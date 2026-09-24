Fiscalía de Sinaloa captura al presunto asesino del hermano de Héctor Melesio Cuén tras 14 años prófugo

Florentino “N”, señalado como probable implicado en el homicidio de Jesús Alfredo Cuén Ojeda, hermano de Héctor Cuén Ojeda - Especial

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa capturó a un hombre identificado como Florentino “N”, de 44 años, señalado como el presunto responsable del asesinato del Dr. Jesús Alfredo Cuén Ojeda, hermano del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Héctor Melesio Cuén Ojeda.

La detención se ejecutó a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), luego de una orden judicial girada por el delito de homicidio doloso, calificado con premeditación, ventaja y retribución dada.

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El sujeto fue detenido por autoridades de Sinaloa. Crédito: Redes sociales

El crimen contra Jesús Alfredo, quien en vida sirvió como Director General de Deportes de la UAS, ocurrió el 2 de julio de 2012 sobre el bulevar Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo, en el primer cuadro de la ciudad de Culiacán. Ahí, el hermano del exrector perdió la vida a consecuencia de heridas producidas por disparos de arma de fuego, según el comunicado oficial de la Fiscalía de Sinaloa.

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