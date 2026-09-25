México

Fuerzas federales y estatales toman la Policía de Juchitán: revisan a todos los agentes

Elementos de la Fiscalía de Oaxaca, Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal inspeccionan la Comisaría; los agentes municipales fueron citados con sus patrullas y armas

Fuerzas federales y estatales tomaron las instalaciones de la Policía Municipal de Juchitán y revisaron a los agentes. EFE/Diana Manzo
Fuerzas federales y estatales tomaron las instalaciones de la Policía Municipal de Juchitán y revisaron a los agentes. EFE/Diana Manzo
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Fuerzas federales y estatales tomaron este jueves las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Juchitán de Zaragoza, donde realizan una inspección y revisan a los agentes de la corporación, en una nueva intervención de las autoridades en el municipio del Istmo de Tehuantepec.

El operativo comenzó durante la mañana y se extendió por varias calles alrededor de las oficinas de la Policía Municipal. En la acción participan elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

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Los policías municipales fueron citados en la Comisaría y se les pidió acudir con sus respectivas patrullas y armas de fuego, como parte de la revisión de la corporación. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas durante este despliegue.

La intervención ocurre dos días después de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, quien fue arrestado junto con otras personas durante un operativo encabezado por fuerzas federales y estatales.

Revisan a la Policía Municipal

El despliegue de este jueves representa un nuevo episodio en la intervención de las instituciones de seguridad en Juchitán.

Alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
La intervención de la Policía Municipal ocurre dos días después de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano. Foto: SSPC

El gobierno de Oaxaca ya había anunciado que, tras la detención del alcalde, la seguridad pública del municipio quedaría a cargo de la Policía Estatal. El gobernador Salomón Jara Cruz también informó que existen investigaciones contra otros servidores públicos del Ayuntamiento.

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La presencia de las fuerzas estatales y federales se reforzó desde el miércoles, cuando policías municipales y civiles realizaron bloqueos en accesos carreteros para intentar impedir el traslado de Sánchez Altamirano después de su captura. La Fiscalía de Oaxaca abrió una carpeta para investigar esos hechos y, de acuerdo con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, busca determinar quiénes participaron.

El contexto es relevante porque el propio fiscal reconoció que existen indicios de que algunos policías municipales habrían colaborado con Los Cromos, grupo que las autoridades identifican como una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un día después de la detención del alcalde también fue arrestado John Keny Moreno Segura, excomisario de la Policía Municipal de Juchitán. Según la Fiscalía estatal, el exmando forma parte de la estructura criminal identificada como Los Cromos.

La intervención de la corporación tiene además un antecedente. En junio de 2025, autoridades estatales y federales ya habían tomado el control de la Policía Municipal y del Centro de Comando y Control (C2) de Juchitán mediante la denominada Operación Sable.

Juchitán: toma de la comisaría y petición para desaparecer el Ayuntamiento

Doble intervención institucional tras la captura del alcalde. Explora por pestañas.

250+elementos estatales desplegados
2funcionarios detenidos en 48 h
1,000+elementos en Operación Sable (2025)
90 díasduración del encargo temporal
Más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá fueron desplegados en Juchitán, en coordinación con Defensa, Marina y autoridades federales.
El alcalde Miguel Sánchez Altamirano y el excomisionado John Keny Moreno Segura fueron detenidos en un lapso de 48 horas, el 23 y el 24 de septiembre respectivamente.
En junio de 2025, la Operación Sable ya había desplegado a más de mil elementos para tomar el control de la Policía Municipal y el C2 de Juchitán.
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, el encargado de la administración municipal designado por el Ejecutivo estatal tendría un periodo de 90 días, tras el cual se integraría un Concejo Municipal ratificado por el Congreso.
23 de septiembre — Detención del alcalde
Miguel Sánchez Altamirano, "Quetu", es detenido junto con Carlos Alberto "N", "La Parca", en un operativo encabezado por fuerzas federales y estatales.
Miércoles — Bloqueos carreteros
Policías municipales y civiles bloquean accesos carreteros para intentar impedir el traslado de Sánchez Altamirano. La Fiscalía de Oaxaca abre una carpeta para investigar a los participantes.
24 de septiembre — Detención del excomisionado
John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal, es arrestado por probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado, y por brindar protección a Los Cromos.
Jueves — Toma de la Comisaría
Elementos de la FGEO, Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal toman las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Los policías son citados con patrullas y armas para revisión.
Viernes 25 de septiembre — Petición de desaparición del Ayuntamiento
El gobernador Salomón Jara Cruz anuncia que instruyó al secretario de Gobierno para solicitar formalmente al Congreso de Oaxaca la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán.
1. Solicitud del Ejecutivo estatal
La Ley Orgánica Municipal de Oaxaca faculta al gobernador, entre otros actores, para solicitar al Congreso la desaparición de un ayuntamiento cuando se actualizan las causas previstas por la legislación.
2. Análisis del Congreso de Oaxaca
Corresponde al Poder Legislativo estatal analizar el procedimiento y determinar si declara la desaparición del gobierno municipal. La solicitud no implica que el ayuntamiento desaparezca de forma automática.
3. Designación de un encargado temporal
Si el Congreso aprueba la desaparición, da vista al gobernador para nombrar a un encargado de la Administración Municipal, con un periodo de 90 días conforme a la ley.
4. Integración de un Concejo Municipal
Al concluir el encargo temporal, la legislación prevé la integración de un Concejo Municipal, que debe recibir la ratificación del Congreso y concluir el periodo constitucional correspondiente.
Sobre la transición del gobierno municipal
"Nos aseguraremos que haya una transición ordenada, que dé certeza y permita que Juchitán siga funcionando", afirmó el gobernador Salomón Jara Cruz.
Sobre la razón de la medida
Jara argumentó que la situación que atraviesa el municipio requiere decisiones para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y mantener los servicios públicos.
Sobre la continuidad de los servicios
El gobernador aseguró que las actividades del municipio, los servicios públicos y la atención a las colonias, agencias y comunidades no pueden detenerse durante el proceso.
Fuente: Gobierno de Oaxaca, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, SSPC federal

