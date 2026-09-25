México

Descartan reclutamiento forzado de los jóvenes de Zapopan que sacaron a la fuerza de una casa, uno logró escapar

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó que las víctimas eran mayores de edad y que el caso presentó características distintas a las de un reclutamiento forzado

Jóvenes desaparecidos Jalisco
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco
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La Fiscalía de Jalisco descartó de forma preliminar que los cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan hubieran sido reclutados por el crimen organizado y concentró la investigación en una posible privación ilegal de la libertad cometida con violencia el pasado 14 de septiembre, tras una balacera registrada en la colonia Arenales Tapatíos.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó que las víctimas eran mayores de edad y que el caso presentó características distintas a las de un reclutamiento forzado. Las autoridades mantuvieron abiertas varias líneas para establecer qué ocurrió antes y durante su desaparición, así como para localizar a los responsables.

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Peritos procesaron la finca donde los jóvenes fueron vistos por última vez y localizaron 20 casquillos calibre 9 milímetros. También encontraron una mancha hemática que fue enviada a análisis forense para determinar si correspondía a alguno de los cuatro hombres.

La vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cueva, sostuvo que los indicios ubicados en el domicilio apuntaron a que un grupo armado habría privado de la libertad a las víctimas. “Reclutados no. El reclutamiento opera de manera distinta”, señaló la funcionaria.

Jalisco es la sexta entidad con más feminicidios. (X/@JCMunguiaA92)
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La investigación revisa amenazas, actividades y publicaciones en redes sociales

La Fiscalía de Jalisco revisa posibles amenazas previas, conflictos personales o laborales y las actividades que realizaban los jóvenes antes de perder comunicación con sus familias. Las publicaciones que ellos mismos hicieron en redes sociales también fueron incorporadas a las líneas de investigación.

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Las fichas de búsqueda fueron difundidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco después de que los familiares reportaron que dejaron de tener contacto con los cuatro jóvenes desde la noche del 14 de septiembre. Todos fueron vistos por última vez en un domicilio de Arenales Tapatíos, donde presuntamente ocurrió una balacera.

Jóvenes desaparecidos en Jalisco
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Los desaparecidos fueron identificados como Jorge Daniel Camacho Flores, de 19 años; Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19, y José Carlos González Vázquez, de 20. Sus edades oscilaron entre los 18 y 20 años.

Claudia Flores, familiar de uno de los jóvenes, afirmó que los cuatro estaban reunidos en la calle Estaños, número 122, cuando hombres armados habrían llegado al sitio. “Lo que sabemos hasta ahorita es que ellos estaban ahí tomando en la calle Estaños, número 122, y llegaron, los balacearon y se los llevaron”, declaró.

Jóvenes desaparecidos Zapopan, Jalisco
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Francisco fue considerado testigo y no una quinta persona desaparecida

La Fiscalía descartó que existiera una quinta persona desaparecida vinculada con el caso. Francisco, quien habitaba la casa donde los cuatro jóvenes habrían sido privados de la libertad, fue considerado inicialmente como testigo y las autoridades buscaron localizarlo para obtener su declaración.

Jorge Daniel Camacho Flores vestía una sudadera negra con la leyenda “alo”, pantalón de mezclilla negro y tenis negros con blanco de la marca Balenciaga. Medía 1.50 metros, tenía cabello negro, lacio y corto; entre sus señas particulares figuraron un lunar en la mejilla derecha, pecas, marcas de acné en rostro y espalda, un hundimiento en la parte central del pecho y una cicatriz en la rodilla derecha.

Jóvenes desaparecidos Zapopan, Jalisco
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

José Carlos González Vázquez llevaba una playera blanca de manga corta con el logotipo Jordan en rojo y puntos negros, pantalón de mezclilla azul marino rasgado y tenis tipo bota negros de la marca Polo. También portaba un rosario negro con dije de San Judas Tadeo y dos pulseras tejidas, una azul y otra verde.

El joven de 20 años medía 1.70 metros, tenía cabello lacio castaño, pecas en el cuello del lado izquierdo y perforaciones en ambas orejas. Sus tatuajes incluían un ángel con un morral de dinero en la mano izquierda y el antebrazo, un ojo con cadenas y signos de pesos, tres diablos con el número 666 en la muñeca derecha y calaveras en el antebrazo derecho.

Las fichas de búsqueda detallaron la ropa y señas particulares de los cuatro jóvenes

Jóvenes desaparecidos en Zapopan
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Dilan Federico Ramírez Zavala vestía una sudadera negra y blanca con capucha de la marca Dior, camisa negra con el logotipo “Cuidado con el perro”, pantalón de mezclilla y tenis negros. Llevaba gorra negra con tres cruces doradas, una cadena de cuentas de plástico blancas con dije de la Santa Muerte y un reloj de acero con piedras.

Ramírez Zavala era de complexión delgada y medía 1.70 metros. Tenía tatuajes detrás de la oreja izquierda con la imagen de Playboy, un logotipo de Batman en el cuello con la fecha 2026 y figuras de la Santa Muerte en el lado izquierdo del pecho y en el antebrazo derecho, entre otros.

Alan Osiel Zaragoza Mendoza llevaba camisa negra de la marca Boss, pantalón negro, tenis negros Nike, gorra y un rosario negro con rojo, elaborado con chaquiras y una imagen de la Santa Muerte. Era de complexión atlética, de tez morena clara y medía 1.60 metros.

Entre sus señas particulares aparecieron cicatrices en la barbilla, dos en la cabeza y una en la ceja izquierda. Tenía un tatuaje de medusa en la mano izquierda y una cara feliz en el dedo anular de la mano derecha; las autoridades mantuvieron la búsqueda para establecer el paradero de los cuatro jóvenes y determinar quiénes participaron en la privación ilegal de la libertad.

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