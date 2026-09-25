México

Yolanda Andrade ya sabe qué costosa prenda quiere usar cuando muera

La conductora comparte una anécdota junto a Montserrat Oliver durante una emisión de Montse & Joe

(Captura: programa Hoy)
(Captura: programa Hoy)
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Yolanda Andrade ya tiene decidido qué quiere usar el día de su muerte. La conductora que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) revive en Montse & Joe la historia detrás de una prenda que guarda desde hace años y que, entre risas, pide reservar para cuando llegue el momento de despedirse.

El comentario llega semanas después de que se conociera que la conductora compró un nicho cerca de la Basílica de Guadalupe. De acuerdo con información publicada por Infobae México, los espacios disponibles en Plaza Mariana tienen un costo de 25 mil 300 pesos en un solo pago, además de una cuota anual de mantenimiento de 1,173 pesos.

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Yolanda Andrade encuentra una prenda que había dado por perdida

El tema surge durante una emisión de Montse & Joe, cuando Yolanda Andrade cuenta que, mientras alistaba sus cosas, encontró una camisa negra que tenía guardada en el clóset.

Encontré mi camisa que me vas a poner en la caja”, dice la conductora ante la reacción inmediata de Montserrat Oliver, quien le pide que deje de hablar del tema.

“Cállate”, responde Oliver. Después explica que ambas solían bromear porque Andrade usaba con frecuencia esa prenda, una camisa negra que le gusta desde que la compró.

Yolanda Andrade regresa a Montse y Joe (Instagram/montseyjoetv)
Yolanda Andrade regresa a Montse y Joe (Instagram/montseyjoetv)

“Es que siempre nos reíamos porque no se la quitaba. Una camisa que le encanta negra”, cuenta la conductora durante el programa.

Andrade confirma el color de la prenda y deja claro que no se trata de una compra reciente. “Una camisa negra”, responde mientras Oliver recuerda las ocasiones en que su amiga mencionaba qué quería que hicieran con ella después de morir.

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“Y entonces siempre me decía: ‘Cuando me muera me vas a poner esta en la caja’. Y yo: ‘Ay, no lo dudo’”, relata Montserrat Oliver.

La camisa negra cuesta tanto que Yolanda Andrade promete “desquitarla”

Yolanda Andrade decide contar el origen de esa prenda y explica que la compró durante una visita a una tienda junto con Montserrat Oliver.

Yolanda Andrade regresa a la televisión (Instagram/montseyjoetv)
Yolanda Andrade regresa a la televisión (Instagram/montseyjoetv)

“Pero espérense la historia. Vamos a una tienda. Entonces yo agarro la camisa y me dice la Montse: ‘Una camisa negra y ve lo que cuesta, estás loca’”, recuerda Andrade entre risas.

La conductora no revela el costo exacto de la camisa. Aun así, sostiene que el precio provocó la reacción de su compañera, quien le insistía que se trataba de una compra demasiado cara.

“Me dice: ‘No, estás loca, está muy cara’. Y le dije: ‘La voy a desquitar’”, relata Yolanda Andrade ante las risas del público.

La frase da paso a la explicación que Andrade ha repetido durante años sobre el destino que quiere darle a la prenda. “Me la voy a poner hasta que me muera, me la pones en la caja”, dice.

La camisa reaparece mientras Yolanda prepara su maleta, pero la conductora decide volver a guardarla. Montserrat Oliver interviene para remarcar que su amiga la había tenido perdida.

“Y era la camisa”, confirma Andrade. “Te traías perdida”, le responde Oliver.

La conductora toma la prenda y bromea con que todavía no es momento de usarla para el propósito que había planteado. “Ahorita no, camisa”, dice entre risas.

(IG: @canalunicable)
(IG: @canalunicable)

Oliver sigue el juego y agrega: “Todavía no, aguántame tantito”.

Andrade relata que decidió guardar la camisa de nuevo. “La volví a meter en el clóset. Dije: ‘Ahorita no, mi reina, vete pa dentro’”.

Yolanda Andrade compra un nicho cerca de la Basílica de Guadalupe

La broma sobre la camisa ocurre después de que la hermana de la conductora, Marilé Andrade, confirma que Yolanda compró un nicho cerca de la Basílica de Guadalupe.

“Sí, ahí compró un nicho y bueno, algunos, donde quiere que esté ella y tal vez su mamá”, declara Marilé Andrade sobre la decisión de la conductora, según información publicada por Infobae México.

La publicación señala que la administración de la Basílica de Guadalupe no cuenta con nichos disponibles para nuevos solicitantes dentro del recinto principal. Las opciones se encuentran en la Plaza Mariana, ubicada entre el atrio principal y el acceso al templo.

Yolanda Andrade -México- 19 agosto
Yolanda Andrade compró su nicho en la basílica de guadalupe (Jesús Avilés/Infobae)

El espacio tiene un columbario subterráneo de dos niveles con nichos para cenizas. El costo actual por cada uno es de 25,300 pesos, además de un pago anual de mantenimiento que puede actualizarse cada año.

Los seguidores de la conductora reaccionan al fragmento de Montse & Joe con mensajes de apoyo y humor. “Yo la veo mucho mejor”, escribió una usuaria. Otro comentario señala: “Yolanda va a terminar enterrándonos a todos”.

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