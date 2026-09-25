México

Las Fiestas de Octubre 2026 llevarán a Jalisco más de un mes de conciertos: fechas, detalles y quién estará

La cartelera del Foro Principal incluye más de 30 fechas consecutivas de espectáculos; la programación arranca el 2 de octubre con Lucha Libre Estelar AAA y cierra el 2 de noviembre con Carlos Rivera

Cartel festivo con el texto Fiestas de Octubre Jalisco 2026, cantantes, una banda de música, fuegos artificiales y el Auditorio Benito Juárez.
Un cartel promocional anuncia las Fiestas de Octubre Jalisco 2026 con la presencia de varios artistas en el Auditorio Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Guadalajara se prepara para la edición 61 de las Fiestas de Octubre, que se extenderá del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2026. Durante 32 jornadas, el Foro Principal y el Palenque reunirán a más de medio centenar de artistas, con una promoción especial de entrada gratuita para el primer día del evento.

Las Fiestas de Octubre combinan conciertos, gastronomía, juegos mecánicos y actividades familiares en un solo recinto durante todo un mes. Se trata de uno de los eventos masivos más esperados del año en Jalisco, y esta edición llega además con un cambio de nombre en su sede histórica y una agenda cultural paralela en la ciudad.

PUBLICIDAD

Un video promocional muestra atracciones presentes en las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

Entrada gratis el primer día y precios generales

El viernes 2 de octubre, la entrada general a la feria será completamente gratuita como parte de una promoción de apertura. Ese mismo día, a las 20:00 horas, se realizará la función de Lucha Libre Estelar AAA en el Foro Principal.

Una vez concluida esta promoción, los precios de acceso quedarán establecidos así: el boleto general tendrá un costo de 60 pesos, mientras que niñas y niños de tres a doce años, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad pagarán 30 pesos. Los boletos estarán disponibles en taquilla a partir del 2 de octubre.

Este boleto de acceso incluye la entrada a la zona general del Foro Principal, a la Domósfera y a las actividades familiares e infantiles. Los conciertos que se realizan en la zona general del escenario principal no requieren pago adicional al boleto de entrada a la feria; sin embargo, quienes deseen ubicarse en secciones especiales más cercanas al escenario deberán pagar entre 200 y 2 mil 300 pesos, según el artista.

PUBLICIDAD

Cartelera del Foro Principal: más de treinta fechas

El Foro Principal contará con más de treinta fechas consecutivas de espectáculos musicales y de entretenimiento. La programación arranca el 2 de octubre con la Lucha Libre Estelar AAA y continúa el 3 de octubre con Ha*Ash.

Entre los nombres confirmados para las semanas siguientes figuran Los Horóscopos de Durango, La Arrolladora Banda El Limón, Gloria Trevi el 8 de octubre y Río Roma el 9 de octubre. El 10 de octubre se realizará la final de Canta Jalisco Canta, mientras que el 14 de octubre subirá al escenario Kenia Os.

La segunda mitad del mes incluye presentaciones de Beto Cuevas y Caloncho el 16 de octubre, además de la puesta en escena de Adrián Uribe con “100 Jaliscienses Dijeron” el 18 de octubre. El 19 de octubre se presentará Leonardo Aguilar, y el 22 de octubre, Reik.

Ya en el tramo final, Farruko se presentará el 27 de octubre y Manuel Turizo el 29 de octubre. El cierre del Foro Principal quedará en manos de El Tri el 1 de noviembre y de Carlos Rivera el 2 de noviembre, día en que concluye oficialmente la edición 2026.

La programación contempla además tres fechas etiquetadas como “artista sorpresa”, cuyos nombres serán revelados más adelante: el 15, el 20 y el 28 de octubre.

Palenque: Alejandro Fernández, Grupo Firme y el regreso de Junior H

El Palenque de las Fiestas de Octubre maneja una cartelera y un sistema de boletos completamente independientes del Foro Principal. La programación arranca el 2 de octubre con Alfredo Olivas y continúa con Pancho Barraza el 7 de octubre y María José el 8 de octubre.

El 9 de octubre se presentará Banda MS, y el 16 de octubre, Alejandro Fernández. La segunda mitad del mes incluye a El Coyote y Calibre 50 el 18 de octubre, Gabito Ballesteros el 23 de octubre y Julión Álvarez el 29 de octubre. El cierre del Palenque será el 31 de octubre con Grupo Firme.

