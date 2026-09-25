Aketzaly Verástegui, novia de César Hurtado, se despide del actor con una emotiva carta tras su partida

La modelo despidió a su pareja con un mensaje lleno de amor. (IG Aketzaly Verástegui)

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El ambiente artístico y del entretenimiento en México se encuentra sumido en una profunda consternación tras confirmarse la repentina muerte del joven actor César Hurtado, conocido por sus destacadas participaciones en producciones de Televisa y proyectos cinematográficos independientes.

Luego de que la trágica noticia comenzara a circular en plataformas digitales y medios nacionales, la actriz Aketzaly Verástegui, pareja sentimental del intérprete, rompió el silencio para compartir un emotivo mensaje de despedida dedicado al hombre que calificó como el gran amor de su vida, conmoviendo a miles de seguidores y colegas del gremio.

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A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la también actriz decidió expresar el inmenso dolor que atraviesa tras la partida de su compañero de vida, dedicándole palabras llenas de amor, espiritualidad y resignación frente a la inesperada pérdida. La manifestación pública de Aketzaly no solo sirvió para honrar la memoria del histrión, sino también para brindar un halo de tranquilidad a los amigos y fanáticos que han seguido de cerca las informaciones en torno al deceso.

Desde sus cuentas oficiales, la actriz le dio el último adiós a César Hurtado. (IG Aketzaly Verástegui)

“Ya está descansando”: las conmovedoras palabras de Aketzaly Verástegui

Con una serie de publicaciones que denotan el profundo vínculo afectivo que mantenía con el actor, Aketzaly Verástegui acudió a su perfil de Instagram para despedirse de quien fuera su pareja. Entre las frases más destacadas de su mensaje, la actriz reconfortó a quienes lloran la partida de Hurtado asegurando que se encuentra en un estado de calma y plenitud tras haber dejado el plano terrenal.

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“Mi César ya está descansando. Ya es parte del todo, y sé que está en paz”, escribió Verástegui en una de sus historias iniciales, acompañando el texto con fotografías que plasmaban momentos de complicidad y felicidad compartida. En un segundo mensaje cargado de sentimentalismo, la joven le dedicó unas palabras directas a la memoria del artista: “El amor de mi vida, mi Raziel precioso, estos somos tú y yo por la eternidad. No hay más. Aquí te amo”.

Las expresiones de la joven actriz rápidamente generaron una ola de solidaridad en las redes sociales, donde colegas de la industria dramática, amigos cercanos y admiradores del talento de Hurtado volcaron mensajes de condolencia, fuerza y apoyo moral para acompañarla en este complicado proceso de duelo.

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Desde sus cuentas oficiales, la actriz le dio el último adiós a César Hurtado. (IG Aketzaly Verástegui)

“Te amo y te amaré la vida entera y lo que siga después de ella. Eres mi esposo, mi cielo azulito y mi florecita colorida. Eres ese pajarito que enterramos y esos gatitos que rescatamos. Eres tus cartas, tus dibujos, tus bailes, tus juegos”, incia su carta.

“Eres esa luna gigante que vimos desde el último piso de ese edificio feo, eres las palomitas con salsa que me preparabas todas las noches, las recetas que cocinábamos, la última salsa matcha que hicimos, el flan napolitano todo pegado, los tacos dorados y la sopa que te hicieron feliz, las enchiladas de mole que nos volvieron locos; las películas que me mostraste, el olor riquísimo de tu cuerpo, tu voz tan relajada, tus vellos que me enloquecían, tus manos que no dejaban de tocarme”, continúa.

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“Eres esa forma tan peculiar de vestir, ese impulso tan poco pensado que te hacía hacer cosas preciosas, eres tus castings preciosos que me mandabas, eres tus 11:11 que tanto me dedicabas, tu anillo de 300 pesos de la plaza de Jamaica; eres tus miradas tan profundas que me echabas, tus besos tan empalagosos que de verdad me enamoraban; eres tu carácter bondadoso, gentil, generoso; eres el padre de la hija que nunca quisimos tener pero que decíamos que tuviéramos. Eres todo y ese todo está en mi, en mi corazón y en mi alma. Te veré pronto, corazón”, escribió en su publicación.

A través de un retrato, la actriz mostró el amor que le tiene a su esposo. (IG Aketzaly Verástegui)

La confirmación del fallecimiento

La noticia sobre el deceso de César Hurtado se dio a conocer oficialmente a través de las plataformas digitales de la agencia de representación artística Elevate, empresa con la que el actor colaboraba estrechamente en su desarrollo profesional.

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Mediante un sentido comunicado acompañado por una fotografía del intérprete, la agencia manifestó su sorpresa y dolor ante una pérdida tan abrupta, resaltando las cualidades humanas y la entrega profesional que siempre caracterizaron al artista.

En la publicación institucional de despedida, la agencia dedicó palabras que reflejan la gran conmoción dentro de su equipo de trabajo: “No hay respuestas, aunque sé que todos las buscamos. Decidiste adelantarte porque Dios te llamó para el mejor proyecto que tenía para ti. Ni callback tuviste que hacer. Así de grande eres”. Asimismo, la representación resaltó su gratitud por la confianza depositada en su gestión: “Se te va a extrañar, pero no olvidar. Nunca. Agradezco la vida haberte cruzado en el camino. Mil gracias otra vez por haber confiado en mí, en la agencia”.

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Hasta el momento, ni los familiares ni la agencia de representación han revelado detalles específicos o la causa médica exacta detrás del prematuro fallecimiento de Hurtado.

Esta falta de precisión ha mantenido un halo de misterio y sorpresa entre la opinión pública, dado que el actor no había dado señales públicas de padecer alguna enfermedad grave ni se habían reportado percances previos. Se espera que en los próximos días la familia decida si emitirá algún comunicado formal sobre las circunstancias de su muerte o si mantendrán los detalles en estricta intimidad.

(Instagram)

La trayectoria de César Hurtado en la pantalla

César Hurtado logró consolidar una carrera emergente pero sumamente sólida dentro de la industria audiovisual en México. Su versatilidad interpretativa le permitió incursionar con éxito tanto en la televisión abierta de señal nacional como en producciones cinematográficas y series internacionales transmitidas en plataformas de streaming.

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En la televisión mexicana, el actor formó parte del elenco de exitosas producciones melodramáticas de la cadena Televisa, entre las que destacan telenovelas como Vencer la culpa y la serie de suspenso Pacto de sangre, proyectos donde logró ganarse el reconocimiento del público y el respeto de directores de escena por su disciplina y compromiso actoral.

Desde sus cuentas oficiales, la actriz le dio el último adiós a César Hurtado. (IG Aketzaly Verástegui)

Además de su paso por la pantalla chica, Hurtado dejó constancia de su talento en la cinematografía independiente al participar en los largometrajes Sobriedad, me estás matando y Venganza póstuma. Asimismo, en el ámbito internacional, tuvo una participación destacada en la serie de acción y drama Man on Fire. Su partida deja un vacío evidente entre la nueva generación de actores mexicanos que buscaban abrirse paso a base de talento, carisma y dedicación en el competitivo mundo del entretenimiento.

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