Gustavo Adolfo Infante revela ajuste en Sale el Sol: ¿beneficia o preocupa a los televidentes?

Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, opinaron sobre la polémica entrevista de Adrián Marcelo a Crista Montes. (Infobae México / Jovani Pérez)

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Sale el Sol prepara un cambio en su horario de transmisión a partir del lunes 28 de septiembre. El ajuste modifica la duración del programa matutino de Imagen Televisión y mueve el inicio de El minuto que cambió mi destino sin censura dentro de la programación de lunes a viernes.

El anuncio ocurre en medio de una reorganización de los espacios informativos y de entretenimiento de Imagen Televisión durante las mañanas. La señal mantiene bloques de noticias desde las 05:30 horas, antes de dar paso a De pisa y corre y al programa de revista.

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Gustavo Adolfo Infante anuncia cambio en Sale el Sol

Durante la emisión de este 24 de septiembre, Gustavo Adolfo Infante comunicó al público que Sale el Sol amplía su horario. El conductor atribuyó la decisión a la respuesta de la audiencia.

“A partir del próximo lunes, Sale el Sol crecemos gracias a ustedes, de nueve treinta a las doce del día”, dijo Infante al revelar el ajuste que tendrá el programa de Imagen Televisión.

Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna vega-Biestro calificaron como un desatino el intento de limpiar su imagen. (Infobae México / Jesús Avilés)

El conductor precisó que la emisión suma media hora. Hasta ahora, el espacio matutino concluía antes del mediodía, pero desde el lunes permanecerá al aire hasta las 12:00 horas.

Infante insistió en que la ampliación responde al crecimiento del programa. “Tenemos media hora más”, señaló durante el anuncio dirigido a los televidentes.

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El mensaje también incluyó información sobre el bloque que seguirá después. El periodista adelantó que El minuto que cambió mi destino sin censura tendrá una transmisión diaria en la barra de programación.

“A partir del próximo lunes estará, de lunes a viernes, El minuto que cambió mi destino, de 12 del día a una de la tarde”, expresó Gustavo Adolfo Infante.

La emisión de entrevistas ocupará el horario de las 12:00 a las 13:00 horas. Después de ese espacio, Imagen Televisión continuará con el resto de su programación habitual.

Andrea Bazarte tomó el comentario de un seguidor como punto de partida para compartir un mensaje sobre amor propio. (Foto: @andreabazarte, Instagram)

El ajuste coloca a Sale el Sol como el programa que conecta la primera franja de contenidos matutinos con la barra del mediodía. La emisión inicia a las 09:30 horas, luego de De pisa y corre con Paola Rojas.

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La programación de Imagen Televisión queda con nuevos horarios de lunes a viernes

La barra de lunes a viernes comienza a las 05:30 horas con Imagen Noticias 5:30. El noticiario abre la programación de la mañana con información nacional e internacional.

A las 06:30 horas inicia Imagen Noticias con Francisco Zea, que ahora cuenta con un nuevo horario dentro de la parrilla de la televisora.

El siguiente espacio es De pisa y corre con Paola Rojas, que se transmite de las 08:00 a las 09:30 horas. El programa mantiene el bloque previo a la entrada de Sale el Sol.

A partir de las 09:30 horas, Sale el Sol toma la pantalla y se mantiene al aire hasta las 12:00 horas. La modificación representa una ampliación de 30 minutos para el programa de revista.

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El horario permite que Sale el Sol cubra dos horas y media de transmisión de lunes a viernes. El programa reúne contenidos de espectáculos, noticias, entrevistas y temas de interés general.

A las 12:00 horas inicia El minuto que cambió mi destino sin censura. El espacio conducido por Gustavo Adolfo Infante se transmite hasta las 13:00 horas.

La nueva distribución deja una secuencia continua entre los noticiarios, el programa encabezado por Paola Rojas, Sale el Sol y la emisión de entrevistas de Infante. La televisora mantiene la programación habitual después de la una de la tarde.