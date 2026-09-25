México

Investigación contra empresa ligada a decomiso histórico de huachicol en Guanajuato aún no termina, afirma Gobierno: delegado estatal de FGR fue destituído

Claudia Sheinbaum informó que la FGR mantiene abierta la revisión sobre los permisos de la empresa

Claudia Sheinbaum afirmó que la FGR aún revisa los permisos de la empresa vinculada al aseguramiento de combustible en San José Iturbide, Guanajuato. Crédito: Presidencia
Claudia Sheinbaum afirmó que la FGR aún revisa los permisos de la empresa vinculada al aseguramiento de combustible en San José Iturbide, Guanajuato. Crédito: Presidencia
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La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación sobre Gas Natural del Noreste, empresa vinculada al aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, luego del operativo realizado el pasado 17 de septiembre en las inmediaciones de la empresa que derivó, días después, en la destitución del entonces delegado estatal de la FGR, Juan Francisco Vera Ayala.

En conferencia de prensa desde Villahermosa, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la dependencia aún revisa los permisos de la compañía. Según relató, todo el aseguramiento partió de la delegación de la FGR en Guanajuato, sin intervención inicial de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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Además, detalló que la investigación original se centró en el control de entradas y salidas de pipas. De acuerdo con los primeros indicios, algunas unidades ingresaban al predio sin contar con toda la documentación requerida.

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