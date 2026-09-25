México

Chocolate Bienestar: Gobierno invertirá 126 mdp en planta en Tabasco y 32 mdp en módulos para productores de cacao

María Luisa Albores indicó que la obra comenzará en 2026 y estará concluida en 2027

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(Foto: X @Agricultura_mex)
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María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, anunció que se invertirán 126 millones de pesos en la construcción de una planta chocolatera en el municipio de Comalcalco, Tabasco.

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tabasco, la funcionaria indicó que la obra comenzará en 2026 y estará concluida en 2027.

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Esto, como parte de la estrategia para procesar cacao producido en el estado y mejorar las condiciones de comercialización de las pequeñas y pequeños productores.

Albores González detalló que la nueva instalación de Alimentación para el Bienestar se ubicará en la finca El Morralero, un predio que donó el gobierno de Tabasco.

Afirmó que la marca Bienestar ya tiene presencia en el mercado nacional. Según dijo, los productos elaborados bajo esa marca han tenido aceptación entre los consumidores.

La funcionaria recordó que el programa federal Sembrando Vida inició en 2019 la renovación de cacaotales en Tabasco. Ese proceso también ha recibido apoyo de Sembrando Vida Tabasco.

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Entre los dos programas participan 11 mil 280 pequeñas y pequeños productores. Albores señaló que la renovación de las plantas implica un crecimiento gradual de la producción, debido a que los cacaotales requieren tiempo para desarrollarse.

Producción para el Bienestar beneficia a 9 mil 826 productoras y productores de cacao en el estado. Por otra parte, las Escuelas de Campo atienden a 2 mil 216 personas y el Programa de Fertilizantes alcanza a 9 mil 291 productores.

Desde 2021, Alimentación para el Bienestar ha acopiado 524 toneladas de cacao compradas a 323 pequeñas y pequeños productores. La inversión social del Estado mexicano en esas adquisiciones alcanza 114 millones de pesos.

Censo registra 16 mil 771 productores de cacao

Albores explicó que los gobeirnos federal y de Tabasco realizaron un censo de productores tras una instrucción de Sheinbaum, emitida durante una asamblea del 24 de mayo en la finca El Morralero.

La directora señaló que no se había realizado un levantamiento de ese tipo durante 15 años. El censo buscó conocer las condiciones de producción y venta del cacao en los municipios productores.

El trabajo fue realizado por 373 técnicos de Sembrando Vida Tabasco y Sembrando Vida federal. Los equipos visitaron 821 localidades de 12 de los 17 municipios de Tabasco.

El registro contabilizó a 16 mil 771 pequeñas y pequeños productores que trabajan una superficie total de 23 mil 949 hectáreas.

La proyección para el próximo ciclo, que comenzaría entre noviembre y diciembre de 2026, es de 10 mil toneladas.

El rendimiento promedio detectado fue de 494 kilos por hectárea. La mayor parte de los productores cuenta con extensiones reducidas, con un promedio de 1,33 hectáreas por persona.

La funcionaria añadió que hay una participación amplia de mujeres en la actividad cacaotera. También informó que 63% de las tierras dedicadas al cacao corresponde al régimen ejidal y 31% a pequeña propiedad.

Asimismo, el censo reveló que 61% de las pequeñas y pequeños productores vende su cacao en baba. Albores indicó que esa modalidad deja menores ingresos que la venta del grano fermentado y seco.

La directora explicó que el proceso de fermentación y secado toma cuatro o cinco días más de trabajo. Aun así, afirmó que permite obtener un mejor precio por el producto.

No es lo mismo en cuestión de precio”, sostuvo Albores al explicar la diferencia entre vender cacao en baba y comercializarlo después de su procesamiento.

La Federación y el Gobierno de Tabasco firmaron un convenio para instalar 100 módulos de fermentación y secado. El Gobierno federal aportará 32 millones de pesos para ponerlos en funcionamiento.

Los módulos estarán abiertos a las pequeñas y pequeños productores de Tabasco. El Gobierno estatal organizará la operación mediante los técnicos de Sembrando Vida Tabasco.

Cada unidad contará con módulos fermentadores, túneles de secado y un sistema para enfrentar la humedad cuando las condiciones lo requieran. La red tendrá capacidad para procesar seis mil toneladas de cacao.

Alimentación para el Bienestar acopiará mil toneladas

Albores informó que Alimentación para el Bienestar buscará acopiar mil toneladas de cacao durante el siguiente ciclo. La compra se realizará en distintos centros de acopio.

El resto de la producción, estimada en nueve mil toneladas, podrá comercializarse con otros compradores. La funcionaria planteó que esas operaciones deben realizarse con condiciones de comercio justo.

Para la directora, ese esquema debe garantizar un precio justo y digno para las pequeñas y pequeños productores de cacao.

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