En aquella ocasión participaron más de mil elementos y se realizaron inspecciones a las instalaciones policiales, además de aplicar evaluaciones de control y confianza a los integrantes de la corporación. El gobierno estatal explicó entonces que las acciones estaban relacionadas con investigaciones por delitos como extorsión, homicidio, secuestro y cobro de piso.

Jara pide desaparecer el Ayuntamiento

El operativo de este jueves ocurre mientras el gobernador Salomón Jara Cruz anunció una medida adicional para modificar temporalmente la conducción del gobierno municipal.

Jara informó que instruyó al secretario de Gobierno estatal para solicitar formalmente al Congreso de Oaxaca la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.

La petición busca que, conforme al procedimiento establecido por la legislación estatal, sea designado un encargado de la administración municipal por parte del Poder Ejecutivo, quien conduciría temporalmente el gobierno y los asuntos públicos de Juchitán.

El gobernador argumentó que la situación que atraviesa el municipio requiere decisiones para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y mantener los servicios públicos.

El alcalde morenista fue detenido este 23 de septiembre por presuntos vínculos con Los Cromos del CJNG. Crédito: X - @FISCALIA_GobOax
El alcalde morenista fue detenido este 23 de septiembre por presuntos vínculos con Los Cromos del CJNG. Crédito: X - @FISCALIA_GobOax

“Nos aseguraremos que haya una transición ordenada, que dé certeza y permita que Juchitán siga funcionando”, afirmó Jara, quien añadió que las actividades del municipio, los servicios públicos y la atención a las colonias, agencias y comunidades no pueden detenerse.

El mandatario también aseguró que durante los próximos días se reforzará la presencia de las fuerzas de seguridad y que continuará la coordinación con el gobierno federal. El gobierno estatal informó previamente que más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá fueron desplegados en Juchitán, en coordinación con Defensa, Marina y autoridades federales.

La solicitud de desaparición del Ayuntamiento todavía requiere ser procesada por el Congreso estatal. Mientras tanto, las fuerzas estatales y federales mantienen presencia en Juchitán.

Un municipio bajo investigación

La detención de Sánchez Altamirano y la intervención de la Policía Municipal forman parte de una operación más amplia contra una estructura criminal que, según las autoridades, opera en el Istmo.

El gobierno de Oaxaca señaló que el alcalde fue detenido dentro de una investigación federal y estatal, mientras que la Fiscalía de Oaxaca lo relaciona con Los Cromos, identificados como un grupo operativo del CJNG.

Un hombre viste una guayabera blanca con bordados y habla directamente a la cámara frente a una pared clara. En la grabación se expone un mensaje relativo a la situación que se vive en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Durante la intervención, la persona utiliza gestos con las manos para enfatizar su discurso frente a la lente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal informó que a Sánchez Altamirano se le atribuyen investigaciones por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, mientras que las autoridades han señalado posibles vínculos con actividades como cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas relacionadas con la investigación, como parte de las acciones dirigidas a afectar la estructura financiera de la organización.

Con la toma de la Comisaría, la revisión de los agentes y la solicitud para desaparecer el Ayuntamiento, Juchitán enfrenta ahora una intervención institucional que abarca tanto la seguridad pública municipal como la conducción de su gobierno.

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