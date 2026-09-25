México Deportes

Checo Pérez recibe fuerte sanción por incidente con Piastri en la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026

El piloto mexicano fue llamado por los comisarios después de un incidente con el australiano durante la clasificación

(Sam Navarro-Imagn Images)
(Sam Navarro-Imagn Images)
Guardar

Las malas noticias se confirmaron para Sergio “Checo” Pérez después de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2026. El piloto de Cadillac recibió una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida por obstaculizar a Oscar Piastri durante la Q1, aunque el castigo no modificará prácticamente su posición final de salida.

Checo Pérez terminó inicialmente en la vigésima posición después de quedar eliminado en la Q1. El mexicano fue llamado por los comisarios para investigar un incidente con Piastri entre las curvas 19 y 20, cuando el piloto de McLaren se encontraba en una vuelta rápida.

PUBLICIDAD

Tras revisar las imágenes, los datos y las declaraciones de ambos pilotos, los comisarios determinaron que Pérez había obstaculizado innecesariamente a Piastri y aplicaron la sanción estándar de tres posiciones por este tipo de incidente.

Sin embargo, el orden definitivo de la parrilla no se determina únicamente por el resultado de la clasificación. Fernando Alonso y Lance Stroll ya tenían penalizaciones por cambios en sus unidades de potencia, por lo que ambos pilotos de Aston Martin fueron enviados al fondo de la parrilla.

De esta manera, el castigo a Pérez no termina provocando que pierda tres posiciones respecto al lugar que había conseguido en la clasificación. Checo arrancará finalmente desde el 20.º puesto del Gran Premio de Azerbaiyán, por detrás de su compañero Valtteri Bottas, mientras que Alonso y Stroll ocuparán las últimas posiciones.

PUBLICIDAD

La decisión de los comisarios tras la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

De acuerdo con el informe de los comisarios, Piastri circulaba a aproximadamente 300 km/h, mientras que Pérez avanzaba a unos 248 km/h en el tramo comprendido entre las curvas 19 y 20.

Las instrucciones del director de carrera establecían que un piloto que estuviera en una vuelta de preparación debía mantenerse en el lado derecho de esa zona del circuito. Pérez se encontraba calentando sus neumáticos cuando terminó colocándose en la trayectoria del McLaren.

Piastri tuvo que levantar el acelerador para evitar al Cadillac. Los comisarios determinaron que el incidente no fue peligroso, pero consideraron que el mexicano sí había obstaculizado innecesariamente al piloto de McLaren.

El piloto tapatío explicó que, dadas las circunstancias, consideró que no tenía otra opción razonable. Piastri confirmó que tuvo que desacelerar, aunque señaló que no consideraba haber perdido una cantidad significativa de tiempo como consecuencia del incidente.

Los comisarios también tomaron en cuenta que Pérez había recibido dos advertencias por radio sobre la aproximación de Piastri. A su consideración, el piloto de Cadillac no gestionó su vuelta de preparación de acuerdo con las instrucciones específicas para manejar el tráfico en ese sector.

Por ello, la FIA determinó que Sergio Pérez obstaculizó innecesariamente a Oscar Piastri y le impuso una sanción de tres posiciones en la parrilla.

A pesar del castigo, el acomodo definitivo de los pilotos hace que Checo conserve el 20.º lugar para la carrera de Bakú, por lo que saldrá desde los últimos lugares junto a su compañero Valtteri Bottas. La carrera se disputará este sábado en el Circuito Callejero de Bakú.

¿A qué hora es el GP de Azerbaiyán y dónde verlo en México?

(REUTERS/Ramil Sitdikov)
(REUTERS/Ramil Sitdikov)

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 se disputa este sábado 26 de septiembre a las 05:00 horas, tiempo del centro de México.

La carrera se adelanta un día debido a la conmemoración del Día del Recuerdo en Azerbaiyán, por lo que en esta ocasión la competencia no se celebra en domingo.

Temas Relacionados

Checo PérezOscar PiastriGPAzerbaiyán2026BakúFórmula 1F1mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de septiembre? Cierran estación Zócalo de la L2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minutoL2

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de septiembre? Cierran estación Zócalo de la L2

Aleksandre Topuria volverá a la UFC ante el mexicano Santiago Luna: ¿cuándo y dónde será la pelea?

Para Topuria, el objetivo será regresar después de un año de inactividad y comenzar a acercarse a la zona alta de la categoría

Aleksandre Topuria volverá a la UFC ante el mexicano Santiago Luna: ¿cuándo y dónde será la pelea?

Mujeres protagonizan brutal pelea en el Metro y bajan del vagón sin soltarse del cabello en plena estación Popotla

Las pasajeras continuaron la confrontación después de abandonar el vagón, ante la mirada de quienes se encontraban en la estación

Mujeres protagonizan brutal pelea en el Metro y bajan del vagón sin soltarse del cabello en plena estación Popotla

Salomón Jara desaparece Ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde por nexos con el crimen organizado: nombrará a un encargado

Hace unos días fue detenido Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, tras ser acusado de nexos con el grupo Los Cromo, una célula del CJNG

Salomón Jara desaparece Ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde por nexos con el crimen organizado: nombrará a un encargado

Megadecomiso en Guanajuato: Harfuch confirma que FGR no verificó si el combustible era huachicol

Las autoridades indicaron que la FGR mantiene abierta la revisión sobre los permisos de la empresa

Megadecomiso en Guanajuato: Harfuch confirma que FGR no verificó si el combustible era huachicol
MÁS NOTICIAS

NARCO

Salomón Jara desaparece Ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde por nexos con el crimen organizado: nombrará a un encargado

Salomón Jara desaparece Ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde por nexos con el crimen organizado: nombrará a un encargado

Megadecomiso en Guanajuato: Harfuch confirma que FGR no verificó si el combustible era huachicol

‘Don Flaco’, presunto operador de ‘El Mayo’ detenido en CDMX, es de Sinaloa pero no tiene vínculos con políticos, afirma Harfuch

Detención del alcalde de Juchitán no está ligada a ataque contra Elvis Guerra: Sheinbaum aclara denuncia de diseñadora que elaboró su vestido

Lanzaron billetes al aire para escapar, pero fueron detenidos en Cuauhtémoc, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Las Fiestas de Octubre 2026 llevarán a Jalisco más de un mes de conciertos: fechas, detalles y quién estará

Las Fiestas de Octubre 2026 llevarán a Jalisco más de un mes de conciertos: fechas, detalles y quién estará

Gustavo Adolfo Infante revela ajuste en Sale el Sol: ¿beneficia o preocupa a los televidentes?

Biblioteca Vasconcelos responde al retroceso de México en prueba PISA 2025: así busca recuperar el gusto por la lectura

Los conciertos que llegarán a México en octubre 2026: los más esperados en CDMX, Guadalajara y Monterrey

¿Quién es el dueño de ‘Jesse & Joy’? Esto dicen los registros de marcas del IMPI

DEPORTES

Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido EN VIVO desde México

Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido EN VIVO desde México

México vs Colombia: Horario, alineaciones y en qué canal ver EN VIVO el debut de Rafa Márquez

Aleksandre Topuria volverá a la UFC ante el mexicano Santiago Luna: ¿cuándo y dónde será la pelea?

Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido EN VIVO desde México

Miguel Borja despierta el interés de Colombia tras su doblete en el Clásico Nacional ante Chivas