Uno de los anuncios más comentados de esta edición fue la inclusión de Junior H, programado para el 27 de octubre. El cantante había sido vetado en Jalisco luego de interpretar un narcocorrido durante 2025. El propio Palenque anunció la presentación de Junior H la noche del sábado 19 de septiembre, y los boletos salieron a la venta al día siguiente a través de mipase.net, así como en puntos de venta físicos como el Hotel Fiesta Americana La Minerva y las tiendas Botas Los Potrillos en Tlaquepaque y en el Centro de Guadalajara.

Multitud ante un escenario iluminado de noche con una rueda de la fortuna al fondo e imágenes superpuestas de tres artistas.
Uno de los anuncios más comentados de esta edición fue la inclusión de Junior H, programado para el 27 de octubre. El cantante había sido vetado en Jalisco luego de interpretar un narcocorrido durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista completa, Foro principal: Fiestas de Octubre 2026

  • 2 de octubre: Lucha libre AAA
  • 3 de octubre: Ha*Ash
  • 4 de octubre: Picus
  • 5 de octubre: Los Horóscopos de Durango
  • 6 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón
  • 7 de octubre: La Fiebre Grupera de la Ke Buena
  • 8 de octubre: Gloria Trevi
  • 9 de octubre: Río Roma
  • 10 de octubre: Final de Canta Jalisco Canta
  • 11 de octubre: Mariano Barba
  • 12 de octubre: Fiesta cumbiera con Los Hijos de Mike Laure
  • 13 de octubre: Cabaret VIP
  • 14 de octubre: Kenia Os
  • 15 de octubre: Artista sorpresa
  • 16 de octubre: Beto Cuevas y Caloncho
  • 17 de octubre: Banda Pequeños Musical
  • 18 de octubre: Adrián Uribe presenta “100 Jaliscienses Dijeron” y Generación R
  • 19 de octubre: Leonardo Aguilar
  • 20 de octubre: Artista sorpresa
  • 21 de octubre: Evento retro
  • 22 de octubre: Reik
  • 23 de octubre: Revisiting Creedence
  • 24 de octubre: Water Castle con Don Diablo
  • 25 de octubre: Lara Campos
  • 26 de octubre: Los Hermanos Barba
  • 27 de octubre: Farruko
  • 28 de octubre: Artista sorpresa
  • 29 de octubre: Manuel Turizo
  • 30 de octubre: Banda Cuisillos
  • 31 de octubre: Mariachi Internacional CNG
  • 1 de noviembre: El Tri
  • 2 de noviembre: Carlos Rivera

Lista completa, Palenque: Fiestas de Octubre 2026

  • 2 de octubre: Alfredo Olivas
  • 3 de octubre: Juntos
  • 6 de octubre: Edición especial
  • 7 de octubre: Pancho Barraza
  • 8 de octubre: María José
  • 9 de octubre: Banda MS
  • 11 de octubre: Napoleón
  • 14 de octubre: Kany García
  • 15 de octubre: Moy Bobadilla
  • 16 de octubre: Alejandro Fernández
  • 18 de octubre: El Coyote y Calibre 50
  • 20 de octubre: Cornelio Vega
  • 21 de octubre: Calle 24
  • 22 de octubre: Víctor Mendívil
  • 23 de octubre: Gabito Ballesteros
  • 25 de octubre: Remmy Valenzuela
  • 27 de octubre: Junior H
  • 28 de octubre: Clave Especial
  • 29 de octubre: Julión Álvarez
  • 31 de octubre: Grupo Firme

Cambio de nombre en la sede y agenda cultural paralela

Centro de Guadalajara
Las actividades de la feria comenzarán todos los días a las 11:00 horas, con juegos mecánicos y atracciones infantiles como la clásica Canica Azul, además de la programación musical de las tardes y noches. matadornetwork.

Esta edición llega con una modificación en su sede histórica: el recinto ubicado en la avenida Alcalde, conocido por décadas como Auditorio Benito Juárez, fue rebautizado oficialmente como Auditorio Jalisco. El nuevo nombre se presenta bajo el lema “Jalisco, el corazón de México”.

Las actividades de la feria comenzarán todos los días a las 11:00 horas, con juegos mecánicos y atracciones infantiles como la clásica Canica Azul, además de la programación musical de las tardes y noches.

Octubre trae también otros eventos en Guadalajara que se suman al calendario de la feria. El lunes 12 de octubre se realizará la Romería de Zapopan, considerada el evento religioso y cultural más representativo del estado.

