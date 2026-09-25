México

Qué trámites vehículares en Nuevo León ya se podrán realizar desde la computadora o el celular

El Gobierno de Nuevo León digitalizó siete trámites vehiculares desde septiembre de 2026; el proceso se realiza en nlinea.nl.gob.mx y elimina la necesidad de acudir físicamente a las oficinas del Instituto de Control Vehicular

Una mujer sentada en un vehículo usa una computadora portátil y un teléfono móvil rodeado por iconos de un automóvil y documentos.
Una mujer gestiona servicios y trámites vehiculares de Nuevo León mediante un teléfono móvil y una computadora desde el interior de un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de Nuevo León habilitó por internet el cambio de propietario de un vehículo y, junto con este trámite, integró a su plataforma digital otros seis procesos vehiculares que antes exigían acudir de forma presencial a las oficinas del Instituto de Control Vehicular.

La actualización se ejecuta a través de NLínea, la ventanilla digital de trámites y servicios del estado, disponible en nlinea.nl.gob.mx. Entre los servicios que ya operan en línea se encuentran la reposición de tarjetas de circulación, la expedición de placas para autos antiguos y de demostración, la renovación de licencia de conducir, el alta de vehículos con cambio de placas y la baja vehicular.

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Gobierno Nuevo León/ Redes sociales: Funcionarios del Gobierno del Estado de Nuevo León presentan la digitalización del trámite de Alta de Vehículos en la plataforma NLínea. Durante una conferencia de prensa, los ponentes explican los detalles de la simplificación de este proceso administrativo en línea.

Cambio de propietario, disponible por primera vez en línea

El Instituto de Control Vehicular (ICV) es la dependencia encargada de administrar este trámite en la entidad. Hasta antes de este anuncio, el cambio de propietario de un vehículo exigía la presencia física del interesado en alguna de sus oficinas.

Nuevo León se convirtió en el primer estado en ofrecer este proceso de forma completamente digital. Un funcionario del Gobierno estatal identificado como Saldívar explicó durante el anuncio: “por primera vez en Nuevo León, el trámite de Cambio de Propietario ya se podrá realizar por medios digitales”.

En Nuevo León, desde septiembre de 2026 es posible tramitar el cambio de propietario de un vehículo completamente por internet a través de la plataforma NLínea. El proceso elimina la necesidad de acudir físicamente a las oficinas del Instituto de Control Vehicular, salvo en casos donde se requiera entrega de documentos o placas de manera presencial.

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La digitalización busca reducir tiempos de espera, disminuir los requisitos solicitados a la ciudadanía y evitar las filas que tradicionalmente se registran en las oficinas del ICV, particularmente entre propietarios de vehículos con placas foráneas que buscan regularizar su situación.

Qué otros trámites vehiculares se pueden hacer en NLínea

También se sumaron la expedición de Placas de Auto Antiguo y Placas de Demostración, dos trámites específicos que atienden a coleccionistas de vehículos y a comercializadoras del sector automotriz.- crédito Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad
También se sumaron la expedición de Placas de Auto Antiguo y Placas de Demostración, dos trámites específicos que atienden a coleccionistas de vehículos y a comercializadoras del sector automotriz.- crédito Ventanilla Única de servicios/Secretaría de Movilidad

Además del cambio de propietario, la plataforma incorporó de manera simultánea otros servicios que antes requerían gestión presencial. Entre ellos se encuentra la Reposición de Medios de Identificación Vehicular, dirigida a quienes necesitan sustituir tarjetas de circulación o documentos similares extraviados.

También se sumaron la expedición de Placas de Auto Antiguo y Placas de Demostración, dos trámites específicos que atienden a coleccionistas de vehículos y a comercializadoras del sector automotriz.

La lista se completa con la renovación de licencia de conducir, el alta de vehículos o cambio de placas, y la baja vehicular. En conjunto, estos seis servicios conforman el catálogo vehicular digital disponible actualmente en NLínea.

Cómo completar el trámite paso a paso

Una computadora y un teléfono inteligente muestran iconos de trámites vehiculares junto a un automóvil verde y un mapa.
La digitalización de trámites vehiculares en Nuevo León permite realizar gestiones desde computadoras y teléfonos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento para realizar cualquiera de estos trámites sigue una secuencia definida. El primer paso consiste en ingresar a la ventanilla digital oficial en nlinea.nl.gob.mx.

