México vs Colombia: cuándo y dónde ver EN VIVO el primer partido en la era de Rafa Márquez

El tricolor comienza un nuevo proceso con el ex jugador del Barcelona hacia lo que será el Mundial 2030. (Miseleccionmx)

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México se enfrenta a Colombia este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro) desde el M&T Bank Stadium en Baltimore en lo que será el debut de Rafa Márquez al mando del tricolor.

Ambas selecciones generaron altas expectativas tras su desempeño en la fase de grupos del Mundial 2026, pues los dos equipos mostraron solidez en la primera etapa, aunque terminaron por quedarse cortos en las instancias decisivas al ser eliminados en los octavos de final.

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Cómo le fue a México en el Mundial 2026

México vence 3-0 a República Checa. (REUTERS/Annegret Hilse)

La Selección Mexicana firmó una fase de grupos histórica. El equipo consiguió nueve puntos de nueve posibles y no recibió goles, una marca que le permitió avanzar con paso perfecto por primera vez en una Copa del Mundo.

México enfrentó a Ecuador en los dieciseisavos de final y consiguió una victoria de 2-0 para instalarse entre los 16 mejores equipos del torneo. El resultado alimentó la expectativa de que el Tri pudiera superar la barrera de los octavos de final.

El equipo mexicano lamentablemente fue eliminado en esa instancia tras caer ante Inglaterra en la cancha del Estadio Banorte, pese a que el tricolor ofreció un juego competitivo.

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Julián Quiñones fue la principal figura del Tricolor durante el Mundial. El delantero marcó cuatro goles y alcanzó a Javier “Chicharito” Hernández y Luis Hernández “El Matador” como los máximos anotadores de México en la historia de las Copas del Mundo.

Cómo fue el Mundial 2026 para Colombia

Campaz celebra el tercer gol de Colombia frente a Uzbekistán en el Estadio Banorte. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Al igual que México, Colombia dejó buenas sensaciones durante la fase de grupos del Mundial 2026. La selección cafetera sumó siete de nueve puntos y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.

La afición colombiana acompañó al equipo en cada sede. Desde su debut en Ciudad de México, los seguidores se hicieron notar en las tribunas y generaron un ambiente similar al de jugar en casa.

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Colombia inició su participación con un triunfo ante Uzbekistán en la CDMX. Después venció a República del Congo en Guadalajara y cerró la primera fase con un empate frente a Portugal en Miami.

En los dieciseisavos de final, el equipo colombiano superó 1-0 a Ghana para avanzar a la siguiente ronda. La ilusión terminó en los octavos de final, donde Suiza se impuso en tanda de penales.

El Mundial 2026 también marcó el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia. El mediocampista cerró su etapa con la camiseta cafetera después de una trayectoria en la que se convirtió en uno de los referentes de su generación.

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Convocatoria de México para la Fecha FIFA

Esta es la convocatoria de México para el partido contra Colombia. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Selección Mexicana se prepara para hacer su presentación en la era de Rafa Márquez con una convocatoria que mezcla jugadores de experiencia con varios jóvenes, con miras a dar el cambio generacional.

A continuación, te presentamos la lista del tricolor para los partidos amistosos de esta Fecha FIFA:

Porteros

Raúl Rangel (Chivas de Guadalajara)

Óscar García (Club León)

Álex Padilla (Athletic de Bilbao)

Defensas

Johan Vásquez (Genoa)

César Montes (Lokomotiv)

Víctor Guzmán (Rayados de Monterrey)

Israel Reyes (América)

Everardo López (Toluca)

Jorge Sánchez (Atlas)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Diego Campillo (Chivas)

Mediocampistas

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (Rayados de Monterrey)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Alan Cervantes (Club América)

Denzell García (FC Juárez)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Romo (Chivas de Guadalajra)

Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara)

Hugo Camberos (Chivas de Guadalajara)

Hirving Lozano (LA Galaxy)

Santiago Giménez (Porto)

Armando González (Olympiacos)

Germán Berterame (Inter Miami)

Santiago Sandoval (Chivas de Guadalajara)

Isaías Violante (Club América)

Cabe mencionar que Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Luis Romo y Diego Campillo recibieron el permiso de integrarse a la concentración hasta Nueva Jersey, por lo que no tendrán participación en el partido contra Colombia.

Convocatoria de Colombia para la Fecha FIFA

Estos son los jugadores convocados por Colombia para el partido vs México. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Néstor Lorenzo se mantiene al mando de la Selección de Colombia y con algunas ausencias como la de Luis Díaz, se prepara para encarar la siguiente Fecha FIFA:

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Porteros

Álvaro Montero — Boca Juniors

Kevin Mier — Cruz Azul

Aldair Quintana — Independiente del Valle

Defensas

Álvaro Angulo — Pumas

Daniel Muñoz — Nottingham Forest

Dávinson Sánchez — Galatasaray

Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps

Jhon Lucumí — Juventus

Kevin Andrade — Zenit

Royer Caicedo — Cercle Brugge

Samuel Velásquez — Nacional

Mediocampistas

Daniel Arcila — León

Gustavo Puerta — Olympiacos

Jaminton Campaz — Rosario Central

Jhon Arias — Palmeiras

Jhon Solís — Birmingham

Richard Ríos — Al-Ittihad

Yaser Asprilla — Girona

Matías Orozco — CD Castellón

Juan Manuel Rengifo — Nacional

Kevin Castaño — Atlético Mineiro

Delanteros

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama

Camilo Durán — Celtic

Kevin Viveros — Athletico Paranaense

Luis Suárez — Sporting CP

Óscar Perea — América

Con estos jugadores, la Selección Cafetera se alista para enfrentar a la Selección Mexicana.

Cuándo y dónde ver el partido en vivo

El encuentro entre México y Colombia podrá verse este sábado 26 de septiembre desde las 19:00 horas a través de las pantallas de TUDN y TV Azteca, además de dos opciones que debutan en las transmisiones de la selección como Claro Sports y Amazon Prime Video.