Las Fiestas de Octubre 2026 llevarán a Jalisco más de un mes de conciertos: fechas, detalles y quién estará

Un cartel promocional anuncia las Fiestas de Octubre Jalisco 2026 con la presencia de varios artistas en el Auditorio Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guadalajara se prepara para la edición 61 de las Fiestas de Octubre, que se extenderá del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2026. Durante 32 jornadas, el Foro Principal y el Palenque reunirán a más de medio centenar de artistas, con una promoción especial de entrada gratuita para el primer día del evento.

Las Fiestas de Octubre combinan conciertos, gastronomía, juegos mecánicos y actividades familiares en un solo recinto durante todo un mes. Se trata de uno de los eventos masivos más esperados del año en Jalisco, y esta edición llega además con un cambio de nombre en su sede histórica y una agenda cultural paralela en la ciudad.

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Un video promocional muestra atracciones presentes en las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

Entrada gratis el primer día y precios generales

El viernes 2 de octubre, la entrada general a la feria será completamente gratuita como parte de una promoción de apertura. Ese mismo día, a las 20:00 horas, se realizará la función de Lucha Libre Estelar AAA en el Foro Principal.

Una vez concluida esta promoción, los precios de acceso quedarán establecidos así: el boleto general tendrá un costo de 60 pesos, mientras que niñas y niños de tres a doce años, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad pagarán 30 pesos. Los boletos estarán disponibles en taquilla a partir del 2 de octubre.

Este boleto de acceso incluye la entrada a la zona general del Foro Principal, a la Domósfera y a las actividades familiares e infantiles. Los conciertos que se realizan en la zona general del escenario principal no requieren pago adicional al boleto de entrada a la feria; sin embargo, quienes deseen ubicarse en secciones especiales más cercanas al escenario deberán pagar entre 200 y 2 mil 300 pesos, según el artista.

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Cartelera del Foro Principal: más de treinta fechas

El Foro Principal contará con más de treinta fechas consecutivas de espectáculos musicales y de entretenimiento. La programación arranca el 2 de octubre con la Lucha Libre Estelar AAA y continúa el 3 de octubre con Ha*Ash.

Entre los nombres confirmados para las semanas siguientes figuran Los Horóscopos de Durango, La Arrolladora Banda El Limón, Gloria Trevi el 8 de octubre y Río Roma el 9 de octubre. El 10 de octubre se realizará la final de Canta Jalisco Canta, mientras que el 14 de octubre subirá al escenario Kenia Os.

La segunda mitad del mes incluye presentaciones de Beto Cuevas y Caloncho el 16 de octubre, además de la puesta en escena de Adrián Uribe con “100 Jaliscienses Dijeron” el 18 de octubre. El 19 de octubre se presentará Leonardo Aguilar, y el 22 de octubre, Reik.

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Ya en el tramo final, Farruko se presentará el 27 de octubre y Manuel Turizo el 29 de octubre. El cierre del Foro Principal quedará en manos de El Tri el 1 de noviembre y de Carlos Rivera el 2 de noviembre, día en que concluye oficialmente la edición 2026.

La programación contempla además tres fechas etiquetadas como “artista sorpresa”, cuyos nombres serán revelados más adelante: el 15, el 20 y el 28 de octubre.

Palenque: Alejandro Fernández, Grupo Firme y el regreso de Junior H

El Palenque de las Fiestas de Octubre maneja una cartelera y un sistema de boletos completamente independientes del Foro Principal. La programación arranca el 2 de octubre con Alfredo Olivas y continúa con Pancho Barraza el 7 de octubre y María José el 8 de octubre.

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El 9 de octubre se presentará Banda MS, y el 16 de octubre, Alejandro Fernández. La segunda mitad del mes incluye a El Coyote y Calibre 50 el 18 de octubre, Gabito Ballesteros el 23 de octubre y Julión Álvarez el 29 de octubre. El cierre del Palenque será el 31 de octubre con Grupo Firme.

Uno de los anuncios más comentados de esta edición fue la inclusión de Junior H, programado para el 27 de octubre. El cantante había sido vetado en Jalisco luego de interpretar un narcocorrido durante 2025. El propio Palenque anunció la presentación de Junior H la noche del sábado 19 de septiembre, y los boletos salieron a la venta al día siguiente a través de mipase.net, así como en puntos de venta físicos como el Hotel Fiesta Americana La Minerva y las tiendas Botas Los Potrillos en Tlaquepaque y en el Centro de Guadalajara.

