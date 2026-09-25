Presidente de Corea del Sur firma el libro de honor del Senado en su primera visita a México tras 16 años de espera

El encuentro entre Lee Jae Myung y Claudia Sheinbaum delineó compromisos en comercio, energía y tecnología, enmarcados en un plan de acción 2026-2030 que busca renovar una relación diplomática postergada durante década y media. (Infobae-Itzallana)

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Entre himnos, escalinatas y una fotografía que quedará en los registros diplomáticos, el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, llegó este jueves a la sede del Senado de la República para sostener una reunión privada con el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda. El encuentro forma parte de la primera visita de un mandatario surcoreano a México en 16 años.

Así fue el arribo: entre Reforma y el Patio del Federalismo

El mandatario asiático arribó por Paseo de la Reforma, donde fue recibido personalmente por Higinio Martínez. Ambos conversaron brevemente antes de subir las escalinatas rumbo al Patio del Federalismo, escenario del protocolo oficial que marcó el inicio de esta jornada diplomática.

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Ahí, entre aplausos y cámaras, Lee Jae Myung fue invitado a la toma de la fotografía oficial, seguida de la entonación de los himnos nacionales de México y Corea del Sur, un momento que selló simbólicamente el paso del presidente por el recinto legislativo.

La firma que quedará en la historia del Senado

Más allá del libro de visitantes y los ritos de cortesía, la reunión en la Mesa Directiva abre una conversación sobre el peso real de los vínculos que México y Corea del Sur aspiran a profundizar

Como parte del protocolo reservado a los visitantes distinguidos, Lee Jae Myung firmó el libro de visitantes del Senado de la República. Fue entonces cuando, acompañado por el senador morenista, se dirigió a la oficina de la Mesa Directiva para sostener una reunión privada con Higinio Martínez, en la que —de acuerdo con el propio legislador— se abordó la posibilidad de refrendar los lazos históricos y culturales entre ambas naciones.

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Una comitiva de alto nivel acompañó el protocolo

El acto no estuvo exento de figuras clave de la política exterior y legislativa mexicana. Acompañaron el encuentro la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Teresa Mercado, y el embajador de México en Corea del Sur, Carlos Peñafiel.

Del lado del Senado, estuvieron presentes las legisladoras Verónica Camino Farjat y Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena), Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) y Yeidckol Polevnsky (PT), así como los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM), Alejandro Murat (Morena) y Manuel Añorve Baños (PRI).

Una visita que va más allá del protocolo

El presidente surcoreano Lee Jae Myung y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum escuchan sus himnos nacionales durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el jueves 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El paso de Lee Jae Myung por el Senado es solo una escala dentro de una gira oficial de tres días que comenzó la noche del miércoles, cuando el presidente surcoreano y su esposa, Kim Hea Kyung, fueron recibidos en el AIFA por el canciller Roberto Velasco.

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De acuerdo con la agenda difundida por el gobierno federal, este jueves el mandatario también sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde se abordaron temas de:

Comercio e inversión bilateral

Seguridad , incluida la cooperación frente al narcotráfico y la trata de personas

Energía y minerales estratégicos

Inteligencia artificial y tecnología digital

Industria aeroespacial y defensa

La reunión con Sheinbaum también dejó anuncios de corte cultural: la mandataria confirmó el regreso de BTS a México en 2027 y presentó un plan de acción bilateral 2026-2030, que contempla la creación de un centro de cultura K-Pop en territorio mexicano.

Lo que viene: negocios, Chapultepec y despedida el sábado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. (Presidencia)

La visita de Estado no concluye con el paso por el Senado. Este jueves, Lee Jae Myung también tenía previsto un recorrido por el Bosque de Chapultepec y un encuentro con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

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Para el viernes 25 de septiembre, la agenda contempla su participación en un foro de negocios en el World Trade Center, enfocado en fortalecer la presencia empresarial surcoreana en el país. El mandatario tiene programado su regreso a Corea del Sur la mañana del sábado 26 de septiembre, cerrando así la primera visita de un presidente surcoreano a México desde 2010.