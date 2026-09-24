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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 24 de septiembre: ruta y trayectoria del huracán Polo

El desplazamiento del ciclón mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero

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06:13 hsHoy

Durante la madrugada de este jueves, el huracán Polo continuará desplazándose al sur. Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en Michoacán (costa y este) y Guerrero (costa y oeste); lluvias puntuales intensas en Colima y lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco (sur) y Oaxaca (oeste).

Infografía del Servicio Meteorológico Nacional con datos del huracán Polo, un mapa de trayectoria y una imagen satelital de México
El Servicio Meteorológico Nacional reporta la ubicación y el pronóstico de trayectoria del huracán Polo de categoría 5 frente a las costas del Pacífico mexicano. (Conagua Clima)
06:00 hsHoy

El huracán Polo continuará su desplazamiento al sur de las costas de Michoacán y Colima durante este jueves 24 de septiembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El sistema mantendrá condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en el Pacífico mexicano.

Para este día se prevén lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes en Nayarit. Las costas de estas entidades tendrán oleaje elevado y rachas fuertes de viento.

En el noroeste, el monzón mexicano favorecerá lluvias muy fuertes en Chihuahua y precipitaciones fuertes en Sinaloa y Durango.

Asimismo, la onda tropical número 41 y canales de baja presión provocarán lluvias en distintas regiones. Destacan precipitaciones puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El SMN también prevé la aproximación de un sistema frontal a la frontera norte, con fuertes rachas de viento, mientras continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, golfo de México y península de Yucatán.

Un salvavidas recorre una playa vacía por el oleaje provocado por el paso del huracán Polo este miércoles, que ha originado la suspensión de clases en las escuelas, compras de pánico y el cierre del puerto, mientras las autoridades han solicitado a las personas que no salgan a las calles ante los fuertes vientos y lluvias, en el balneario de Acapulco (México). EFE/ David Guzmán
Un salvavidas recorre una playa vacía por el oleaje provocado por el paso del huracán Polo este miércoles, que ha originado la suspensión de clases en las escuelas, compras de pánico y el cierre del puerto, mientras las autoridades han solicitado a las personas que no salgan a las calles ante los fuertes vientos y lluvias, en el balneario de Acapulco (México). EFE/ David Guzmán

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