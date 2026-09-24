EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 24 de septiembre: ruta y trayectoria del huracán Polo

Durante la madrugada de este jueves, el huracán Polo continuará desplazándose al sur. Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en Michoacán (costa y este) y Guerrero (costa y oeste); lluvias puntuales intensas en Colima y lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco (sur) y Oaxaca (oeste).
El huracán Polo continuará su desplazamiento al sur de las costas de Michoacán y Colima durante este jueves 24 de septiembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema mantendrá condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en el Pacífico mexicano.
Para este día se prevén lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes en Nayarit. Las costas de estas entidades tendrán oleaje elevado y rachas fuertes de viento.
En el noroeste, el monzón mexicano favorecerá lluvias muy fuertes en Chihuahua y precipitaciones fuertes en Sinaloa y Durango.
Asimismo, la onda tropical número 41 y canales de baja presión provocarán lluvias en distintas regiones. Destacan precipitaciones puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
El SMN también prevé la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte, con fuertes rachas de viento, mientras continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, golfo de México y península de Yucatán.