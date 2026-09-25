Cecilia Galliano abrirá un consultorio del amor: cómo funcionará y a quiénes atenderá

(Zurisaddai González/Infobae)

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Cecilia Galliano llega a El túnel del amor como la “Cupido mayor” de un reality que pone a prueba la amistad, el deseo y las formas actuales de encontrar pareja.

El programa se estrena este 25 de septiembre en ViX y muestra a jóvenes que buscan hacer match con ayuda de sus amigos.

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La conductora sostiene que el formato permite asomarse a una generación que vive el amor entre redes sociales, aplicaciones de citas y nuevas formas de relacionarse.

“Cuando nosotros nos enamorábamos no teníamos ni celular”, dijo Galliano en entrevista con Infobae México.

El reality reúne a 10 parejas de amigos que se dividen entre Casa Ciudad y Casa Playa. Cada uno asume el papel de Cupido para ayudar a su amigo o amiga a conocer a alguien en la casa contraria.

Galliano adelanta que la convivencia no se limita a una búsqueda romántica. Hay encierro, votaciones, eliminaciones, fiestas y tensiones que pueden modificar la relación entre quienes llegan juntos al programa.

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(VIX)

Cecilia Galliano pide no perder el respeto ni el romanticismo

Galliano considera que las nuevas generaciones viven relaciones más rápidas por la presencia de los celulares, los mensajes instantáneos y las plataformas de match. Aun así, sostiene que hay elementos que no deberían desaparecer.

“El respeto, creo que es lo primero. Y el romanticismo”, responde cuando habla de los consejos que daría a los jóvenes que buscan una relación.

Para la conductora, el cortejo todavía tiene lugar en una época marcada por la inmediatez. “Que tú veas a la otra persona y te haga cosquillita la panza y tengas maripositas”, describe.

También invita a no abandonar los gestos que construyen una conexión antes de una relación formal.

“Conquístala”, dice entre risas.

(Imagen Ilustrativa/Gemini)

Cecilia Galliano se convierte en la “Cupido mayor” de El túnel del amor

La también actriz explica que aceptó participar desde que conoció la premisa del proyecto. Para ella, se trata de una oportunidad de volver a un formato con contacto directo con los participantes y espacio para la improvisación.

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“Me parece un concepto muy divertido, muy juvenil, una forma distinta de conocerse las personas, de buscar el amor”, señala Cecilia Galliano.

La conductora considera que el eje de los amigos que intentan conseguir pareja para alguien cercano abre la puerta a reacciones espontáneas. “Me gusta la impro, me gusta sacar lo original, lo genuino”, comenta.

Su papel será distinto al que tuvo como analista en Apostarías por mí. En esta ocasión, acompañará las emociones de los participantes desde un lugar más cercano, con consejos y conversaciones dentro del programa.

“Voy a ser a lo mejor como esa Cupido mayor, con más experiencia, que voy a estar acompañando todo el proceso de todos los sentimientos y las emociones”, explica.

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El túnel tendrá señales, colores y sonidos para intervenir en las conexiones

Galliano también será la voz del túnel, el elemento que da nombre al reality y que tendrá presencia dentro de las dos casas. Aunque no habla, se comunica con los participantes mediante colores, sonidos y reacciones relacionadas con lo que ocurre en la convivencia.

Una persona observa a otra a lo lejos en un túnel futurista, donde luces de neón crean una atmósfera vibrante y romántica para los enamorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El túnel tiene vida propia, es un integrante muy fuerte dentro de las casas”, explica la conductora. “Él no habla, pero sí te va a hablar y a dar señales a base de sentimientos, de emociones, de colores, de sonidos”.

La presentadora define su tarea como un enlace entre los Cupidos y las señales que emita el formato. “Yo voy a ser la vocera de los chicos”, afirma.

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El proyecto incorpora dinámicas inspiradas en las aplicaciones de citas y las redes sociales. El túnel puede abrir oportunidades para que los participantes se conozcan, pero la decisión sobre qué hacer con esa conexión depende de quienes viven el encierro.

El “consultorio de Ceci” será un espacio para hablar de amor, amistad y enojos

Dentro del reality, Galliano tendrá un espacio llamado el “consultorio de Ceci”. Ahí, los participantes podrán hablar de sus dudas, decepciones, celos, enojos y decisiones dentro de las casas.

La conductora vincula esta faceta con su experiencia como mamá de una joven de 25 años y un adolescente de 16. Para ella, la diferencia generacional será uno de los temas que atravesará el programa.

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“Los Cupidos deben tener 25, 30 años. Pueden ser mis hijos”, dice Galliano. La conductora señala que buscará compartir consejos desde lo que ha aprendido fuera y dentro de la televisión.

El reality mantiene una grabación permanente de lo que ocurre entre sus participantes. “Ni al túnel ni a mí se nos escapa nada. Vamos a ver exactamente todo lo que hagan”, advierte.

La conductora reveló la razón por la que ya no será parte de La Casa de los Famosos México. Foto: Instagram: @ceci_galliano

La amistad puede quedar bajo presión dentro de las dos casas

El punto de partida de El túnel del amor es que cada participante llega con su mejor amigo o amiga. Esa cercanía puede convertirse en un problema si surgen intereses por personas que, en principio, estaban destinadas a conocer al otro integrante de la dupla.

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“Puede perder tu amistad”, advierte Galliano. La conductora menciona que las eliminaciones y votaciones pueden aumentar la tensión entre los participantes.

La convivencia encerrados lleva las emociones a un límite distinto. “Los sentimientos y las emociones, todo sale a flor de piel”, explica.

Para Galliano, la tensión entre el amor y la lealtad no se presenta como una lección, sino como parte de lo que ocurre cuando un grupo de jóvenes intenta ayudar a sus amigos mientras enfrenta sus propios impulsos.

El programa se estrena este 25 de septiembre en ViX y en Estados Unidos estará disponible en UNIMÁS a partir de octubre de 2026.