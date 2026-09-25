Un muerto y un herido grave tras intercambio de disparos entre elementos de la Marina en Progreso, Yucatán

La Secretaría de Marina confirmó la muerte de un elemento y las lesiones de otro tras un incidente con armas de fuego en Progreso, Yucatán. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

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Un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) murió y otro resultó gravemente herido luego de un incidente con armas de fuego registrado en las instalaciones de la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop), ubicadas a la entrada del Puerto de Altura de Progreso, Yucatán.

La dependencia confirmó el fallecimiento de uno de sus elementos y señaló que otro resultó lesionado, mientras autoridades competentes realizan diligencias, investigaciones y peritajes para determinar las causas y circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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El incidente se registró al interior de las oficinas de la Unaprop, instalaciones que también son utilizadas como alojamiento por elementos navales asignados a las labores de vigilancia y protección del recinto portuario.

De acuerdo con los primeros reportes sobre el caso, dos elementos habrían sostenido una discusión que posteriormente derivó en un intercambio de disparos. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada públicamente por la Secretaría de Marina, que mantiene abierta la investigación.

Uno de los elementos recibió un impacto de arma de fuego y murió, mientras que el segundo sufrió una lesión de gravedad y fue trasladado para recibir atención médica.

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El incidente ocurrió en instalaciones de la Unidad Naval de Protección Portuaria, ubicadas a la entrada del Puerto de Altura de Progreso. REUTERS/Hector Lorenzo

Semar activa protocolos y confirma fallecimiento

Tras registrarse el incidente, personal naval activó los protocolos correspondientes y brindó atención al elemento que resultó lesionado; sin embargo, uno de los marinos perdió la vida como consecuencia de las heridas provocadas por un disparo.

El otro elemento fue auxiliado y trasladado al Hospital Naval de Yucalpetén, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

La Secretaría de Marina informó que las autoridades correspondientes llevan a cabo las investigaciones necesarias para establecer qué ocurrió dentro de las instalaciones navales y deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

La dependencia no dio a conocer en su comunicado detalles sobre la identidad de los elementos involucrados ni precisó públicamente cómo se produjo el intercambio de disparos.

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Tras los hechos, las instalaciones fueron resguardadas para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo del elemento fallecido.

Autoridades realizan investigaciones y peritajes para determinar las circunstancias del hecho ocurrido dentro de una instalación naval. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación buscará establecer la secuencia de acontecimientos, las circunstancias en las que fueron utilizadas las armas de fuego y las posibles responsabilidades de los involucrados.

Marina expresa condolencias a familiares del elemento fallecido

En su posicionamiento, la Secretaría de Marina expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del elemento que perdió la vida.

“La Secretaría de Marina expresa a familiares, compañeros y seres queridos de nuestro compañero de armas su más profundo respeto, solidaridad y sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida”, señaló la dependencia.

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La institución agregó que realiza las gestiones correspondientes en materia de bienestar y seguridad social, con el objetivo de brindar acompañamiento y apoyo institucional a los familiares del marino fallecido.

“Para la Secretaría de Marina, las mujeres y hombres que integran sus filas constituyen el corazón de esta Institución”, indicó.

La Semar también reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Hasta el momento, la dependencia mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente dentro de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Progreso, Yucatán.

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