Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido EN VIVO desde México

Los Vaqueros quieren revertir años de malas temporadas, pero enfrente tendrán a una de las franquicias más ganadoras de los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La NFL nos regala un choque interconferencia de calibre estelar que ha capturado por completo la atención de la afición mexicana: el duelo entre los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens. Este choque promete ser una auténtica exhibición de poderío, donde dos franquicias aspirantes al Súper Tazón chocarán en una batalla de alta exigencia física y táctica que no dejará indiferente a ningún seguidor.

Lo que añade una dosis extraordinaria de expectativa a este compromiso es su carácter de evento internacional histórico. La NFL ha traspasado fronteras para llevar este enfrentamiento nada menos que al místico Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, marcando un hecho sin precedentes para el fútbol americano profesional en Sudamérica.

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Con los Cowboys actuando administrativamente como el equipo local fuera de territorio estadounidense por primera vez en más de una década, la franquicia más valiosa del mundo busca consolidar su impacto global ante unos Ravens ávidos de demostrar que su estructura competitiva está diseñada para dominar en cualquier escenario del planeta.

La NFL quiere expander su poderío a la zona de Latinoamérica. (Crédito: Kirby Lee-Imagn Images)

México y su amor por los Vaqueros

En México, donde la marea azul y plata de la “Estrella Solitaria” cuenta con una de las bases de aficionados más multitudinarias e históricas de todo el país, este partido se vivirá con la intensidad de una final adelantada. La confrontación entre el explosivo ataque aéreo tejano y el sofocante e impredecible esquema defensivo y terrestre del conjunto de Maryland promete entregar emociones de principio a fin.

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Para que no te pierdas ni un solo instante de este choque sin igual, a continuación analizamos el momento actual de ambas escuadras y te detallamos todos los pormenores para seguir la transmisión EN VIVO.

El propietario de los Dallas Cowboys aseguró que el equipo jugará en México tan pronto como esté lista la remodelación del Estadio Azteca.

¿Cómo llegan los Cowboys?

Los Dallas Cowboys llegan a este compromiso internacional sumidos en la necesidad imperiosa de afianzar su identidad futbolística y enviar un mensaje de autoridad a toda la Conferencia Nacional. La escuadra dirigida por el cuerpo técnico de Arlington ha mostrado destellos de un ataque devastador capaz de mover las cadenas con velocidad, pero también ha dejado ver ciertas grietas en la consistencia de su ejecución durante las primeras semanas de la campaña regular.

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Para el conjunto texano, jugar en un escenario tan imponente como el Maracaná representa la vitrina perfecta para dar ese golpe sobre la mesa que su afición tanto exige.

En el costado ofensivo, la clave para Dallas radicará en el temple y la precisión de su mariscal de campo Dak Prescott, quien cuenta con un arsenal de receptores estelares liderados por CeeDee Lamb.

La capacidad de esta dupla para generar jugadas de explosividad y castigar la cobertura secundaria rival será el eje sobre el cual gire el plan de juego. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para la línea ofensiva de los Cowboys estará en la protección del pase: contener las agresivas cargas y los esquemas disimulados del rival será vital para evitar balones sueltos o situaciones desfavorables de tercer down y largo.

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Por otro lado, la unidad defensiva de Dallas necesita dar un paso al frente para corregir los desajustes en la contención del juego por tierra que han sufrido en compromisos recientes. Los apoyadores y la línea frontal deberán mantener una disciplina impecable en sus asignaciones de hueco para no ceder acarreos de gran kilometraje.

Su más reciente victoria ante los Washington Commanders ayudó a mejorar la confianza del mariscal de campo. (AP Foto/Tony Gutierrez)

¿Cómo llegan los Ravens?

Por su parte, los Baltimore Ravens se presentan a este histórico encuentro con la firme convicción de imponer su estilo de juego físico, desgastante y calculadamente agresivo. La escuadra de la AFC Norte ha construido a lo largo de los años una reputación de equipo rocoso que jamás se amedrenta en escenarios de máxima presión, por lo que la expedición a Río de Janeiro es vista por el vestidor que comanda John Harbaugh como una oportunidad ideal para afianzar su candidatura al título de conferencia.

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El corazón latente de la ofensiva de Baltimore continúa siendo su impredecible y dinámico ataque terrestre. Con el dos veces Jugador Más Valioso de la liga, Lamar Jackson, al mando de las acciones y orquestando la opción leída, la zaga contraria se enfrenta al desafío táctico más complejo de la NFL.

La capacidad de Jackson para extender las jugadas con sus piernas, sumada a la presencia de corredores potentes en el backfield como Derrick Henry, convierte a los Ravens en un rodillo capaz de consumir valiosos minutos de reloj y desgastar físicamente a cualquier frontal defensivo que no mantenga la paciencia y la contención de los extremos.

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En el aspecto defensivo, los Ravens se caracterizan por presentar una unidad sumamente física, cerebral y oportuna. La secundaria de Baltimore posee la velocidad necesaria para medirse mano a mano contra los receptores más cotizados de la liga, mientras que sus apoyadores destacan por su agresividad a la hora de atacar los espacios. Para salir triunfantes del Maracaná, la defensiva albinegra deberá incomodar desde el primer cuarto el ritmo del pase de los Cowboys, forzando a la escuadra texana a volverse unidimensional para dictar las condiciones del encuentro a su favor.

Jackson es el más grande referente de los Cuervos en los últimos años. (Crédito: James Lang-Imagn Images)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido desde el Maracaná?

El esperado choque internacional entre los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens en la Semana 3 de la NFL se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre. La patada inicial está programada para escucharse en punto de las 14:25 horas, tiempo del centro de México (17:25 horas en Río de Janeiro), ubicándose como el platillo fuerte en el horario vespertino de la cartelera dominical.

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Para la afición mexicana, las opciones para seguir las acciones completamente en vivo son amplias y accesibles en diversos formatos. En televisión abierta, el partido será transmitido en vivo y en directo por la señal de Canal 5 (así como en el Canal 9 Nueve mediante las pantallas de Televisa) con las voces tradicionales de la NFL en México. En televisión de paga, el encuentro estará disponible a través de la pantalla de FOX Sports México.

Aquellos que prefieran seguir la cobertura por la vía del streaming o mediante dispositivos móviles contarán con la opción de sintonizar el juego a través de la plataforma ViX, así como mediante la aplicación de FOX One. Adicionalmente, los suscriptores internacionales de la plataforma NFL Game Pass mediante la aplicación de DAZN podrán disfrutar de la señal oficial con audio original y repeticiones al instante.

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