México

Muere Rubén Alberto Curiel, funcionario de Anticorrupción de Puebla: investigan posible muerte autoinfligida

El cuerpo del coordinador general Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fue localizado en el sótano 3 del CIS Angelópolis; la FGE realiza las investigaciones

Rubén Alberto Curiel Tejeda fue localizado sin vida en el sótano 3 del CIS Angelópolis, en Puebla. (X @rubysoriano)
Rubén Alberto Curiel Tejeda fue localizado sin vida en el sótano 3 del CIS Angelópolis, en Puebla. (X @rubysoriano)
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Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador general Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla y exencargado de despacho de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, fue localizado sin vida en el sótano 3 del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis.

El hallazgo ocurrió en el estacionamiento del complejo de oficinas gubernamentales ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, después de que trabajadores reportaron una presunta detonación de arma de fuego y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

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Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el funcionario ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se informó que presentaba una herida producida por arma de fuego.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

El acceso al sótano 3 fue restringido por elementos de seguridad mientras los peritos efectuaban la recolección de indicios y las primeras actuaciones ministeriales.

(X @FiscaliaPuebla)
(X @FiscaliaPuebla)

Fiscalía investiga las causas de la muerte

La FGE de Puebla expresó sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas a Curiel Tejeda y confirmó que se llevan a cabo las diligencias ministeriales y periciales para esclarecer lo ocurrido.

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De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, los primeros indicios apuntan a una posible muerte autoinfligida. Sin embargo, la Fiscalía señaló que agotará las actuaciones necesarias para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Por tratarse de una investigación en curso, esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada mediante los peritajes y demás diligencias ministeriales.

Curiel Tejeda tenía una amplia trayectoria dentro de instituciones relacionadas con la procuración de justicia, seguridad pública, derechos humanos y combate a la corrupción.

En noviembre de 2025, la entonces fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, le tomó protesta como encargado de despacho de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

Elementos de la Fiscalía de Puebla acudieron al CIS Angelópolis tras el reporte de una detonación de arma de fuego. (X @e_consulta)
Elementos de la Fiscalía de Puebla acudieron al CIS Angelópolis tras el reporte de una detonación de arma de fuego. (X @e_consulta)

Su nombre también aparece en documentos oficiales del Sistema Estatal Anticorrupción como integrante del Comité Coordinador Estatal durante 2026.

Una trayectoria entre justicia y seguridad

Antes de ocupar cargos relacionados con el combate a la corrupción, Curiel Tejeda desempeñó diversas funciones dentro de instituciones públicas y académicas.

De acuerdo con la semblanza publicada por el Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, era licenciado en Derecho y contaba con estudios de posgrado en Derecho Laboral, Psicología Jurídica y Criminología, además de un doctorado en Derecho.

También tenía maestrías en Seguridad Pública y Ciencias Policiales, Derecho Urbanístico, Litigio Estratégico Internacional en Derechos Humanos e Investigación Jurídica, así como un doctorado en Seguridad, Procesamiento Penal y Política Criminal.

Su trayectoria dentro del servicio público incluyó el cargo de secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, además de haber sido asesor del director de la Policía Ministerial en materia de derechos humanos de la entonces Procuraduría General del Estado.

Posteriormente fue director de Vinculación e Información de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, una responsabilidad que lo vinculó directamente con las instituciones encargadas de atender los casos de personas desaparecidas.

También ocupó el puesto de subconsejero jurídico contencioso y de análisis estratégico de la Consejería Jurídica del Gobierno de Puebla. La documentación oficial de la administración estatal lo identificaba en esa área.

En 2026 pasó a desempeñarse como coordinador general Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En julio pasado participó como ponente en una conferencia sobre delitos por hechos de corrupción, en la que expuso ante servidores públicos, organismos empresariales, académicos y ciudadanos sobre las responsabilidades penales derivadas de actos de corrupción.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente mayores detalles sobre las circunstancias específicas que rodearon la muerte del funcionario ni sobre el arma presuntamente utilizada.

La investigación continuará con las diligencias periciales y ministeriales correspondientes para determinar qué ocurrió en el sótano del CIS Angelópolis y establecer oficialmente la causa y circunstancias del fallecimiento.

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