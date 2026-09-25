Agenda deportiva del viernes: partidos de futbol, Fórmula 1, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming en México hoy 25 de septiembre

Este viernes 25 de septiembre de 2026 la agenda deportiva tendrá actividad desde las primeras horas del día y se extenderá hasta la noche con una amplia cartelera de futbol internacional, Liga MX y Fórmula 1.
La jornada tendrá partidos de selecciones en la UEFA Nations League, la Concacaf Nations League y las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, además del arranque de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX.
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También habrá actividad en distintas ligas y torneos internacionales, mientras que la F1 disputará la Práctica Libre 3 y la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 en Bakú.
Los partidos de hoy viernes 25 de septiembre: a qué hora y dónde ver
Amistosos FIFA
La actividad comenzará con dos partidos amistosos internacionales durante la mañana. Australia se enfrentará a Brasil, mientras que India recibirá a Panamá.
Australia vs. Brasil
Horario: 04:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
India vs. Panamá
Horario: 08:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
UEFA Nations League
La UEFA Nations League tendrá ocho partidos este viernes, entre ellos algunos duelos que concentran buena parte de la atención de la jornada, como Italia vs. Bélgica y Turquía vs. Francia.
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Armenia vs. Letonia
Horario: 10:00 horas.
Dónde ver en México: Sky Sports.
Georgia vs. Irlanda del Norte
Horario: 10:00 horas.
Dónde ver en México: Sky Sports.
Hungría vs. Ucrania
Horario: 12:45 horas.
Dónde ver en México: Sky Sports.
Italia vs. Bélgica
Horario: 12:45 horas.
Dónde ver en México: Sky Sports.
Montenegro vs. Chipre
Horario: 12:45 horas.
Dónde ver en México: Sky Sports.
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
Horario: 12:45 horas.
Dónde ver en México: Sky Sports.
Suecia vs. Rumania
Horario: 12:45 horas.
Dónde ver en México: Sky Sports.
Turquía vs. Francia
Horario: 12:45 horas.
Dónde ver en México: Sky Sports.
Liga MX
La Liga MX pondrá en marcha la Jornada 10 del Apertura 2026 con dos encuentros. Atlante recibirá a Monterrey, mientras que Tijuana será local frente a Atlas.
Atlante vs. Monterrey
Horario: 19:00 horas.
Dónde ver en México: Azteca Deportes, ESPN y Disney+ Premium.
Tijuana vs. Atlas
Horario: 21:00 horas.
Dónde ver en México: FOX y FOX One.
Liga de Paraguay
La jornada del futbol paraguayo tendrá dos partidos durante este viernes.
Sportivo Luqueño vs. Guaraní
Horario: 13:30 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Nacional Asunción vs. Sportivo Ameliano
Horario: 16:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Copa Chile
Colo Colo vs. Audax Italiano
Horario: 17:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Liga BetPlay: Torneo Finalización
La actividad de la liga colombiana tendrá dos encuentros.
Boyacá Chicó FC vs. Deportivo Pasto
Horario: 17:10 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga
Horario: 19:15 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Copa Colombia
Unión Magdalena vs. Independiente Santa Fe
Horario: 17:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Concacaf Nations League
La Concacaf Nations League tendrá siete partidos este viernes, con varios encuentros que involucran a selecciones de Centroamérica y el Caribe.
Bermuda vs. Guadeloupe
Horario: 13:00 horas.
Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.
Grenada vs. Cuba
Horario: 15:00 horas.
Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.
Barbados vs. Santa Lucía
Horario: 18:00 horas.
Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.
Bonaire vs. San Cristóbal y Nieves
Horario: 18:00 horas.
Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.
Jamaica vs. Guatemala
Horario: 18:00 horas.
Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.
Honduras vs. Surinam
Horario: 19:00 horas.
Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.
El Salvador vs. Martinica
Horario: 21:00 horas.
Dónde ver en México: YouTube de Concacaf.
Eliminatoria de la Copa Africana de Naciones
La clasificación rumbo a la Copa Africana de Naciones tendrá una extensa cartelera con 14 partidos programados durante el viernes.
Mozambique vs. Senegal
Horario: 07:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Tanzania vs. Guinea-Bisáu
Horario: 07:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Níger vs. Lesoto
Horario: 09:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Gambia vs. Somalia
Horario: 10:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Malaui vs. Sudán del Sur
Horario: 10:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Nigeria vs. Madagascar
Horario: 10:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Ruanda vs. Liberia
Horario: 10:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Sudán vs. Etiopía
Horario: 10:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Togo vs. Burundi
Horario: 10:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Argelia vs. Zambia
Horario: 13:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Burkina Faso vs. Benín
Horario: 13:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Egipto vs. Angola
Horario: 13:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Malí vs. Cabo Verde
Horario: 13:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Marruecos vs. Gabón
Horario: 13:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Partidos amistosos
También habrá encuentros de preparación en distintas partes del mundo.
Oakleigh Cannons FC vs. Melbourne City FC
Horario: 03:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
FC Zürich vs. Neuchatel Xamax
Horario: 04:30 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
FK Gornji Rahic vs. FK Sarajevo
Horario: 08:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
VfB Stuttgart vs. 1. FC Heidenheim 1846
Horario: 08:30 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Primera B Metropolitana
El futbol argentino también tendrá actividad con dos partidos de la Primera B Metropolitana.
Ituzaingó vs. Defensores Unidos
Horario: 16:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Excursionistas vs. Real Pilar
Horario: 17:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Amistoso Internacional Femenino
Nueva Caledonia vs. Islas Salomón
Horario: 22:00 horas.
Dónde ver en México: Sin transmisión confirmada.
Fórmula 1: Gran Premio de Azerbaiyán
La Fórmula 1 tendrá una jornada clave este viernes en el circuito callejero de Bakú, donde se disputarán la tercera práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.
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La actividad del fin de semana fue adelantada un día, por lo que la carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre.
Práctica Libre 3
Horario: 02:30 horas.
Dónde ver en México: Sky Sports y F1 TV.
Clasificación
Horario: 06:00 horas.
Dónde ver en México: Sky Sports y F1 TV.
La clasificación definirá la parrilla de salida para la carrera del sábado, por lo que será una sesión importante para Checo Pérez y el resto de los pilotos antes de la decimoquinta competencia de la temporada.
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