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Uno de los anuncios más comentados de esta edición fue la inclusión de Junior H, programado para el 27 de octubre. El cantante había sido vetado en Jalisco luego de interpretar un narcocorrido durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista completa, Foro principal: Fiestas de Octubre 2026

2 de octubre: Lucha libre AAA

3 de octubre: Ha*Ash

4 de octubre: Picus

5 de octubre: Los Horóscopos de Durango

6 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón

7 de octubre: La Fiebre Grupera de la Ke Buena

8 de octubre: Gloria Trevi

9 de octubre: Río Roma

10 de octubre: Final de Canta Jalisco Canta

11 de octubre: Mariano Barba

12 de octubre: Fiesta cumbiera con Los Hijos de Mike Laure

13 de octubre: Cabaret VIP

14 de octubre: Kenia Os

15 de octubre: Artista sorpresa

16 de octubre: Beto Cuevas y Caloncho

17 de octubre: Banda Pequeños Musical

18 de octubre: Adrián Uribe presenta “100 Jaliscienses Dijeron” y Generación R

19 de octubre: Leonardo Aguilar

20 de octubre: Artista sorpresa

21 de octubre: Evento retro

22 de octubre: Reik

23 de octubre: Revisiting Creedence

24 de octubre: Water Castle con Don Diablo

25 de octubre: Lara Campos

26 de octubre: Los Hermanos Barba

27 de octubre: Farruko

28 de octubre: Artista sorpresa

29 de octubre: Manuel Turizo

30 de octubre: Banda Cuisillos

31 de octubre: Mariachi Internacional CNG

1 de noviembre: El Tri

2 de noviembre: Carlos Rivera

Lista completa, Palenque: Fiestas de Octubre 2026

2 de octubre: Alfredo Olivas

3 de octubre: Juntos

6 de octubre: Edición especial

7 de octubre: Pancho Barraza

8 de octubre: María José

9 de octubre: Banda MS

11 de octubre: Napoleón

14 de octubre: Kany García

15 de octubre: Moy Bobadilla

16 de octubre: Alejandro Fernández

18 de octubre: El Coyote y Calibre 50

20 de octubre: Cornelio Vega

21 de octubre: Calle 24

22 de octubre: Víctor Mendívil

23 de octubre: Gabito Ballesteros

25 de octubre: Remmy Valenzuela

27 de octubre: Junior H

28 de octubre: Clave Especial

29 de octubre: Julión Álvarez

31 de octubre: Grupo Firme

Cambio de nombre en la sede y agenda cultural paralela

Las actividades de la feria comenzarán todos los días a las 11:00 horas, con juegos mecánicos y atracciones infantiles como la clásica Canica Azul, además de la programación musical de las tardes y noches. matadornetwork.

Esta edición llega con una modificación en su sede histórica: el recinto ubicado en la avenida Alcalde, conocido por décadas como Auditorio Benito Juárez, fue rebautizado oficialmente como Auditorio Jalisco. El nuevo nombre se presenta bajo el lema “Jalisco, el corazón de México”.

Las actividades de la feria comenzarán todos los días a las 11:00 horas, con juegos mecánicos y atracciones infantiles como la clásica Canica Azul, además de la programación musical de las tardes y noches.

Octubre trae también otros eventos en Guadalajara que se suman al calendario de la feria. El lunes 12 de octubre se realizará la Romería de Zapopan, considerada el evento religioso y cultural más representativo del estado.

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A partir del 8 de octubre, la ciudad recibirá el espectáculo “ECHO” del Cirque du Soleil. En paralelo, recintos como la nueva Arena Guadalajara y el Auditorio Telmex albergarán presentaciones de artistas como Caifanes, Tiësto y Alejandra Guzmán a lo largo del mes.

Dónde comprar boletos

Para la programación del Foro Principal, los boletos estarán disponibles en taquilla a partir del 2 de octubre. En el caso del Palenque, la venta y consulta de disponibilidad se realiza a través de la plataforma mipase.net, además de los puntos de venta físicos habilitados en la zona metropolitana.

Los organizadores recomendaron adquirir las entradas con anticipación, particularmente para las funciones con mayor demanda del Palenque, donde los boletos en secciones VIP suelen agotarse antes de la fecha del evento.

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