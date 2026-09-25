Gobierno advierte de “Programa del Bienestar falso”: cuál es y cómo evitar caer en la estafa

A través de su cuenta en X, la dependencia publicó: “Circula un documento FALSO que promete la entrega de dinero. Consulta información solo en páginas oficiales. No te dejes engañar”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una alerta oficial sobre un documento falso que circula en redes sociales bajo el nombre “Tianguis del Bienestar 2026”. El material promete un apoyo económico de 250 mil pesos y una camioneta a familias de todo el país, pero se trata de una estafa.

A través de su cuenta en X, la dependencia publicó: “Circula un documento FALSO que promete la entrega de dinero. Consulta información solo en páginas oficiales. No te dejes engañar”.

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El caso se suma a otras alertas recientes de la Secretaría de Bienestar, que reportó mensajes fraudulentos dirigidos a beneficiarios de la Pensión Bienestar y otros programas sociales.

Qué es el “Tianguis del Bienestar” y cómo intenta engañar

Un folleto publicitario con el logotipo del Gobierno de México sobre supuestos apoyos del Tianguis del Bienestar 2026 presenta una marca roja de cancelación. (Secretaría de Gobernación/ Redes sociales )

El documento apócrifo simula un comunicado oficial del Gobierno de México. Incluye el logotipo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), un supuesto número de permiso publicado en el Diario Oficial de la Federación y hasta la firma falsificada de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, aunque los creadores del fraude escribieron mal su nombre como “Rosa Isela”.

El material asegura que 10 familias de cada uno de los 32 estados recibirán un apoyo económico de 250 mil pesos y una camioneta Nissan Frontier Pro-4X 2024, como parte de un supuesto plan para reactivar la economía en zonas vulnerables.

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El “Tianguis del Bienestar” es un fraude que usa el nombre y los logotipos del Gobierno de México para ofrecer falsos apoyos de 250 mil pesos y una camioneta a cambio de datos personales. La Segob confirmó que el programa no existe y pidió a la ciudadanía ignorar el documento y no comunicarse a los teléfonos que incluye.

Según el documento falso, la participación sería “involuntaria”: los beneficiarios se determinarían a partir de censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sin necesidad de registro. Un supuesto asesor legal de la Segob contactaría a las familias por teléfono o acudiría a sus domicilios para “dar fe” de la entrega.

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El material incluye tres números telefónicos de contacto y una lista de requisitos de verificación, entre ellos la credencial del INE, comprobante de domicilio y hasta el comprobante de vacunación contra covid-19. Las autoridades advirtieron que esas líneas probablemente no pertenecen a ninguna dependencia gubernamental.

Un falso comunicado oficial del Gobierno de México presenta la palabra FALSO sobreimpresa en letras rojas sobre un texto que promete subsidios y vehículos. (Secretaría de Gobernación/ Redes sociales )

Otros fraudes similares detectados en México

El caso del “Tianguis del Bienestar” no es aislado. En los últimos meses, distintas autoridades han identificado varias modalidades de estafa que utilizan el nombre de programas sociales: Mensajes falsos del Programa Bienestar: la Secretaría de Bienestar detectó, a través de denuncias ciudadanas, mensajes que solicitan a los beneficiarios “actualizar datos” de su pensión o programa. La dependencia aclaró: “La Secretaría de Bienestar NO envía mensajes para solicitar, actualizar o validar datos de derechohabientes o beneficiarios”.

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Extorsiones con inteligencia artificial: la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, alertó sobre delincuentes que clonan voces de funcionarios mediante IA y difunden audios y videos por WhatsApp y Facebook para invitar a supuestos créditos o apoyos adicionales. “Pañuelazos” en cajeros del Banco del Bienestar: según reportes de la Condusef, se han documentado casos donde extraños se acercan a adultos mayores cerca de cajeros para ofrecer ayuda y buscan cambiar sus tarjetas o ver su código NIP.

