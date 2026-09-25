Checo Pérez recibe fuerte sanción por incidente con Piastri en la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026

(Sam Navarro-Imagn Images)

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Las malas noticias se confirmaron para Sergio “Checo” Pérez después de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2026. El piloto de Cadillac recibió una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida por obstaculizar a Oscar Piastri durante la Q1, aunque el castigo no modificará prácticamente su posición final de salida.

Checo Pérez terminó inicialmente en la vigésima posición después de quedar eliminado en la Q1. El mexicano fue llamado por los comisarios para investigar un incidente con Piastri entre las curvas 19 y 20, cuando el piloto de McLaren se encontraba en una vuelta rápida.

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Tras revisar las imágenes, los datos y las declaraciones de ambos pilotos, los comisarios determinaron que Pérez había obstaculizado innecesariamente a Piastri y aplicaron la sanción estándar de tres posiciones por este tipo de incidente.

Sin embargo, el orden definitivo de la parrilla no se determina únicamente por el resultado de la clasificación. Fernando Alonso y Lance Stroll ya tenían penalizaciones por cambios en sus unidades de potencia, por lo que ambos pilotos de Aston Martin fueron enviados al fondo de la parrilla.

De esta manera, el castigo a Pérez no termina provocando que pierda tres posiciones respecto al lugar que había conseguido en la clasificación. Checo arrancará finalmente desde el 20.º puesto del Gran Premio de Azerbaiyán, por detrás de su compañero Valtteri Bottas, mientras que Alonso y Stroll ocuparán las últimas posiciones.

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La decisión de los comisarios tras la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026

(REUTERS/Jakub Porzycki)

De acuerdo con el informe de los comisarios, Piastri circulaba a aproximadamente 300 km/h, mientras que Pérez avanzaba a unos 248 km/h en el tramo comprendido entre las curvas 19 y 20.

Las instrucciones del director de carrera establecían que un piloto que estuviera en una vuelta de preparación debía mantenerse en el lado derecho de esa zona del circuito. Pérez se encontraba calentando sus neumáticos cuando terminó colocándose en la trayectoria del McLaren.

Piastri tuvo que levantar el acelerador para evitar al Cadillac. Los comisarios determinaron que el incidente no fue peligroso, pero consideraron que el mexicano sí había obstaculizado innecesariamente al piloto de McLaren.

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El piloto tapatío explicó que, dadas las circunstancias, consideró que no tenía otra opción razonable. Piastri confirmó que tuvo que desacelerar, aunque señaló que no consideraba haber perdido una cantidad significativa de tiempo como consecuencia del incidente.

Los comisarios también tomaron en cuenta que Pérez había recibido dos advertencias por radio sobre la aproximación de Piastri. A su consideración, el piloto de Cadillac no gestionó su vuelta de preparación de acuerdo con las instrucciones específicas para manejar el tráfico en ese sector.

Por ello, la FIA determinó que Sergio Pérez obstaculizó innecesariamente a Oscar Piastri y le impuso una sanción de tres posiciones en la parrilla.

A pesar del castigo, el acomodo definitivo de los pilotos hace que Checo conserve el 20.º lugar para la carrera de Bakú, por lo que saldrá desde los últimos lugares junto a su compañero Valtteri Bottas. La carrera se disputará este sábado en el Circuito Callejero de Bakú.

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¿A qué hora es el GP de Azerbaiyán y dónde verlo en México?

(REUTERS/Ramil Sitdikov)

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 se disputa este sábado 26 de septiembre a las 05:00 horas, tiempo del centro de México.

La carrera se adelanta un día debido a la conmemoración del Día del Recuerdo en Azerbaiyán, por lo que en esta ocasión la competencia no se celebra en domingo.