De Enrique Meza a Javier Aguirre: los debuts de los técnicos de la Selección Mexicana antes de Rafa Márquez

El nuevo entrenador del Tricolor enfrentará a Colombia en Baltimore, en el comienzo de un proceso que apunta al Mundial de 2030. (Ilustración: Jesús Aviles)

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La Selección Mexicana está a punto de comenzar una nueva etapa y Rafael Márquez será el encargado de ponerse al frente del Tricolor. El ‘Kaiser’ tendrá este sábado 26 de septiembre su primer partido como director técnico del combinado nacional, cuando México se mida con Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

El encuentro marcará oficialmente el inicio del proceso de Márquez rumbo al siguiente ciclo mundialista, después de la salida de Javier Aguirre. La FMF confirmó que el partido será a las 19:00 horas del centro de México.

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Antes de que el exdefensa viva su primera experiencia desde el banquillo de la Selección Mayor, vale la pena recordar cómo comenzaron los ciclos de algunos de los entrenadores que lo antecedieron.

Los primeros debuts del nuevo milenio

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El recorrido comienza con Enrique Meza, quien en el año 2000 abrió su etapa como entrenador del Tri con una victoria de 2-0 sobre Ecuador.

Un año después, Javier Aguirre tuvo un estreno positivo durante su primera etapa. El llamado ‘Vasco’ comenzó su proceso con un triunfo de 1-0 frente a Estados Unidos en las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.

Aguirre junto a Cuauhtémoc Blanco en las eliminatorias del Mundial de Corea-Japón 2002. (Mexsport)

Para Ricardo La Volpe, el comienzo fue diferente. El argentino inició su proceso en 2002 con un empate 1-1 ante Bolivia en un encuentro amistoso.

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Fotografía de archivo de Ricardo La Volpe. EFE/Miguel Sierra.

En 2007 llegó el turno de Hugo Sánchez, cuyo primer partido al frente del combinado mexicano terminó con una derrota de 2-0 ante Estados Unidos en Glendale, Arizona.

Foto: Twitter/@ProcoroGuarnero

Posteriormente, Sven-Göran Eriksson inició su ciclo en 2008 con una victoria de 2-1 frente a Honduras en las eliminatorias mundialistas.

Eriksson no tuvo un buen paso con la Selección Mexicana. (Mexsport)

Los debuts también tuvieron tropiezos

El segundo periodo de Javier Aguirre, en 2009, comenzó con un resultado adverso. México perdió 2-1 ante El Salvador.

Foto: Cuartoscuro

Al año siguiente, el interinato de Efraín Flores tampoco comenzó con una victoria, pues Ecuador derrotó 2-1 al conjunto mexicano.

Después llegaron nuevos estrenos favorables. José Manuel de la Torre comenzó su etapa con un triunfo de 2-0 sobre Estados Unidos.

El extécnico del equipo asegura que la calidad de jugadores del Rebaño aportan de manera positiva al Tri. Crédito: Cuartoscuro

En 2013, Víctor Manuel Vucetich, durante su interinato, derrotó 2-1 a Panamá en un duelo correspondiente a las eliminatorias.

Fotografía de archivo donde aparece el entrenador mexicano Miguel Herrera. EFE/ Isaac Esquivel

Ese mismo año, Miguel Herrera tomó el control del equipo y tuvo un debut contundente: goleó 5-1 a Nueva Zelanda en el repechaje mundialista.

Foto: Cuartoscuro

La tendencia positiva continuó con Juan Carlos Osorio, quien en 2015 derrotó 3-0 a El Salvador en su primer encuentro como entrenador de México.

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Soccer Football - World Cup - Round of 16 - Brazil vs Mexico - Samara Arena, Samara, Russia - July 2, 2018 Mexico coach Juan Carlos Osorio during the match REUTERS/Pilar Olivares

Cuatro años después, Gerardo Martino también inició con victoria. El argentino venció 3-1 a Chile en un partido amistoso disputado en 2019.

Nov 30, 2022 Foto de archivo de Gerardo Martino en el choque de México ante Arabia Saudita por el Grupo C del Mundial 2022 REUTERS/Matthew Childs

Cocca, Lozano y Aguirre también comenzaron ganando

En 2023, Diego Cocca arrancó su aventura con el Tri derrotando 2-0 a Surinam dentro de la Nations League de Concacaf.

FILE PHOTO: Soccer Football - Diego Cocca being presented as Mexico coach - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - February 10, 2023 Diego Cocca poses with Mexico jersey during press conference with Sports director Jaime Ordiales and Rodrigo Ares de Parga director of national teams REUTERS/Henry Romero/File Photo

Ese mismo año, Jaime Lozano tuvo su primera presentación y consiguió una goleada de 4-0 sobre Honduras durante la Copa Oro.

El entrenador de México Jaime Lozano reacciona durante el partido contra Venezuela por el Grupo B de la Copa América, el miércoles 26 de junio de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)

En 2024, Javier Aguirre inició su tercera etapa con una victoria de 3-0 frente a Nueva Zelanda.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the press conference REUTERS/Henry Romero

Ahora será Rafa Márquez quien escriba el siguiente capítulo de esta historia. Su primer obstáculo será Colombia, en un duelo que también representa el comienzo de una preparación rumbo al Mundial de 2030. El partido será en Baltimore y marcará el primer encuentro del nuevo proceso mexicano.

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Después de su presentación ante los colombianos, el Tri enfrentará a Perú el 29 de septiembre, nuevamente en Estados Unidos. Posteriormente jugará contra Estados Unidos el 3 de octubre y cerrará esta serie de compromisos ante Chile el 6 de octubre.

Así, Márquez tendrá sus primeras oportunidades para comenzar a definir la identidad del equipo que buscará representar a México en el siguiente ciclo mundialista.