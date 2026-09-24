Julián Quiñones lleva a México en el corazón tras jugar el Mundial 2026: “He desarrollado un amor inquebrantable”

Se convirtió en el máximo goleador mexicano del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, será la primera de la historia en ver la participación histórica del delantero, Julián Andrés Quiñones Quiñones, llevando en el corazón los colores de la Selección Mexicana de Futbol.

Su convocatoria en la lista oficial del exentrenador, Javier Aguirre Onaindia, no simplemente recurrió a su proceso de naturalización exitosa en 2023, sino por sus grandes éxitos dentro de la Liga Mx, sino también en el futbol de Arabia Saudita con el Club Al-Qadisiya.

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Cada momento vivido en México es especial para Julián Quiñones, pues el país le abrió las puertas cuando tomó la difícil decisión de salir de su natal Colombia, con tal de sacar adelante a su mamá, sus tres hermanas y su abuela para construir una mejor vida familiar en el país.

A partir del 2015, la vida de Quiñones cambió radicalmente: México se convirtió en su segunda casa por lo que ofreció a Julián y también a su familia antes de partir a Arabia Saudita y convertirse en campeón de goleo en la temporada 2025-26.

El artillero de 29 años inauguró el festival de goles en el Mundial 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Adoptar a México como su hogar futbolístico y personal, originó en Julián Quiñones un “amor inquebrantable” que recién compartió en una entrevista al obtener el privilegio de estar nominado al Balón de Oro 2026, gracias a una temporada triunfal en la Liga Saudí y una extraordinaria actuación con la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial 2026.

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“Creo que todo el mundo sabe que he hecho mi vida en México; me he labrado un nombre aquí. He desarrollado toda mi carrera profesional en México. Mi familia está aquí, he construido mi vida aquí, así que creo que he desarrollado un amor inquebrantable por México”, dijo al portal del Balón de Oro.

“Todo lo que soy y todo lo que tengo ahora, —no en términos materiales, sino simplemente como persona—, se lo debo enteramente a México. Estoy profundamente agradecido a México”, añadió Julián Andrés Quiñones Quiñones, mejor conocido como uno de los goleadores históricos del Tri en Copas del Mundo.

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Quiñones Empata con Chicharito y Matador Hernández en la tabla de goleo mundialista de la Selección Mexicana

El futbolista Julián Quiñones señala hacia arriba con ambos brazos alzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julián Quiñones entendió que su nombre en el llamamiento de la Selección Mexicana de Futbol era para responder con goles en el Mundial 2026 y cumplió con el objetivo, incluso superó las expectativas que la misma afición adoptó al delantero como un mexicano más al defender al país con coraje y amor.

El nacido en Magüí, Payán, Colombia no solamente marcó el inicio de la feria de goles del torneo internacional, también alcanzó la marca de Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández como uno de los máximos romperredes de la Selección Nacional en la historia de las Copas del Mundo.

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Quiñones anotó cuatro veces en su primera Copa de la FIFA, sus víctimas: Sudáfrica y Chequia en fase de grupos mientras Ecuador e Inglaterra recibieron los cañonazos del artillero en las rondas de eliminación directa para ser considerado uno de los mejores jugadores del campeonato mundial de Norteamérica.

Julián Quiñones recuerda el Mundial 2026 como “un momento inolvidable”

Quiñones marcó gol vs Ecuador en 16vos de Final. REUTERS/Eloisa Sánchez

Al término de la justa veraniega, Julián Andrés Quiñones regresó como un héroe a Arabia Saudita. El martes 28 de julio, el jugador de 29 años aterrizó en Oriente Medio para reencontrarse con sus compañeros del Al-Qadsiah sin pensar que sería recibido entre aplausos y decoraciones que merece un jugador que apunta a ser leyenda en la Selección Mexicana.

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En entrevista con el club saudí, Quiñones aceptó que representar a México en la Copa del Mundo “fue un momento inolvidable” que quedará marcado para toda su vida.

“El poder disputar tu primer Mundial y con gol eso se llena de mucha emoción, el saber que recorriste muchas partes para estar en un Mundial y poder lograr tu primer gol en tu primer Mundial, eso habla bien de todo el trabajo que se ha hecho”, expresó el seleccionado nacional.

Directivos y Jeques del Al-Qadsiah recibieron en el Aeropuerto al goleador de La Selección Mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, se sintió orgulloso de ser considerado el mejor jugador del equipo nacional antes de compartir un mensaje que conmueve a la afición mexicana, por brindar el voto de confianza a Quiñones para salir a jugar con el Tri al rechazar categóricamente la invitación del técnico, Néstor Lorenzo, a la Selección Colombia.

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“Emocionante, saber que tantos jugadores fui el elegido mejor jugador del partido eso para mi llena de mucho orgullo, el trabajo constante que se ha logrado no sólo en mí sino en todas las personas que me han apoyado, el club donde estoy, eso habla muy bien”. destacó Julián Quiñones.

“Nunca me imaginé que el fanatismo llegara a tanta extremidad, la gente se ha portado de buena manera, me hicieron sentir como una persona única, creo que eso motiva aún más para seguir trabajando y seguir cosechando cosas”, indicó el jugador que logró el bicampeonato con Atlas FC y Club América.

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“La afición nos apoyó y creo que era la única manera de devolver ese apoyo demostrado hacia nosotros, ese agradecimiento era cumplir lo que ellos querían”, complementó Julián Andrés Quiñones Quiñones, delantero mundialista de la Selección Mexicana de Futbol y candidato a levantar el Balón de Oro 2026.

Antecedentes de Julián Quiñones como jugador de futbol a sus 29 años

El delantero marcó cuatro goles en la Copa del Mundo 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bicampeón en el Futbol Mexicano con Atlas FC y Club América previo a dar el salto al balompié saudí.

Se coronó campeón de goleo de la Liga de Arabia Saudita con el Al - Qadisiya .

Marcó 33 goles en 31 partidos de la Liga Profesional Saudí .

Superó en la tabla de anotadores a Ivan Toney y el astro portugués , Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro .

Cerró la temporada 2025-26 con un triplete contra Al-Ittihad , actuación que le permitió asegurar el título del máximo romperredes en Medio oriente . .

Registró cuatro goles y una asistencia con la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial 2026 .

Principal anotador del Tricolor en la Copa del Mundo 2026 y figura en el camino del equipo nacional hasta la ronda de 8vos de final .

En septiembre aparece entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026.