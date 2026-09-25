México Deportes

Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

El piloto mexicano no consiguió avanzar a la segunda ronda de la clasificación y deberá remontar posiciones durante la carrera

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)
Guardar

Checo Pérez no consiguió avanzar a la Q2 durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 y terminó en la 20.ª posición, después de verse obligado a abortar su último intento por una bandera amarilla.

El piloto mexicano había mostrado un ritmo competitivo durante los entrenamientos en el circuito urbano de Bakú, por lo que existían expectativas de que pudiera superar por primera vez en la temporada la primera fase de la clasificación con Cadillac. Sin embargo, la bandera amarilla apareció en el momento menos oportuno y terminó por impedirle completar su vuelta definitiva.

PUBLICIDAD

De esta manera, Pérez quedó eliminado en la Q1 junto con Valtteri Bottas, quien finalizó en el último puesto, además de Fernando Alonso, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, estos dos últimos pilotos de Audi.

Checo Pérez se queda sin oportunidad de mejorar su tiempo

(REUTERS/Ramil Sitdikov)
(REUTERS/Ramil Sitdikov)

Checo necesitaba completar un último intento para buscar su pase a la Q2, pero la bandera amarilla interrumpió su vuelta cuando el mexicano todavía tenía la posibilidad de mejorar su registro.

El resultado representó un golpe para las aspiraciones de Cadillac, especialmente después del ritmo que el equipo había mostrado durante las prácticas previas al Gran Premio de Azerbaiyán.

El mexicano partirá así desde la parte trasera de la parrilla en la carrera de Bakú, mientras que su compañero Bottas tampoco consiguió superar la Q1.

PUBLICIDAD

Russell domina la clasificación y saldrá desde la pole

(AP Foto/Darko Bandic)
(AP Foto/Darko Bandic)

Mientras Checo Pérez quedó fuera en la primera fase, George Russell dominó la clasificación y consiguió la pole position con una vuelta de 1:42.526.

El piloto de Mercedes terminó por delante de Charles Leclerc, quien ocupó el segundo puesto, mientras que Oscar Piastri completó los tres primeros lugares. El australiano quedó apenas una milésima por detrás del Ferrari.

Isack Hadjar protagonizó una de las sorpresas al conseguir el cuarto puesto en su regreso a la Fórmula 1 después de ausentarse en los últimos tres Grandes Premios por lesión. Lando Norris fue quinto y Lewis Hamilton terminó sexto.

Colapinto sorprende y se mete al top 10

Gran Premio de Gran Bretaña F1 2025
(AP Photo/Darko Bandic)

La clasificación también dejó a Franco Colapinto entre los protagonistas. El argentino consiguió avanzar hasta la Q3 y terminó en la décima posición con un tiempo de 1:44.963.

Colapinto incluso tuvo que abortar su primer intento en la última fase después de bloquear el neumático delantero derecho en la frenada de la curva 15, pero logró completar una vuelta rápida en su segundo intento para asegurar un lugar dentro de los diez primeros.

En contraste, Max Verstappen terminó octavo, mientras que Carlos Sainz llevó al Williams hasta la novena posición.

Antonelli queda fuera tras un accidente

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

La Q1 también terminó de manera complicada para Kimi Antonelli, quien sufrió un accidente al inicio de su segunda vuelta rápida.

El italiano golpeó el muro interno en la primera curva y provocó daños en el neumático y la suspensión delantera derecha de su Mercedes. Aunque su primer registro era suficiente para avanzar a la Q2, no pudo continuar y terminó clasificado en la 16.ª posición.

¿A qué hora es el GP de Azerbaiyán y dónde verlo en México?

( REUTERS/Ramil Sitdikov)
( REUTERS/Ramil Sitdikov)

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 se disputa este sábado 26 de septiembre a las 05:00 horas, tiempo del centro de México.

La carrera se adelanta un día debido a la conmemoración del Día del Recuerdo en Azerbaiyán, por lo que en esta ocasión la competencia no se celebra en domingo.

En México, la transmisión podrá seguir por SKY Sports, así como por izzi+.

También estará disponible mediante F1 TV Pro, la plataforma oficial de Fórmula 1.

Temas Relacionados

Checo PérezGPAzerbaiyán2026BakúFórmula 1F1mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pocos aficionados reciben al Tri en Baltimore antes de su primer partido con Rafael Márquez

El M&T Bank Stadium se prepara para recibir el primer partido del Tricolor en Baltimore, con aficionados mexicanos y colombianos en las tribunas

Pocos aficionados reciben al Tri en Baltimore antes de su primer partido con Rafael Márquez

Mi Beca para Empezar y Beca Rita Cetina: ¿se pueden recibir los dos apoyos en 2026?

Conoce quiénes pueden acceder a ambos apoyos, las fechas de registro y qué beneficio corresponde a cada programa en 2026

Mi Beca para Empezar y Beca Rita Cetina: ¿se pueden recibir los dos apoyos en 2026?

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

Las acciones fueron realizadas por elementos de Defensa, Semar, SSPC, Guardia Nacional y autoridades estatales

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

Ella es Diana Atri, esposa de Joy Huerta que ha sido su apoyo tras la separación de Jesse & Joy

Los hermanos atraviesan un momento difícil, ya que después de dos décadas cantando juntos tomarán caminos diferentes en lo profesional

Ella es Diana Atri, esposa de Joy Huerta que ha sido su apoyo tras la separación de Jesse & Joy

Qué revisar y limpiar en tu hogar este mes para recibir el otoño

En otoño las noches se alargan y las temperaturas empiezan a bajar, y existen algunos pasos sencillos para evitar que el frío, los insectos y la humedad se apoderen del hogar

Qué revisar y limpiar en tu hogar este mes para recibir el otoño
MÁS NOTICIAS

NARCO

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

De qué habla “El Mayor de los Ranas”, la canción más famosa de Víctor Valverde ligada a un brazo armado de Los Chapitos

Operativo Otomí deja 45 detenidos vinculados con homicidios dolosos en el Estado de México

Balacera en restaurante TaiPak de Culiacán deja un muerto y 6 heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

ENTRETENIMIENTO

Quién fue Peter Byrne, el cantante de Naked Eyes por quien lloró Aleks Syntek

Quién fue Peter Byrne, el cantante de Naked Eyes por quien lloró Aleks Syntek

Ella es Diana Atri, esposa de Joy Huerta que ha sido su apoyo tras la separación de Jesse & Joy

¡La “Ghosteo”! Gala Montes revela que Nacho Cano la ignoró tras sacarla de Malinche, el Musical

Julio Camejo vuelve a llorar en la Granja VIP y plantea dejar el reality tras ser expuesto por la producción

“Contigo Sí”, la canción que inmortalizó el romance de Yahir y Nadia en La Academia

DEPORTES

Pocos aficionados reciben al Tri en Baltimore antes de su primer partido con Rafael Márquez

Pocos aficionados reciben al Tri en Baltimore antes de su primer partido con Rafael Márquez

Agenda deportiva del viernes: partidos de futbol, Fórmula 1, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming en México hoy 25 de septiembre

Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Colombia en el debut de Rafa Márquez

De compañeros a dirigidos: estos son los jugadores de la Selección Mexicana que compatieron vestidor con Rafa Márquez

Chucky Lozano se perfila como titular en el Tri: Rafa Márquez le daría una segunda oportunidad bajo ciertas condiciones