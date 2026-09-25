Mujer es detenida con casi 40 kilos de cocaína tras operativo en Nuevo León

Los 34 paquetes con casi 40 kilos de cocaína fueron hallados en un compartimento oculto en la cajuela del vehículo. Foto: Especial / FGR.

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a una mujer que trasladaba casi 40 kilos de cocaína en un vehículo particular. El hecho ocurrió en el municipio de Los Ramones, Nuevo León, sobre la Carretera Monterrey-Reynosa.

La droga viajaba oculta en un compartimento especial dentro de la cajuela del automóvil. Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) realizaron la captura tras una revisión en un punto de control carretero.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, la detención se produjo como resultado de acciones estratégicas de vigilancia en la entidad, lo cual derivó en la identificación de 34 paquetes de cocaína dentro del vehículo intervenido. Estos contenían en conjunto 39 kilos con 450 gramos de una sustancia.

Ministerio Público Federal integra la carpeta de investigación

A raíz de los hechos, la mujer fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo asegurado. La autoridad ministerial también recibió los 34 paquetes con la sustancia decomisada.

Varios paquetes de evidencia embalados con cinta adhesiva permanecen apilados en el maletero de un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el vehículo utilizado para el transporte de la droga quedó asegurado como parte de las diligencias.

Hasta el momento, las autoridades continúa con la integración de los resultados periciales correspondientes. Sin embargo, la FGR no adelantó una fecha estimada para la conclusión de estos análisis.

PUBLICIDAD

La FGR reiteró que continuará con las acciones estratégicas en carreteras de Nuevo León. La dependencia federal no descartó nuevas detenciones vinculadas al transporte de narcóticos en la región.

Carretera Monterrey-Reynosa, corredor bajo vigilancia de la FECOR

La detención ocurrió específicamente en el kilómetro 68 de la Carretera Monterrey-Reynosa. Ese tramo se ubica a la altura del municipio de Los Ramones.

Agentes de la Policía Federal Ministerial inspeccionan la cajuela de un automóvil que transporta paquetes ocultos en la carretera Monterrey-Reynosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vía conecta a la capital de Nuevo León con la frontera con Estados Unidos a través de Tamaulipas. Se trata de una ruta habitual para el traslado de mercancías entre ambas regiones.

Las autoridades federales mantienen retenes en distintos puntos de esa carretera. Estos filtros buscan detectar el transporte de sustancias ilícitas y otras actividades delictivas.

El vehículo detenido fue interceptado durante una de estas revisiones rutinarias. La inspección del compartimento oculto permitió confirmar la presencia de los paquetes con droga.

PUBLICIDAD

Nuevo León, corredor recurrente para el narcotráfico

Este operativo no representa un hecho aislado en la entidad. En los meses previos, distintas corporaciones federales han asegurado cargamentos similares en carreteras y cruces fronterizos de Nuevo León.

El 27 de agosto de 2025, la FGR detuvo en el municipio de Linares a José “R”, quien conducía una camioneta con placas de Guerrero. El hombre transportaba 50 paquetes con una sustancia cristalina con las características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 50 kilos.

Foto: Facebook/Dirección de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Linares N.L.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron el cargamento en un compartimento oculto en la caja de la unidad. El hallazgo ocurrió en el kilómetro 136+700 de la carretera Nacional Linares-Ciudad Victoria, a la altura de la localidad La Soledad.

PUBLICIDAD

Días antes, el 21 de agosto de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos reportó otro arresto vinculado a Nuevo León. Un hombre de 27 años fue detenido cuando intentaba cruzar el Puente Colombia-Solidaridad, que conecta Laredo, Nuevo León, con Laredo, Texas, y llevaba 12 paquetes con más de 34 kilos de metanfetamina en una camioneta Ford Expedition.

La CBP estimó que ese cargamento tenía un valor superior a los 13 millones de pesos. Según la agencia, el conductor fue asegurado tras una revisión de rutina en el cruce fronterizo.

Un tercer caso se registró el 19 de agosto de 2025, cuando Donaldo “B” fue vinculado a proceso por transportar alrededor de 260 kilos de metanfetamina. La droga viajaba oculta entre costales de cebollas dentro de un camión de carga, según informó Infobae México.

PUBLICIDAD

Los tres antecedentes coinciden en el uso de compartimentos ocultos en vehículos particulares y de carga como método de traslado. La FGR mantiene operativos permanentes en las principales rutas carreteras de Nuevo León para detectar este tipo de cargamentos.