Falso “Ingreso Solidario” por WhatsApp: la Condusef documentó el envío de enlaces apócrifos que invitan a registrarse para recibir una ayuda gubernamental inexistente, con el objetivo de robar datos personales y financieros.

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Avisos de bloqueo de tarjeta: otro patrón común son llamadas o mensajes que advierten sobre un supuesto bloqueo de la tarjeta del Banco del Bienestar para presionar a la víctima a entregar información confidencial.

Paso a paso para identificar una estafa de este tipo

Un escritorio digital presenta la página web de Programas para el Bienestar del Gobierno de México, con un documento que alerta sobre fraudes y el riesgo de compartir datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades federales y la Condusef coinciden en una serie de señales que permiten reconocer un fraude antes de caer en él: Verificar que cualquier sitio web comience con “https” y termine en dominio oficial (.gob.mx).

Desconfiar de promesas de dinero rápido, camionetas u otros bienes a cambio de un “registro urgente”.

No ingresar a enlaces enviados por desconocidos ni descargar archivos adjuntos.

Identificar mensajes con tono alarmista o que generan presión para actuar de inmediato.

Confirmar que ningún trámite de programas sociales requiere pago previo ni intermediarios.

Revisar si el remitente proviene de números con lada ajena al estado del beneficiario.

No conectarse a redes wifi abiertas o gratuitas al momento de consultar trámites.

Paso a paso para evitar caer en la estafa

Para prevenir ser víctima de este tipo de fraudes, las autoridades recomiendan seguir estas medidas:

No compartir nombres, datos personales, información bancaria, NIP ni códigos de seguridad por teléfono, mensaje o correo electrónico.

No responder mensajes ni llamadas de remitentes desconocidos que ofrezcan apoyos económicos.

Ignorar solicitudes de “actualización de datos” relacionadas con pensiones o programas sociales.

Confirmar cualquier información únicamente en los canales oficiales de la dependencia correspondiente.

No permitir que asesores no identificados acudan al domicilio ni proporcionarles documentación personal.

Evitar instalar aplicaciones de fuentes desconocidas y mantener actualizado el sistema operativo del celular.

Advertir a familiares, en particular a personas adultas mayores, sobre este tipo de mensajes.

Dónde reportar un intento de fraude

Lo importante es mantener la calma y reportar de inmediato a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): correo ceac@sspc.gob.mx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes reciban un mensaje sospechoso pueden reportarlo a través de los siguientes canales:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): correo ceac@sspc.gob.mx.

Policía Cibernética de la Ciudad de México: cuenta de X @SSC_CDMX o correo policia.cibernetica@ssp.cdmx.gob.mx.

Línea de Bienestar: 800 63 94 264 (800 MEXICO4), para consultar o reportar irregularidades relacionadas con programas sociales.

Sitios oficiales: gob.mx/bienestar y programasparaelbienestar.gob.mx. Cuenta verificada en redes sociales: @bienestarmx en X.

La Secretaría de Bienestar lanzó un aviso a los beneficiarios sobre un fraude a través de WhatsApp (@A_MontielR)

Qué hacer si ya se compartieron datos personales o bancarios

Un hombre examina con sospecha y curiosidad mensajes fraudulentos en su celular y computadora portátil que prometen dinero gratis del gobierno, ilustrando el riesgo de las estafas en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de haber caído en el engaño y entregado información sensible, las autoridades recomiendan actuar de inmediato con los siguientes pasos:

Contactar sin demora al Banco del Bienestar para solicitar el bloqueo de la tarjeta y evitar movimientos no autorizados.

Acudir a la sucursal bancaria más cercana para pedir asesoría y dar seguimiento al caso.

Tomar captura de pantalla del mensaje recibido y anotar el número o cuenta desde donde se originó.

Presentar una denuncia formal ante la Fiscalía correspondiente. Reportar el caso ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Informar del incidente a la Secretaría de Bienestar para que la dependencia pueda emitir nuevas alertas preventivas.

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Revisar los estados de cuenta bancarios en los días posteriores para detectar movimientos irregulares.