Posteriormente, el usuario debe cargar la documentación solicitada en formato digital. De acuerdo con la información oficial, los requisitos para estos trámites se redujeron un 30% respecto al esquema anterior.

El siguiente paso es realizar el pago correspondiente, ya sea mediante transferencia en línea o con una referencia bancaria que puede liquidarse directamente en el banco. Una vez concluido este proceso, el trámite queda registrado en el sistema.

En los casos donde se requiera la entrega física de documentos o placas, el propietario deberá acudir posteriormente a las oficinas del ICV para concluir la gestión. Para resolver dudas durante cualquier etapa del proceso, el Gobierno estatal habilitó la Línea de Atención Ciudadana 070, con personal especializado disponible las 24 horas.

Reingeniería que redujo 27 trámites a diez

Una mujer con gafas revisa un ordenador portátil, una libreta, una calculadora y varios documentos impresos sobre una mesa de madera.
La reducción en el número de procedimientos administrativos busca traducirse directamente en menores tiempos de espera para la ciudadanía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización de estos servicios es resultado de un proceso de reingeniería aplicado a los procedimientos del Instituto de Control Vehicular. Según explicó el funcionario Saldívar, esta revisión permitió simplificar 27 trámites distintos y concentrarlos en un total de diez.

La reducción en el número de procedimientos administrativos busca traducirse directamente en menores tiempos de espera para la ciudadanía. Al concentrar múltiples servicios en categorías más amplias, el ICV redujo también la cantidad de requisitos que anteriormente se solicitaban de manera repetida en trámites similares.

Esta reingeniería se enmarca en un esfuerzo más amplio de digitalización de servicios estatales que Nuevo León ha desarrollado durante 2026, con el objetivo declarado de reducir la carga administrativa tanto para los ciudadanos como para las propias dependencias de gobierno.

Próximos incentivos para regularizar vehículos

El Gobierno de Nuevo León adelantó que, en las semanas posteriores al lanzamiento de estos trámites digitales, la Secretaría de Finanzas y Tesorería, en conjunto con el Instituto de Control Vehicular, anunciarán incentivos económicos adicionales.

Estas medidas estarán orientadas a promover la regularización del parque vehicular en la entidad, con particular atención a las unidades que actualmente circulan con placas foráneas.

El anuncio de estos incentivos se da después de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, cancelara el pasado 15 de septiembre la implementación del denominado pase turístico, una medida que había generado discusión entre los automovilistas de la entidad.

La combinación de trámites digitales más ágiles con posibles incentivos económicos busca facilitar que los propietarios de vehículos irregulares completen su proceso de regularización sin necesidad de recurrir a gestorías o intermediarios, utilizando directamente los canales oficiales habilitados por el estado.

Cómo solicitar el cambio de propietario de vehículo en línea en Nuevo León

Un hombre sentado a una mesa firma un documento mientras otro hombre lo observa, junto a un automóvil celeste dentro de un salón.
Para resolver dudas durante cualquier etapa del proceso, el Gobierno estatal habilitó la Línea de Atención Ciudadana 070, con personal especializado disponible las 24 horas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los interesados en tramitar el cambio de propietario de un vehículo por internet deben seguir un procedimiento definido en la plataforma NLínea. Estos son los pasos establecidos por el Gobierno de Nuevo León:

Ingresar a la plataforma oficial. Acceder a la ventanilla digital en nlinea.nl.gob.mx, donde se encuentra habilitado el trámite de Cambio de Propietario de Vehículo.

Cargar la documentación solicitada. Adjuntar los requisitos en formato digital. De acuerdo con la información oficial, estos requisitos se redujeron un 30% respecto al esquema presencial anterior.

Realizar el pago correspondiente. Completar el pago mediante transferencia en línea o generar una referencia bancaria para liquidarla directamente en el banco.

Esperar la validación del trámite. Una vez cargada la documentación y confirmado el pago, el sistema registra la solicitud para su revisión.

Acudir al ICV solo si es necesario. En los casos donde se requiera la entrega física de documentos o placas, el propietario deberá presentarse posteriormente en las oficinas del Instituto de Control Vehicular (ICV) para concluir la gestión.

Para resolver dudas durante cualquier etapa del proceso, el Gobierno estatal habilitó la Línea de Atención Ciudadana 070, con personal especializado disponible las 24 horas.

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