Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

(REUTERS/Jakub Porzycki)

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Checo Pérez no consiguió avanzar a la Q2 durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 y terminó en la 20.ª posición, después de verse obligado a abortar su último intento por una bandera amarilla.

El piloto mexicano había mostrado un ritmo competitivo durante los entrenamientos en el circuito urbano de Bakú, por lo que existían expectativas de que pudiera superar por primera vez en la temporada la primera fase de la clasificación con Cadillac. Sin embargo, la bandera amarilla apareció en el momento menos oportuno y terminó por impedirle completar su vuelta definitiva.

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De esta manera, Pérez quedó eliminado en la Q1 junto con Valtteri Bottas, quien finalizó en el último puesto, además de Fernando Alonso, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, estos dos últimos pilotos de Audi.

Checo Pérez se queda sin oportunidad de mejorar su tiempo

(REUTERS/Ramil Sitdikov)

Checo necesitaba completar un último intento para buscar su pase a la Q2, pero la bandera amarilla interrumpió su vuelta cuando el mexicano todavía tenía la posibilidad de mejorar su registro.

El resultado representó un golpe para las aspiraciones de Cadillac, especialmente después del ritmo que el equipo había mostrado durante las prácticas previas al Gran Premio de Azerbaiyán.

El mexicano partirá así desde la parte trasera de la parrilla en la carrera de Bakú, mientras que su compañero Bottas tampoco consiguió superar la Q1.

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Russell domina la clasificación y saldrá desde la pole

(AP Foto/Darko Bandic)

Mientras Checo Pérez quedó fuera en la primera fase, George Russell dominó la clasificación y consiguió la pole position con una vuelta de 1:42.526.

El piloto de Mercedes terminó por delante de Charles Leclerc, quien ocupó el segundo puesto, mientras que Oscar Piastri completó los tres primeros lugares. El australiano quedó apenas una milésima por detrás del Ferrari.

Isack Hadjar protagonizó una de las sorpresas al conseguir el cuarto puesto en su regreso a la Fórmula 1 después de ausentarse en los últimos tres Grandes Premios por lesión. Lando Norris fue quinto y Lewis Hamilton terminó sexto.

Colapinto sorprende y se mete al top 10

(AP Photo/Darko Bandic)

La clasificación también dejó a Franco Colapinto entre los protagonistas. El argentino consiguió avanzar hasta la Q3 y terminó en la décima posición con un tiempo de 1:44.963.

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Colapinto incluso tuvo que abortar su primer intento en la última fase después de bloquear el neumático delantero derecho en la frenada de la curva 15, pero logró completar una vuelta rápida en su segundo intento para asegurar un lugar dentro de los diez primeros.

En contraste, Max Verstappen terminó octavo, mientras que Carlos Sainz llevó al Williams hasta la novena posición.

Antonelli queda fuera tras un accidente

(REUTERS/Jakub Porzycki)

La Q1 también terminó de manera complicada para Kimi Antonelli, quien sufrió un accidente al inicio de su segunda vuelta rápida.

El italiano golpeó el muro interno en la primera curva y provocó daños en el neumático y la suspensión delantera derecha de su Mercedes. Aunque su primer registro era suficiente para avanzar a la Q2, no pudo continuar y terminó clasificado en la 16.ª posición.

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¿A qué hora es el GP de Azerbaiyán y dónde verlo en México?

( REUTERS/Ramil Sitdikov)

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 se disputa este sábado 26 de septiembre a las 05:00 horas, tiempo del centro de México.

La carrera se adelanta un día debido a la conmemoración del Día del Recuerdo en Azerbaiyán, por lo que en esta ocasión la competencia no se celebra en domingo.

En México, la transmisión podrá seguir por SKY Sports, así como por izzi+.

También estará disponible mediante F1 TV Pro, la plataforma oficial de Fórmula 1.