¿Gabriela Cuevas seguirá trabajando en el Gobierno de México tras el Mundial? Sheinbaum aclara nuevo rol de funcionaria

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Tras más de un año de trabajo para coordinar el magno evento, las dudas sobre cuál es el siguiente paso de Cuevas se hicieron evidentes. (Ilustración: Jesús Avilés)

Luego del Mundial México 2026, las interrogantes en torno a la reorganización del Gabinete federal y la permanencia de los funcionarios clave designados para la justa internacional comenzaron a tomar protagonismo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo disipó las dudas sobre la continuidad de Gabriela Cuevas Barrón, quien se desempeñó como la representante oficial del Gobierno de México para la coordinación interinstitucional de la Copa Mundial de la FIFA.

La mandataria confirmó que la exlegisladora mantendrá su puesto en el servicio público, desmintiendo cualquier versión sobre una eventual salida tras el fin de las actividades deportivas.

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Durante su habitual conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal dejó en claro que la labor de Cuevas nunca estuvo desvinculada de la estructura orgánica central del Gobierno. Sheinbaum precisó que la funcionaria ha estado adscrita institucionalmente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), desde donde operó la compleja logística multinivel que requirió la organización del torneo en territorio nacional.

“Ella sigue trabajando. Siempre estuvo en Secretaría de Gobernación, desde ahí estaba coordinando el Mundial y sigue incorporada, va a seguir colaborando en otras tareas”, afirmó la presidenta mexicana ante los medios de comunicación. Con estas palabras, el Ejecutivo refrenda la confianza en la experiencia diplomática y de gestión política de Cuevas Barrón, perfilando su incorporación a nuevos proyectos estratégicos de la administración federal una vez cerrados los compromisos derivados del megaevento deportivo.

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Durante su conferencia mañanera, reveló cuál es el futuro de la funcionaria. (Crédito: Presidencia)

El impacto económico que dejó el Mundial en México

El legado de la justa no solo se midió en el terreno logístico y gubernamental, sino también en los balances económicos presentados tras la finalización del torneo.

De acuerdo con informes especializados de la consultora Deloitte, el Mundial 2026 generó en México una derrama económica total de 2,543 millones de dólares, lo que representó una aportación equivalente al 0.12% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Aunque la cifra final se ubicó un 7% por debajo de las estimaciones proyectadas a principios de año —impulsadas en su momento por un alto entusiasmo emocional—, el impacto comercial demostró la resiliencia del mercado interno.

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A diferencia de las previsiones iniciales que apostaban fuertemente por el gasto masivo del turismo internacional, la dinámica financiera reveló que el consumo local de la población mexicana fue el verdadero motor económico del certamen. Las altas tarifas y el ajuste de precios por demanda en las entradas a los estadios limitaron la afluencia de viajeros extranjeros, registrándose la llegada de 198 mil visitantes internacionales frente a los 280 mil proyectados.

En contraparte, los aficionados locales sostuvieron la actividad en comercios, plataformas y establecimientos fuera del perímetro directo de los inmuebles.

En el desglose por sectores, la gastronomía —encabezada por restaurantes, bares deportivos y servicios de entrega a domicilio— fue la gran ganadora al concentrar 584 millones de dólares en ventas. Le siguió el sector del comercio minorista (retail), que alcanzó 433 millones de dólares y se convirtió en el único rubro en superar las expectativas previas en un 10%, impulsado por la alta demanda de prendas, accesorios y mercancía oficial.

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Por su parte, la hotelería sumó 328 millones de dólares y el transporte 223 millones. A nivel regional, la Ciudad de México encabezó la captación, seguida por Jalisco con 290 millones de dólares y Nuevo León con 270 millones, mientras que el resto de las entidades del país sumaron 640 millones derivados del dinamismo comercial masivo.

Para muchos, México se convirtió en el mejor anfitrión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIFA rinde elogios a la remodelación del Estadio Ciudad de México

En el ámbito de la infraestructura y el cumplimiento de los estándares internacionales, el trabajo de la representación mexicana entregó cuentas sobresalientes. Previo al arranque del torneo, la propia Gabriela Cuevas dio a conocer que la máxima directiva de la FIFA, encabezada por su presidente Gianni Infantino, quedó gratamente impresionada tras inspeccionar las obras de remodelación y modernización del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

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La comitiva internacional destacó la calidad de los trabajos de ingeniería, la renovación de las zonas de hospitalidad y la adecuación de los accesos para los asistentes.

Las autoridades del organismo rector del fútbol mundial constataron que las adecuaciones al histórico coloso capitalino cumplieron en tiempo y forma con las exigencias operativas de un evento de máxima categoría. Cuevas resaltó que las pruebas logísticas y operativas realizadas en la capital del país dejaron una imagen inmejorable de la capacidad organizativa de México, garantizando no solo la comodidad de los futbolistas y del personal técnico, sino ofreciendo una experiencia de primer nivel para las decenas de miles de aficionados que abarrotaron las tribunas.

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(Instagram / @gabycuevasb)

La rehabilitación del recinto principal formó parte de un paquete integral de compromisos gubernamentales que incluyó mejoras en la conectividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y programas de impacto social. Cuevas subrayó en su momento que la visión de México trascendió la remodelación de los estadios profesionales, integrando proyectos comunitarios como la rehabilitación de decenas de canchas de fútbol en zonas populares para fomentar el deporte base.

La evaluación positiva por parte de los supervisores de la FIFA confirmó el éxito operativo de la sede nacional, consolidando el perfil de la funcionaria como una pieza clave en la articulación de grandes proyectos de infraestructura y diplomacia pública.

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