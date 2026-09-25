Penta Zero Miedo toma fuerza para ganar el Money in the Bank 2026: WWE tendría una razón para apostar por él

El mexicano perdió el Campeonato Mundial Peso Completo ante Reigns en Ciudad de México, pero ahora tiene una nueva vía para buscar otra oportunidad titular. (Ilustración: Jesús Aviles)

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Penta Zero Miedo vive uno de los momentos más importantes de su carrera en WWE. Después de protagonizar una lucha por el Campeonato Mundial Peso Completo contra Roman Reigns en Ciudad de México y registrar una destacada respuesta de audiencia, el luchador mexicano consiguió su boleto para Money in the Bank 2026, donde tendrá la oportunidad de buscar el famoso maletín que garantiza una futura lucha titular.

El gladiador nacido en Ecatepec entró de último momento a la clasificación masculina durante el episodio de Monday Night RAW del 21 de septiembre. Penta sustituyó a Solo Sikoa, quien había quedado fuera de la contienda tras un ataque de The 946, y posteriormente derrotó a Dominik Mysterio y Dragon Lee para quedarse con uno de los lugares disponibles.

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(Cortesía WWE)

La función de Money in the Bank está programada para el próximo sábado 10 de octubre en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, donde Penta formará parte de la lucha de escaleras masculina. Netflix ya contempla al mexicano entre los participantes anunciados.

Penta vuelve a tomar protagonismo

(Cortesía WWE)

La clasificación llega pocos días después de uno de los combates más importantes que ha disputado Penta desde su llegada a WWE. El 14 de septiembre, el mexicano enfrentó a Roman Reigns por el Campeonato Mundial Peso Completo durante el histórico regreso de RAW a la Ciudad de México.

Aunque Reigns terminó reteniendo el título, la presentación de Penta tuvo una repercusión importante. La edición de RAW transmitida desde México registró 3.1 millones de visualizaciones globales en Netflix durante siete días, de acuerdo con datos publicados a partir de las cifras de la plataforma. Fue el mejor registro del programa desde el episodio posterior a WrestleMania 42, que había alcanzado 3.3 millones.

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(Cortesía WWE)

La cifra también representó un incremento considerable respecto al episodio anterior, que había conseguido 2.6 millones de visualizaciones globales.

Aunque los datos disponibles no permiten atribuir todo el crecimiento exclusivamente al combate entre Reigns y Penta, el enfrentamiento fue anunciado como el evento estelar de aquella noche y formó parte central de la promoción del programa.

¿Puede Penta ganar el maletín?

(Cortesía WWE)

El panorama para Penta comenzó a modificarse después de su enfrentamiento con Reigns. Antes de ese combate, el mexicano no aparecía necesariamente como uno de los principales nombres relacionados con una futura oportunidad por el Campeonato Mundial.

Su actuación en México, sin embargo, mantuvo al personaje dentro de las principales historias de RAW. Incluso después de perder ante Reigns, Penta dejó claro que su objetivo de conquistar el campeonato mundial no había desaparecido.

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(Jovani Pérez / Infobae México)

Ahora, la victoria sobre Dominik Mysterio y Dragon Lee le abrió una ruta diferente: Money in the Bank.

El ganador del combate de escaleras obtiene el maletín que contiene un contrato para disputar una lucha por un campeonato mundial bajo las condiciones establecidas por WWE. Por ello, conquistar el contrato podría colocar a Penta nuevamente en la órbita del título que recientemente disputó ante Reigns.

Actualmente, WWE tiene confirmados para la batalla masculina a Bron Breakker, Je’Von Evans, Trick Williams y Penta, mientras todavía quedan lugares por definir.

Una posible revancha con Roman Reigns

(Cortesía WWE)

La posibilidad de que Penta gane el maletín también alimenta una historia que WWE ya construyó durante las últimas semanas: su enfrentamiento con Roman Reigns.

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El mexicano perdió aquella oportunidad titular en la Arena CDMX, pero su clasificación a Money in the Bank le ofrece un nuevo camino hacia el campeonato. Además, Reigns defenderá el Campeonato Mundial Peso Completo ante LA Knight en el mismo evento de Nueva Orleans.

Por ahora, una eventual revancha entre Penta y Reigns no está confirmada. Lo que sí está establecido es que el mexicano tendrá una nueva oportunidad de acercarse al título cuando participe en la lucha de escaleras del próximo 10 de octubre.

Para Penta, el maletín podría convertirse así en el siguiente paso después de su gran noche en Ciudad de México.