cambio radical en su vida profesional

El participante reveló que la denuncia interpuesta por su padre provocó su arresto
El participante reveló que la denuncia interpuesta por su padre provocó su arresto en Europa.
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Pascal Nadaud, participante del reality La Granja VIP 2, confesó que su padre lo denunció ante la policía de Francia a los 18 años de edad.

La denuncia en territorio francés provocó su arresto por varios días al intentar contactarlo por primera vez en Europa.

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El deportista mexicano detalló en la transmisión del reality show que viajó a Francia con el propósito de localizar a su padre, a quien no conocía. Su llegada terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad locales.

“Yo a los 18 años fui a buscar a mi papá. Me fui a Francia a buscar un sueño, una persona que no conocía, y me fue muy mal”, relató el competidor.

Nadaud explicó ante sus compañeros que la acción legal de su padre provocó su encierro durante varias días en territorio francés. La situación lo dejó completamente solo y sin recursos en un país desconocido para él.

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Estuve detenido unos días y me enteré que había sido él el que levantó la denuncia para que me detuvieran”, añadió Nadaud sobre lo ocurrido en suelo europeo.

El integrante de La Granja VIP señaló que la medida interpuesta por su padre impidió cualquier diálogo entre ambos. Al salir de la estación de policía, se encontró desorientado en la vía pública.

A las afueras de las instalaciones policiales, el joven buscó un lugar para asimilar lo sucedido. En ese momento atravesaba un estado de conmoción por el rechazo de su padre y las consecuencias legales inmediatas.

“Cuando salí me senté en una banca y pues estaba llorando, estaba muy triste. Y llegó un señor muy parecido al tío Pepe, se sentó conmigo y me preguntó que cómo me sentía, le dije que mal”, narró el participante.

Pascal señaló que la medida interpuesta por su padre impidió cualquier diálogo.
Pascal señaló que la medida interpuesta por su padre impidió cualquier diálogo entre ambos. (Captura de pantalla )

Un consejo en la vía pública cambió su perspectiva de la vida

El transeúnte que se aproximó al lugar inició una conversación que modificó la interpretación que el joven tenía sobre los momentos de crisis. Las palabras del desconocido abordaron el sentido de las dificultades diarias.

“Me dio un consejo, me dijo ‘¿Quieres que todos tus problemas se acaben?’. Le dije que sí y me dijo ‘Entonces muérete, la vida así es. ¿Cómo saben los doctores que estás vivo?’. Y no le supe responder”, recordó Nadaud.

El individuo utilizó una analogía con los aparatos médicos de monitoreo cardíaco para explicar que la ausencia de problemas equivale a la inactividad biológica completa.

“Me explicó que cuando estás en el hospital hay un aparato que mide tus pulsaciones. El único momento de nuestra vida que la línea está plana, sin problemas, es cuando estamos muertos”, expuso el deportista ante sus compañeros.

El mensaje logró devolverle los ánimos a Pascal para volver a México y enfocarse en su vida como atleta.

“Hay días que estás arriba, hay días que estás abajo, pero no siempre te quedas abajo”, enfatizó el atleta al compartir la lección recibida durante aquella jornada en suelo galo.

El mensaje logró devolverle los ánimos a Pascal para volver a México y enfocarse en su vida.
El mensaje logró devolverle los ánimos a Pascal para volver a México y enfocarse en su vida como atleta. (Captura de pantalla )

La desilusión personal impulsó su desarrollo deportivo en México

El diálogo con el desconocido provocó un cambio directo en la mentalidad del Pascal de 18 años, quien hasta ese momento se consideraba una persona reservada ante los demás.

“Entonces, hoy soy quien soy, porque también yo era muy tímido. Y después de ese día, algo detonó en mí, algo cambió. Regresé a México con más ganas, con más hambre y me preparé como nadie”, aseguró el competidor.

A su regreso al país, Nadaud canalizó la experiencia hacia el entrenamiento disciplinado. Ese enfoque le permitió alcanzar un nivel destacado en su disciplina deportiva y proyectar su carrera.

Logré destacar en mi deporte y siento que mucho tiene que ver con las desilusiones. Cuando uno se rompe y se vuelve a pegar, se vuelve mucho más fuerte y aquí estoy”, reflexionó el participante.

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A su regreso al país, Nadaud canalizó la experiencia hacia el entrenamiento disciplinado. (Foto: Instagram @pascalnadaud)

Las declaraciones de Nadaud en la emisión generaron reacciones entre los seguidores del reality show. La convivencia diaria en la casa expone aspectos poco conocidos de la vida previa de los integrantes del programa.

El atleta mantiene su participación en La Granja VIP, donde compite junto a otras figuras del entretenimiento y el deporte nacional por permanecer en el proyecto.

La historia contada en la emisión refleja uno de los momentos más complejos de la juventud de Pascal Nadaud antes de consolidarse como representante deportivo y figura pública en México.

Esta vivencia marcó el inicio de un proceso de transformación personal que más tarde impulsó su carrera profesional en el deporte de alto rendimiento y su posterior incursión en producciones de televisión nacional en México.

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