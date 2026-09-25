México

Salomón Jara desaparece Ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde por nexos con el crimen organizado: nombrará a un encargado

Hace unos días fue detenido Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, tras ser acusado de nexos con el grupo Los Cromo, una célula del CJNG

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, informó que solicitó al Congreso estatal la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, tras la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano

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Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca, dio a conocer que pidió la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, y nombrará a un encargado de la administración municipal para que se encargue de conducir el gobierno del municipio.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, Jara dijo que el municipio de Juchitán de Zaragoza atravesaba por una situación que requería de decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal, por lo que instruyó al secretario de Gobierno del estado que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar la desaparición del Ayuntamiento del municipio, para dar paso, conforme lo establece la ley, al nombramiento de un encargado de la administración municipal por parte del Poder Ejecutivo estatal.

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“A efecto de que conduzca temporalmente el gobierno municipal y los asuntos públicos de Juchitán. Mi responsabilidad como Gobernador constitucional es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán”, dijo Jara.

Además, aseguró que durante los últimos meses “hemos estado y seguiremos estando presentes con las fuerzas de seguridad”, y que los próximos días se incrementará y reforzará su presencia territorial, y seguirá trabajando de manera coordinada con el gobierno federal.

Jara dijo que el Gobierno del estado había asumido las responsabilidades que le correspondían y lo seguirá haciendo, pero las circunstancias actuales requerían dar un paso más, por lo que confiaba que el Congreso del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, procesará la solicitud a la brevedad posible.

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Jara posteó un video en sus redes sociales donde informó la decisión.
Jara posteó un video en sus redes sociales donde informó la decisión.

“Nos aseguraremos que haya una transición ordenada, que dé certeza y permita que Juchitán siga funcionando, la vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco, los servicios públicos deben mantenerse las tareas de seguridad, fortalecerse y la atención social, las obras y las acciones de gobierno deben seguir llegando a sus colonias, agencias y comunidades”.

Aseguró que en ese municipio había paz y seguridad, y aseguró que “Juchitán no está solo, y no lo vamos a dejar solo”.

Detienen a Miguel Sánchez, alcalde de Juchitán, por nexos con el crimen organizado

El anuncio de Jara se da días después de que el pasado miércoles 23 de septiembre, Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fuera detenido durante un operativo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Seguridad federal y estatal.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que Sánchez Altamirano fue arrestado junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, ya que ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

Un grupo de agentes de seguridad y personal militar permanece desplegado en una pista de aterrizaje junto a personas custodiadas. En el lugar se aprecia un vehículo blindado de transporte táctico y una aeronave al fondo. Video: SSPC

De acuerdo con las investigaciones, el alcalde está relacionado con un grupo criminal dedicado a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

Sánchez Altamirano también es señalado por implementar esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos criminales en la región.

Harfuch también informó que, para afectar su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó las cuentas de personas relacionadas con la investigación en su contra.

Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, mantiene vínculos con “Los Cromo”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras darse a conocer la detención, Salomón Jara posteó un mensaje en sus redes sociales, en donde dijo que en la entidad no habrá excepciones en la aplicación de la ley.

Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial
Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza y militante de Morena, fue detenido durante un operativo federal en Oaxaca. Crédito: Especial

En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”, escribió Jara en sus redes sociales, donde reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como la participación de la Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y otras instituciones federales y estatales.

El mandatario estatal sostuvo además que Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de “absoluta gobernabilidad”, pese al operativo realizado ese día por la mañana y a los reportes sobre bloqueos en los accesos al municipio posteriores a la detención.

“Lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés”, afirmó.

Jara agregó que “no habrá impunidad ni excepciones” y señaló que quienes se aparten del Estado de derecho deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.

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