A partir del 8 de octubre, la ciudad recibirá el espectáculo “ECHO” del Cirque du Soleil. En paralelo, recintos como la nueva Arena Guadalajara y el Auditorio Telmex albergarán presentaciones de artistas como Caifanes, Tiësto y Alejandra Guzmán a lo largo del mes.

Dónde comprar boletos

Para la programación del Foro Principal, los boletos estarán disponibles en taquilla a partir del 2 de octubre. En el caso del Palenque, la venta y consulta de disponibilidad se realiza a través de la plataforma mipase.net, además de los puntos de venta físicos habilitados en la zona metropolitana.

Los organizadores recomendaron adquirir las entradas con anticipación, particularmente para las funciones con mayor demanda del Palenque, donde los boletos en secciones VIP suelen agotarse antes de la fecha del evento.

Temas Relacionados

GuadalajaraFeriasFestivalesPalenqueFiestas de octubreConciertos En MexicoKenia OsCarlos RiveraAlejandro FernandezGloria TreviMusica En Mexicomexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Megadecomiso en Guanajuato: Harfuch confirma que FGR no verificó si el combustible era huachicol

Las autoridades indicaron que la FGR mantiene abierta la revisión sobre los permisos de la empresa

Megadecomiso en Guanajuato: Harfuch confirma que FGR no verificó si el combustible era huachicol

Los conciertos que llegarán a México en octubre 2026: los más esperados en CDMX, Guadalajara y Monterrey

La agenda musical de octubre reúne giras internacionales y artistas nacionales en las tres principales ciudades del país

Los conciertos que llegarán a México en octubre 2026: los más esperados en CDMX, Guadalajara y Monterrey

¿Quién es el dueño de ‘Jesse & Joy’? Esto dicen los registros de marcas del IMPI

La nueva faceta de los hermanos puso el foco en los antecedentes legales vinculados con la identidad artística que comparten

¿Quién es el dueño de ‘Jesse & Joy’? Esto dicen los registros de marcas del IMPI

Cómo hacer un limpiador de madera casero: fácil y barato para quitar la suciedad sin opacarla

La fórmula con tres ingredientes básicos se aplica con un paño suave siguiendo la dirección de la veta, nunca en dirección contraria, según la extensión de la Universidad de Georgia

Cómo hacer un limpiador de madera casero: fácil y barato para quitar la suciedad sin opacarla

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Salomón Jara desaparece Ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde por nexos con el crimen organizado: nombrará a un encargado

Salomón Jara desaparece Ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde por nexos con el crimen organizado: nombrará a un encargado

Megadecomiso en Guanajuato: Harfuch confirma que FGR no verificó si el combustible era huachicol

‘Don Flaco’, presunto operador de ‘El Mayo’ detenido en CDMX, es de Sinaloa pero no tiene vínculos con políticos, afirma Harfuch

Detención del alcalde de Juchitán no está ligada a ataque contra Elvis Guerra: Sheinbaum aclara denuncia de diseñadora que elaboró su vestido

Lanzaron billetes al aire para escapar, pero fueron detenidos en Cuauhtémoc, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante revela ajuste en Sale el Sol: ¿beneficia o preocupa a los televidentes?

Gustavo Adolfo Infante revela ajuste en Sale el Sol: ¿beneficia o preocupa a los televidentes?

Biblioteca Vasconcelos responde al retroceso de México en prueba PISA 2025: así busca recuperar el gusto por la lectura

Los conciertos que llegarán a México en octubre 2026: los más esperados en CDMX, Guadalajara y Monterrey

¿Quién es el dueño de ‘Jesse & Joy’? Esto dicen los registros de marcas del IMPI

Lupillo Rivera estalla y abandona reality show de forma abrupta: “Buscan generar morbo, chismes y notas amarillistas”

DEPORTES

México vs Colombia: Horario, alineaciones y en qué canal ver EN VIVO el debut de Rafa Márquez

México vs Colombia: Horario, alineaciones y en qué canal ver EN VIVO el debut de Rafa Márquez

Aleksandre Topuria volverá a la UFC ante el mexicano Santiago Luna: ¿cuándo y dónde será la pelea?

Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido EN VIVO desde México

Miguel Borja despierta el interés de Colombia tras su doblete en el Clásico Nacional ante Chivas

Raúl Rosas Jr. vs Raoni Barcelos, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la UFC Vegas 121