México

Hallazgo de 1,600 dientes en Zacapu: Arturo Ávila revira al PRI y asegura que ocurrió durante el gobierno de AMLO

El priista exigió esclarecer el origen de los restos, mientras el diputado de Morena cuestionó que Alito Moreno se pronunciara años después de las primeras denuncias

El hallazgo de más de 1,600 dientes de leche en Zacapu generó un intercambio entre Arturo Ávila y Alejandro Moreno.
El hallazgo de más de 1,600 dientes de leche en Zacapu generó un intercambio entre Arturo Ávila y Alejandro Moreno.
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El hallazgo de más de 1,600 dientes de leche en un predio de Zacapu, Michoacán, generó un intercambio en redes sociales entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el diputado de Morena, Arturo Ávila, luego de que ambos se pronunciaran sobre el caso y la actuación de las autoridades.

Moreno calificó como una atrocidad el hallazgo de restos dentales que podrían corresponder a menores de edad y cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la violencia y las desapariciones en el país.

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Ante estos señalamientos, Ávila respondió que el caso no era reciente y sostuvo que el hallazgo se produjo durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Comunicado de Alito Moreno.
Comunicado de Alito Moreno.

Arturo Ávila cuestiona a Alito por pronunciarse tres años después

A través de redes sociales, Arturo Ávila respondió directamente a una publicación de Alejandro Moreno, en la que el priista exigió esclarecer quiénes fueron las posibles víctimas, qué ocurrió en el lugar y quiénes serían los responsables.

El morenista señaló que el caso ya había sido denunciado anteriormente por la activista y madre buscadora Margarita López.

De acuerdo con Ávila, López había expuesto el hallazgo desde 2023, por lo que cuestionó que Moreno se pronunciara sobre el tema años después.

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“Llega usted tres años tarde”, sostuvo Ávila en su respuesta, al referirse a la publicación del dirigente priista.

Comunicado de Arturo Ávila.
Comunicado de Arturo Ávila.

El diputado también compartió una nota periodística sobre las declaraciones de Margarita López y afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones y mesas de trabajo relacionadas con el caso.

¿Qué se sabe del hallazgo de dientes de leche en Zacapu?

El caso comenzó a ser documentado por el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, encabezado por Margarita López. Según la información difundida sobre el caso, las labores de búsqueda en un predio de Zacapu comenzaron en 2021.

Las integrantes del colectivo localizaron restos en la zona y, al identificar piezas dentales de pequeño tamaño, modificaron sus herramientas de búsqueda para poder recuperar los fragmentos entre la tierra.

Los dientes fueron encontrados de manera gradual durante varios años.

La cifra reportada por el colectivo ronda las 1,600 piezas, aunque la FGR ha señalado que todavía están pendientes los análisis científicos para establecer oficialmente si todos los restos corresponden a dientes humanos y determinar su procedencia.

En un campo de exterminio en Zacapu, Michoacán, fueron hallados dientes de aproximadamente 80 niños debido a que peritos determinaron que los dientitos de leche eran pequeños y pertenecían a niños menores de 12 años encontrados desde 2021 Foto: Colectivo Buscando cuerpos
En un campo de exterminio en Zacapu, Michoacán, fueron hallados dientes de aproximadamente 80 niños debido a que peritos determinaron que los dientitos de leche eran pequeños y pertenecían a niños menores de 12 años encontrados desde 2021 Foto: Colectivo Buscando cuerpos

Entre los datos difundidos sobre el caso destacan:

  • El predio se encuentra en el municipio de Zacapu, Michoacán.
  • El colectivo Buscando Cuerpos en Todo México comenzó a documentar los hallazgos desde 2021.
  • Las integrantes localizaron piezas dentales que identificaron como dientes de leche.
  • La cantidad reportada por el colectivo es de aproximadamente 1,600 piezas.
  • Margarita López planteó que los restos podrían corresponder a menores de edad.
  • La FGR mantiene mesas de trabajo y realiza investigaciones relacionadas con las denuncias.

FGR aún debe determinar origen de los restos

La Fiscalía General de la República ha informado que mantiene abiertas mesas de trabajo con las madres buscadoras para atender los planteamientos relacionados con el hallazgo.

Sin embargo, los resultados definitivos de los análisis forenses todavía están pendientes. La dependencia indicó que falta corroborar científicamente si los elementos recuperados corresponden a dentición humana, además de establecer con precisión el número de posibles víctimas y otros datos relacionados con los restos.

Fiscalía de Michoacán niega tener pruebas sobre el hallazgo de dientes de niños en Zacapu. Captura de pantalla
Fiscalía de Michoacán niega tener pruebas sobre el hallazgo de dientes de niños en Zacapu. Captura de pantalla

Por ello, algunas de las hipótesis planteadas públicamente sobre posibles delitos relacionados con las víctimas permanecen como líneas de investigación y no como hechos confirmados oficialmente.

Margarita López, por su parte, ha solicitado que se agilicen las pruebas de ADN para avanzar en la identificación de los restos y conocer quiénes podrían ser las personas afectadas.

El caso llegó al Senado entre exigencias de investigación

La denuncia también llegó al Senado de la República. Durante la sesión del 23 de septiembre, la senadora Laura Esquivel Torres solicitó un minuto de silencio por las presuntas víctimas y planteó la necesidad de que las autoridades de Michoacán esclarezcan lo ocurrido.

El caso ha sido documentado durante varios años por integrantes de colectivos de búsqueda y periodistas, mientras las autoridades continúan con la revisión de los materiales recuperados.

Laura Esquivel Torres/pan.org.mx
Laura Esquivel Torres llevó el caso de Zacapu al Senado y pidió esclarecer el hallazgo.

La discusión volvió a cobrar relevancia en redes sociales después de la publicación de Alejandro Moreno, quien sostuvo que el hallazgo reflejaba la gravedad de la violencia criminal y reclamó respuestas para las familias.

Ávila acusa uso político del caso; Alito exige respuestas

En su respuesta, Arturo Ávila pidió a Moreno no utilizar el dolor de las madres buscadoras con fines políticos y cuestionó que el dirigente priista abordara el caso varios años después de que, según su versión, ya había sido denunciado públicamente.

El legislador también sostuvo que el hallazgo ocurrió durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque ese señalamiento corresponde a la postura expresada por Ávila en el intercambio en redes.

Moreno, en su publicación, había dirigido sus críticas hacia Morena y las autoridades encargadas de investigar los hechos.

Entre sus exigencias mencionó que la FGR y las autoridades de Michoacán esclarezcan la identidad de las posibles víctimas, determinen qué ocurrió en el lugar y establezcan responsabilidades.

Mientras continúa el intercambio político alrededor del caso, la investigación oficial permanece abierta.

La FGR aún debe concluir los estudios científicos necesarios para determinar la naturaleza y procedencia de los restos encontrados en Zacapu, así como cualquier posible relación con personas desaparecidas.

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