Roban gasolinera en Alfajayucan, Hidalgo: cuatro sujetos armados se llevan hasta la terminal bancaria

Una estación de servicio en Santa María Xigui, Alfajayucan, Hidalgo, fue asaltada por cuatro sujetos armados a bordo de dos motocicletas. Crédito: Especial

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En la comunidad de Santa María Xigui, municipio de Alfajayucan, Hidalgo, cuatro sujetos armados atracaron una estación de gasolina durante la madrugada. Los delincuentes llegaron a bordo de dos motocicletas, amenazaron a un trabajador y sustrajeron dinero en efectivo, objetos diversos y la terminal de pago con tarjetas bancarias.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 horas. Una vez en el lugar, los sujetos ingresaron directamente al interior de la estación de servicio. Ahí amenazaron a uno de los trabajadores para doblegar cualquier resistencia y evitar un enfrentamiento.

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Tras la amenaza inicial, los delincuentes se dirigieron hacia el área de oficinas del establecimiento. En ese espacio concentraron la sustracción de bienes y valores, entre ellos el dinero en efectivo disponible en el lugar.

La terminal bancaria fue uno de los objetos sustraídos en Santa María Xigui

Entre los objetos robados destacó la terminal de pago con tarjetas bancarias. Este dispositivo permite a la estación de servicio procesar cobros electrónicos a sus clientes.

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sustracción de la terminal representa una afectación directa a la operación comercial del establecimiento. Sin este equipo, la gasolinera pierde temporalmente la capacidad de recibir pagos con tarjeta.

Una pregunta frecuente sobre este tipo de incidentes es qué se llevan los asaltantes además del efectivo. En este caso confirmado en Hidalgo, los cuatro sujetos sustrajeron dinero en efectivo, objetos diversos y la terminal bancaria de la estación de servicio, un patrón que afecta tanto la caja como el sistema de cobro electrónico del negocio.

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El robo de este tipo de dispositivos ocurre en otros casos de asaltos a gasolineras en la entidad. La sustracción de equipo de cobro añade una capa adicional de afectación económica al establecimiento.

Los cuatro asaltantes huyeron sin dejar detenidos hasta el momento

Una vez consumado el robo, los cuatro individuos abandonaron el establecimiento de forma inmediata. La huida se realizó a bordo de las mismas dos motocicletas utilizadas para el arribo.

Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho fue notificado a las autoridades correspondientes tras la fuga de los responsables. Las corporaciones fueron alertadas para iniciar las diligencias necesarias en el lugar de los hechos.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la detención de alguna persona relacionada con el atraco. La investigación permanece abierta según lo reportado por las fuentes policiales.

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El municipio de Alfajayucan se ubica en el estado de Hidalgo. La comunidad de Santa María Xigui forma parte de esa demarcación municipal.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, un horario con menor afluencia de clientes en las estaciones de servicio. Esta condición pudo facilitar el actuar de los cuatro sujetos armados.

Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de dos motocicletas como vehículo de escape es una constante en este tipo de atracos. La maniobrabilidad de estos vehículos facilita el desplazamiento rápido por caminos y calles del municipio.

Las autoridades locales continúan con las diligencias correspondientes tras el reporte del atraco. El caso permanece bajo investigación mientras s

La tasa de víctimas de delito en Hidalgo aumentó 19.3% durante 2025

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró un incremento en la tasa de víctimas de delito en Hidalgo. La cifra pasó de 19 mil 272 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2024 a 22 mil 982 durante 2025, un aumento de 19.3%.

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El indicador estatal se ubicó apenas por debajo del promedio nacional, que fue de 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes. Entre febrero y abril de 2026, el 61.3% de la población de 18 años y más en la entidad consideró inseguro vivir en el estado.

(Foto: SSPC Oaxaca)

La misma encuesta ubicó a Hidalgo entre los estados con mayor incremento en incidencia delictiva del país. La tasa estatal pasó de 26 mil 113 delitos por cada 100 mil habitantes en 2024 a 34 mil 791 en 2025, un alza de 33.2%, solo por debajo de Chihuahua en el ranking nacional.

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El robo o asalto en calle o transporte público figuró entre los delitos con mayor frecuencia reportados en la entidad. El fraude y la extorsión completaron el listado de los ilícitos más denunciados por la población hidalguense, según la ENVIPE 2026.

Las pérdidas económicas asociadas a los delitos en Hidalgo también registraron un incremento durante el periodo analizado. La cifra pasó de alrededor de 3 mil 564 millones de pesos en 2024 a 4 mil 754 millones en 2025, un aumento de 33.4%, de acuerdo con el INEGI.

En materia de carpetas de investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició 27 mil 323 durante el primer semestre de 2026. El robo concentró 5 mil 649 de esos expedientes, la violencia familiar 4 mil 144 y las lesiones 4 mil 12, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Fotografía de archivo donde se observa a varios miembros del Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Unidad Canina de la FGE, durante un operativo. EFE/José Luis De La Cruz

Dentro del rubro de robo, el robo a negocio acumuló mil 49 carpetas de investigación en ese periodo. La cifra ubicó a Hidalgo en el lugar 15 a nivel nacional en incidencia delictiva total durante el primer semestre del año.

En cuanto a homicidios dolosos, la entidad registró 12 casos durante agosto de 2026, con lo que sumó 149 en los primeros ocho meses del año. Esa cifra colocó a Hidalgo en el lugar 19 a nivel nacional y representó una disminución de 28% respecto del periodo previo, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo.e recaba información adicional sobre los responsables.

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