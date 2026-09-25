Huracán Polo se mantiene en categoría 5: ¿hacia dónde avanza y qué estados afectará?

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

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El huracán Polo se mantiene este 25 de septiembre como categoría 5 en el Pacífico y comenzará a acercarse hacia Baja California Sur durante el fin de semana, con lluvias intensas, viento y oleaje antes de avanzar hacia Sonora entre el lunes y el martes.

A las 09:00 horas, el centro del ciclón se localizaba a 470 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Registraba vientos sostenidos de 285 km/h y rachas de hasta 350 km/h.

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El sistema avanza hacia el oeste a 19 km/h. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que cambiará gradualmente su dirección hacia el noroeste y después al norte, en una ruta paralela a las costas del occidente mexicano.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, pidió atención a la población de Baja California Sur y Sonora ante la ruta prevista del ciclón durante los próximos días.

“Porque Polo sigue activo, tiene categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y el pronóstico es que durante el fin de semana comience a acercarse gradualmente a estas regiones”, señala Vázquez Romaña.

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Polo se acercará a Baja California Sur el lunes

La proyección meteorológica ubica al huracán sobre Baja California Sur durante el lunes 28 de septiembre. Después, el sistema se movería hacia Sonora, aunque perdería fuerza conforme se aproxime a tierra.

Vázquez Romaña adelanta que Polo podría llegar a la península con intensidad de huracán categoría 2 o 1. La trayectoria no señala, hasta ahora, un impacto directo del centro del ciclón en tierra firme, sin embargo, es necesario tomar las debidas precauciones.

Un mapa sobre el pronóstico de trayectoria del huracán Polo señala su avance por la costa del océano Pacífico y la zona de impacto en México. (Imagen creada con información del SMN)

El cono de pronóstico se extiende frente a las costas de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Más adelante se dirige hacia la zona sur de Baja California Sur.

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El SMN prevé que Polo mantenga su desplazamiento mar adentro en la primera parte de su recorrido. Aun así, su circulación favorecerá lluvias y condiciones marítimas adversas en entidades del occidente y noroeste del país.

“Los principales efectos, por supuesto, serán nuevamente viento, nuevamente oleaje y sobre todo lluvias”, advirtió el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional.

Baja California Sur, Sonora y Sinaloa concentran el pronóstico de lluvias

Para el lunes, el SMN anticipa lluvias intensas en Baja California Sur. En el resto de la entidad habría precipitaciones muy fuertes, mientras que Sonora y Sinaloa comenzarían a registrar efectos asociados con la circulación del huracán.

El martes 29 de septiembre concentraría las precipitaciones más intensas en el noroeste. El pronóstico contempla lluvias torrenciales en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa, además de lluvias intensas nuevamente en Baja California Sur.

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“Así que este fin de semana manténgase informado porque el lunes y martes Baja California Sur y Sonora serán el foco de atención”, dice Vázquez Romaña.

En el reporte de este viernes, el SMN también prevé lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el norte, costa y sur de Nayarit.

Jalisco, Colima, Michoacán, el sur de Sinaloa y el sur de Baja California Sur tendrían lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. En Jalisco, las precipitaciones se concentrarían en las regiones oeste, costa y sur.

En Colima, los pronósticos abarcan las zonas centro, costa y oeste. Michoacán también tendría lluvias fuertes en áreas del centro, occidente y litoral por los desprendimientos nubosos del sistema.

Un salvavidas recorre una playa vacía por el oleaje provocado por el paso del huracán Polo este miércoles, que ha originado la suspensión de clases en las escuelas, compras de pánico y el cierre del puerto, mientras las autoridades han solicitado a las personas que no salgan a las calles ante los fuertes vientos y lluvias, en el balneario de Acapulco (México). EFE/ David Guzmán

El oleaje aumentará en costas del Pacífico

El huracán también modificará las condiciones en el mar. El SMN pronostica olas de entre 2 y 3 metros en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco.

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En el litoral de Colima, el oleaje alcanzaría entre 1 y 2 metros. Las autoridades recomiendan atender los avisos de Protección Civil y las restricciones que establezcan las capitanías de puerto.

En las costas de Jalisco se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h. En Baja California Sur, los vientos serían de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

La evolución de Polo dependerá de las condiciones atmosféricas sobre el Pacífico durante los próximos días. El pronóstico contempla que el ciclón pierda intensidad de forma progresiva tras su paso frente a la península y su desplazamiento hacia Sonora.

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El SMN mantiene el llamado a seguir sus actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la trayectoria, la intensidad del huracán y los avisos preventivos para las costas del occidente y noroeste de México.