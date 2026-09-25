México mágico: chofer descubre infidelidad de su esposa, la persiguió en la combi y la encontró con otro

El conductor recibió un mensaje mientras trabajaba y decidió cambiar su ruta para localizar a su pareja, a quien encontró en una cenaduría.

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El transporte público suele convertirse en escenario de situaciones inesperadas, pero pocas historias resultan tan insólitas como la que una pasajera compartió en TikTok, donde relató cómo un chofer de colectivo recibió una noticia sobre una supuesta infidelidad y terminó utilizando la misma unidad en la que trabajaba para ir en busca de su esposa.

La historia fue difundida por la usuaria de TikTok @Hanna K. Rodríguez, quien explicó que todo ocurrió mientras viajaba tranquilamente en el transporte público. Lo que comenzó como un trayecto cotidiano terminó convirtiéndose en una especie de persecución protagonizada por el conductor y presenciada por varios de los pasajeros.

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La mujer contó que el conductor recibió un aviso sobre su pareja, aceleró la unidad y terminó confrontándola frente a varios pasajeros. (Captura de pantalla)

El primer video llamó la atención principalmente por el texto que aparecía sobre las imágenes. En la grabación podía observarse a varias personas dentro de una unidad que aparentemente circulaba a gran velocidad, mientras una frase explicaba la inesperada situación que estaban viviendo.

“Ávisale a mi mamá que llegaré tarde porque el chofer del colectivo vio a su mujer con otro y la estamos persiguiendo”, se leía en la publicación.

El momento en que el chofer les dijo a los pasajeros que había recibido el aviso de infidelidad. (Captura de pantalla)

La inesperada noticia que recibió el chofer

Una tiktoker narró cómo pasó de viajar tranquilamente con audífonos a convertirse en testigo de la persecución de una pareja.

De acuerdo con el relato de Hanna, ella viajaba utilizando sus audífonos y no tenía conocimiento de lo que ocurría al frente de la unidad. Sin embargo, después de notar que el conductor comenzó a manejar de manera acelerada, decidió averiguar la razón.

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Fue entonces cuando descubrió que el hombre acababa de recibir información relacionada con su esposa. Según la narración de la joven, alguien le había enviado un mensaje asegurando que habían visto a su pareja acompañada de otro hombre.

“Cuando me quito los audífonos me percato que desde un teléfono le comentan al chofer que vieron a su esposa con otro hombre. A lo que él enfurecido se arranca y nos dice que los que queramos nos podamos bajar y que si lo queríamos nos podría llevar hasta el destino pero que nos ibamos a tardar”

La situación provocó que algunos pasajeros decidieran acompañar al conductor. En lugar de continuar directamente con el recorrido habitual, el chofer se dirigió hacia el sitio donde presuntamente se encontraba su esposa.

La encontró en una cenaduría

El conductor llegó hasta una cenaduría después de seguir el rastro de su esposa y, frente a los pasajeros, la encontró acompañada por otro hombre.

La búsqueda finalmente habría llegado a su destino cuando el conductor arribó a una cenaduría. Ahí, según la versión compartida por la tiktoker, encontró a su pareja acompañada por otro hombre.

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El chofer decidió bajar de la unidad para enfrentar la situación y reclamarle directamente a su esposa. La escena ocurrió mientras algunos pasajeros permanecían cerca y decidían acompañar al hombre durante el momento de la confrontación.

Hanna explicó que el conductor reclamó a su pareja porque, de acuerdo con su versión, llevaban alrededor de 15 años juntos y existía un compromiso de fidelidad entre ambos.

“Él le reclamaba y le decía que no tenía porque hacerlo ya que durante 15 años le había jurado lealtad. Sin embargo, ella se exhibió porque aceptó el engaño y le dijo que todo esto había sido una tontería y que fue en un momento de vulnerabilidad”, dijo.

La historia rápidamente llamó la atención en redes sociales por la peculiar manera en que se desarrollaron los acontecimientos: un viaje cotidiano en transporte público terminó convirtiéndose en el recorrido de un chofer que, tras enterarse de una presunta infidelidad, decidió buscar personalmente a su esposa.

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El relato también generó numerosas reacciones entre los usuarios, especialmente por la participación involuntaria de los pasajeros, quienes pasaron de ser simples usuarios del colectivo a convertirse en testigos de una confrontación de pareja.

Hasta el momento, la historia se conoce a partir del relato publicado por Hanna K. Rodríguez en TikTok, por lo que los detalles posteriores a la confrontación no fueron precisados en las publicaciones referidas.