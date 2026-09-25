De Enrique Meza a Javier Aguirre: los debuts de los técnicos de la Selección Mexicana antes de Rafa Márquez

La Selección Mexicana está a punto de comenzar una nueva etapa y Rafael Márquez será el encargado de ponerse al frente del Tricolor. El ‘Kaiser’ tendrá este sábado 26 de septiembre su primer partido como director técnico del combinado nacional, cuando México se mida con Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore.
El encuentro marcará oficialmente el inicio del proceso de Márquez rumbo al siguiente ciclo mundialista, después de la salida de Javier Aguirre. La FMF confirmó que el partido será a las 19:00 horas del centro de México.
PUBLICIDAD
Antes de que el exdefensa viva su primera experiencia desde el banquillo de la Selección Mayor, vale la pena recordar cómo comenzaron los ciclos de algunos de los entrenadores que lo antecedieron.
Los primeros debuts del nuevo milenio
El recorrido comienza con Enrique Meza, quien en el año 2000 abrió su etapa como entrenador del Tri con una victoria de 2-0 sobre Ecuador.
Un año después, Javier Aguirre tuvo un estreno positivo durante su primera etapa. El llamado ‘Vasco’ comenzó su proceso con un triunfo de 1-0 frente a Estados Unidos en las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.
Para Ricardo La Volpe, el comienzo fue diferente. El argentino inició su proceso en 2002 con un empate 1-1 ante Bolivia en un encuentro amistoso.
PUBLICIDAD
En 2007 llegó el turno de Hugo Sánchez, cuyo primer partido al frente del combinado mexicano terminó con una derrota de 2-0 ante Estados Unidos en Glendale, Arizona.
Posteriormente, Sven-Göran Eriksson inició su ciclo en 2008 con una victoria de 2-1 frente a Honduras en las eliminatorias mundialistas.
Los debuts también tuvieron tropiezos
El segundo periodo de Javier Aguirre, en 2009, comenzó con un resultado adverso. México perdió 2-1 ante El Salvador.
Al año siguiente, el interinato de Efraín Flores tampoco comenzó con una victoria, pues Ecuador derrotó 2-1 al conjunto mexicano.
Después llegaron nuevos estrenos favorables. José Manuel de la Torre comenzó su etapa con un triunfo de 2-0 sobre Estados Unidos.
En 2013, Víctor Manuel Vucetich, durante su interinato, derrotó 2-1 a Panamá en un duelo correspondiente a las eliminatorias.
Ese mismo año, Miguel Herrera tomó el control del equipo y tuvo un debut contundente: goleó 5-1 a Nueva Zelanda en el repechaje mundialista.
La tendencia positiva continuó con Juan Carlos Osorio, quien en 2015 derrotó 3-0 a El Salvador en su primer encuentro como entrenador de México.
PUBLICIDAD
Cuatro años después, Gerardo Martino también inició con victoria. El argentino venció 3-1 a Chile en un partido amistoso disputado en 2019.
Cocca, Lozano y Aguirre también comenzaron ganando
En 2023, Diego Cocca arrancó su aventura con el Tri derrotando 2-0 a Surinam dentro de la Nations League de Concacaf.
Ese mismo año, Jaime Lozano tuvo su primera presentación y consiguió una goleada de 4-0 sobre Honduras durante la Copa Oro.
En 2024, Javier Aguirre inició su tercera etapa con una victoria de 3-0 frente a Nueva Zelanda.
Ahora será Rafa Márquez quien escriba el siguiente capítulo de esta historia. Su primer obstáculo será Colombia, en un duelo que también representa el comienzo de una preparación rumbo al Mundial de 2030. El partido será en Baltimore y marcará el primer encuentro del nuevo proceso mexicano.
PUBLICIDAD
Después de su presentación ante los colombianos, el Tri enfrentará a Perú el 29 de septiembre, nuevamente en Estados Unidos. Posteriormente jugará contra Estados Unidos el 3 de octubre y cerrará esta serie de compromisos ante Chile el 6 de octubre.
Así, Márquez tendrá sus primeras oportunidades para comenzar a definir la identidad del equipo que buscará representar a México en el siguiente ciclo mundialista.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD