Ella es Diana Atri, esposa de Joy Huerta que ha sido su apoyo tras la separación de Jesse & Joy

(Instagram)

Guardar

La esposa de Joy Huerta volvió a llamar la atención entre los seguidores de Jesse & Joy tras dejar un mensaje público en una publicación de la cantante. La muestra de afecto apareció en medio de la pausa personal anunciada por Jesse Huerta y de la decisión de Joy de mantener activo el proyecto musical.

Aunque Jesse no ha confirmado una salida definitiva del dúo, su ausencia en recientes apariciones públicas abrió una etapa de incertidumbre para los seguidores. En ese contexto, el comentario de Diana Atri destacó como una señal de respaldo para Joy.

PUBLICIDAD

El mensaje de Diana Atri que acompañó a Joy tras la pausa de Jesse

El 22 de septiembre, Joy compartió un texto desde su cuenta de Instagram en el que confirmó que Jesse & Joy continuará con sus compromisos previstos. En la publicación, la cantante admitió que atravesaba un momento de temor, pero expresó su voluntad de seguir en los escenarios junto a su público.

Joy Huerta felicitó a su esposa con un romántico mensaje (IG: joynadamas)

“Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas”, escribió Joy. La integrante del dúo añadió: “No puedo volver a callar mi voz”.

El mensaje incluyó su decisión de continuar con las presentaciones previstas. Joy también señaló que el escenario conservará dos micrófonos, una referencia a la historia compartida con su hermano Jesse.

PUBLICIDAD

Entre las reacciones de figuras públicas y seguidores, sobresalió el comentario de Diana Atri. La esposa de Joy escribió: “Te amo mi amor y estoy aquí contigo para siempre”.

La frase apareció en la sección de comentarios de la publicación de Joy y acumuló más de 20 mil reacciones, de acuerdo con la imagen difundida en redes sociales.

Diana expresó su apoyo con una declaración breve, mientras Joy comunicaba que enfrentaría los conciertos comprometidos para 2026 y 2027. La cantante reconoció que siente miedo ante lo que viene, aunque sostuvo que seguirá cantando mientras el público quiera acompañarla.

PUBLICIDAD

(Instagram)

Diana Atri es la esposa de Joy Huerta y mantiene un perfil reservado

Diana Atri es la esposa de Tirzah Joy Huerta Uecke, conocida artísticamente como Joy. La cantante forma parte de Jesse & Joy junto a su hermano, Jesse Eduardo Huerta Uecke.

Atri ha mantenido una presencia pública limitada, pese a la notoriedad de su pareja. En 2020, explicó que no buscaba convertirse en una figura mediática ni tener una actividad constante en redes sociales.

“No busco ni quiero ser una persona pública”, escribió Diana Atri. En ese mensaje, también aclaró una versión que circulaba sobre su ocupación.

Atri explicó que es una persona muy reservada

La esposa de Joy negó que fuera artista plástica. Explicó que la confusión pudo surgir porque ambas impulsaron una plataforma de arte contemporáneo que invitaba a creadores a trabajar con técnicas y materiales tradicionales de México.

PUBLICIDAD

Diana contó que puso en pausa ese proyecto cuando nació Noah, la primera hija de la pareja. La decisión estuvo relacionada con su deseo de concentrarse en su vida familiar.

Atri también explicó por qué decidió hablar públicamente de su relación con Joy. Aunque se definió como reservada, consideró importante dar visibilidad a la familia que eligió formar.

“No busco ni quiero ser una persona pública, solo me encuentro en una posición en la que para mí es importante visibilizar el tipo de familia que escogí tener”, expresó entonces. Su reflexión incluyó una defensa de la libertad de construir una vida en pareja fuera de los modelos tradicionales.

PUBLICIDAD

La relación entre Joy Huerta y Diana Atri comenzó a través de amigos

La historia de amor entre Joy y Diana empezó a partir de amigos en común. En una entrevista concedida a Yordi Rosado, la cantante contó que la conexión fue inmediata, aunque al principio ambas se hicieron amigas.

Joy Huerta compartió esta foto junto a Diana Atri para celebrar el Día del Amor (IG: joynadamas)

“Fue una conexión intensísima”, recordó Joy al hablar de los primeros meses de vínculo con Diana. La artista señaló que, antes de conocer a su esposa, no había tenido una relación con otra mujer.

Joy contó que durante su adolescencia tuvo algunos “noviecitos”, pero no había vivido un enamoramiento que considerara serio. El encuentro con Diana cambió esa experiencia y la llevó a reconocer sentimientos que no había previsto.

PUBLICIDAD

La cantante relató que comprendió lo que sentía después de que una persona cercana hizo un comentario homofóbico. A partir de ese momento, identificó que estaba enamorada de Diana.

“Yo siempre pensé: ‘La gente se enamora de la gente’”, explicó Joy en aquella conversación. La intérprete sostuvo que para ella la sexualidad no era un tabú, aunque nunca había imaginado que viviría una relación como la que construyó con su esposa.

La artista también habló sobre el peso de haber crecido en una familia religiosa. Joy relató que desde niña cuestionaba las ideas que limitaban la libertad afectiva y defendía que dos personas adultas podían elegir estar juntas desde el consentimiento.

PUBLICIDAD

Joy y Diana formaron una familia antes de hacer pública su historia

La relación se mantuvo fuera de los reflectores durante varios años. En abril de 2019, Joy confirmó que estaba casada y que esperaba a su primera hija junto a Diana.

“Nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer”, escribió la cantante cuando dio a conocer la noticia. Joy explicó que su relación comenzó siete años antes y que ambas habían tenido que dejar atrás el miedo a la opinión ajena.

La hija de la pareja, Noah, nació en mayo de 2019. Joy precisó en entrevistas que no fue ella quien llevó el embarazo, pero defendió que la maternidad no depende solo de un vínculo biológico.

PUBLICIDAD

La pequeña ya se sostiene en pie sin problemas

La cantante ha señalado que existen muchas formas de construir una familia. También dedicó mensajes a madres adoptivas, abuelas que ejercen tareas de crianza y personas que crían sin una pareja.

En mayo de 2020, Joy y Diana posaron juntas por primera vez para una revista. Ambas aparecieron en la edición anual de People en Español que reunió a 50 figuras del entretenimiento.

“Mrs & Mrs”, escribió Joy al compartir la fotografía con Diana. La imagen marcó una de las primeras ocasiones en que mostraron públicamente su relación después de la llegada de su hija.

La familia de Joy y Diana creció con el nacimiento de un segundo hijo, de acuerdo con información publicada en 2022. Aun así, Atri ha optado por preservar buena parte de su vida privada.

El respaldo público llegó cuando Joy anunció que seguirá cantando

El mensaje de Diana Atri apareció después de que Joy revelara que continuará con Jesse & Joy. La cantante informó que mantendrá sus presentaciones y que actuará el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

Jesse anunció el 15 de septiembre que tomaría una pausa para enfocarse en su familia, su salud mental y su bienestar emocional. El músico no comunicó una ruptura definitiva con Joy ni confirmó que el dúo se disolviera.

Días después, Joy enfrentó sola una conferencia de prensa y lloró al hablar de la ausencia de su hermano. Jesse respondió posteriormente que su equipo había notificado con anticipación que él no asistiría y afirmó que Joy conserva su amor y respaldo.