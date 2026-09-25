México Deportes

Agenda deportiva del viernes: partidos de futbol, Fórmula 1, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming en México hoy 25 de septiembre

El futbol internacional y la Fórmula 1 protagonizan una jornada cargada de actividad, con partidos y sesiones que podrán seguirse desde México

Un balón de fútbol sobre asfalto mojado junto a un auto de carreras en movimiento, una red de tenis, un estadio y edificios al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este viernes 25 de septiembre de 2026 la agenda deportiva tendrá actividad desde las primeras horas del día y se extenderá hasta la noche con una amplia cartelera de futbol internacional, Liga MX y Fórmula 1.

La jornada tendrá partidos de selecciones en la UEFA Nations League, la Concacaf Nations League y las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, además del arranque de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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También habrá actividad en distintas ligas y torneos internacionales, mientras que la F1 disputará la Práctica Libre 3 y la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 en Bakú.

Los partidos de hoy viernes 25 de septiembre: a qué hora y dónde ver

Un balón blanco con marcas azules sobre el césped de una cancha de fútbol con las tribunas de un estadio al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Amistosos FIFA

La actividad comenzará con dos partidos amistosos internacionales durante la mañana. Australia se enfrentará a Brasil, mientras que India recibirá a Panamá.

Australia vs. Brasil

Horario: 04:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

India vs. Panamá

Horario: 08:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

UEFA Nations League

La UEFA Nations League tendrá ocho partidos este viernes, entre ellos algunos duelos que concentran buena parte de la atención de la jornada, como Italia vs. Bélgica y Turquía vs. Francia.

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Armenia vs. Letonia

Horario: 10:00 horas.

Dónde ver en México: Sky Sports.

Georgia vs. Irlanda del Norte

Horario: 10:00 horas.

Dónde ver en México: Sky Sports.

Hungría vs. Ucrania

Horario: 12:45 horas.

Dónde ver en México: Sky Sports.

Italia vs. Bélgica

Horario: 12:45 horas.

Dónde ver en México: Sky Sports.

Montenegro vs. Chipre

Horario: 12:45 horas.

Dónde ver en México: Sky Sports.

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina

Horario: 12:45 horas.

Dónde ver en México: Sky Sports.

Suecia vs. Rumania

Horario: 12:45 horas.

Dónde ver en México: Sky Sports.

Turquía vs. Francia

Horario: 12:45 horas.

Dónde ver en México: Sky Sports.

Liga MX

La Liga MX pondrá en marcha la Jornada 10 del Apertura 2026 con dos encuentros. Atlante recibirá a Monterrey, mientras que Tijuana será local frente a Atlas.

Atlante vs. Monterrey

Horario: 19:00 horas.

Dónde ver en México: Azteca Deportes, ESPN y Disney+ Premium.

Tijuana vs. Atlas

Horario: 21:00 horas.

Dónde ver en México: FOX y FOX One.

Liga de Paraguay

La jornada del futbol paraguayo tendrá dos partidos durante este viernes.

Sportivo Luqueño vs. Guaraní

Horario: 13:30 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Nacional Asunción vs. Sportivo Ameliano

Horario: 16:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Copa Chile

Colo Colo vs. Audax Italiano

Horario: 17:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Liga BetPlay: Torneo Finalización

La actividad de la liga colombiana tendrá dos encuentros.

Boyacá Chicó FC vs. Deportivo Pasto

Horario: 17:10 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

Horario: 19:15 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Copa Colombia

Unión Magdalena vs. Independiente Santa Fe

Horario: 17:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Concacaf Nations League

La Concacaf Nations League tendrá siete partidos este viernes, con varios encuentros que involucran a selecciones de Centroamérica y el Caribe.

Bermuda vs. Guadeloupe

Horario: 13:00 horas.

Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.

Grenada vs. Cuba

Horario: 15:00 horas.

Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.

Barbados vs. Santa Lucía

Horario: 18:00 horas.

Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.

Bonaire vs. San Cristóbal y Nieves

Horario: 18:00 horas.

Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.

Jamaica vs. Guatemala

Horario: 18:00 horas.

Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.

Honduras vs. Surinam

Horario: 19:00 horas.

Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.

El Salvador vs. Martinica

Horario: 21:00 horas.

Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.

Eliminatoria de la Copa Africana de Naciones

La clasificación rumbo a la Copa Africana de Naciones tendrá una extensa cartelera con 14 partidos programados durante el viernes.

Mozambique vs. Senegal

Horario: 07:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Tanzania vs. Guinea-Bisáu

Horario: 07:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Níger vs. Lesoto

Horario: 09:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Gambia vs. Somalia

Horario: 10:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Malaui vs. Sudán del Sur

Horario: 10:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Nigeria vs. Madagascar

Horario: 10:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Ruanda vs. Liberia

Horario: 10:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Sudán vs. Etiopía

Horario: 10:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Togo vs. Burundi

Horario: 10:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Argelia vs. Zambia

Horario: 13:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Burkina Faso vs. Benín

Horario: 13:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Egipto vs. Angola

Horario: 13:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Malí vs. Cabo Verde

Horario: 13:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Marruecos vs. Gabón

Horario: 13:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Partidos amistosos

También habrá encuentros de preparación en distintas partes del mundo.

Oakleigh Cannons FC vs. Melbourne City FC

Horario: 03:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

FC Zürich vs. Neuchatel Xamax

Horario: 04:30 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

FK Gornji Rahic vs. FK Sarajevo

Horario: 08:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Heidenheim 1846

Horario: 08:30 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Primera B Metropolitana

El futbol argentino también tendrá actividad con dos partidos de la Primera B Metropolitana.

Ituzaingó vs. Defensores Unidos

Horario: 16:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Excursionistas vs. Real Pilar

Horario: 17:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Amistoso Internacional Femenino

Nueva Caledonia vs. Islas Salomón

Horario: 22:00 horas.

Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.

Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán

(REUTERS/Ramil Sitdikov)
(REUTERS/Ramil Sitdikov)

La Fórmula 1 tendrá una jornada clave este viernes en el circuito callejero de Bakú, donde se disputarán la tercera práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.

La actividad del fin de semana fue adelantada un día, por lo que la carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre.

Práctica Libre 3

Horario: 02:30 horas.

Dónde ver en México: Sky Sports y F1 TV.

Clasificación

Horario: 06:00 horas.

Dónde ver en México: Sky Sports y F1 TV.

La clasificación definirá la parrilla de salida para la carrera del sábado, por lo que será una sesión importante para Checo Pérez y el resto de los pilotos antes de la decimoquinta competencia de la temporada.

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