México

Premios Heat Latin Music Awards 2026: quiénes son los mexicanos nominados y cuándo se llevará a cabo la premiación en Jalisco

Figuras femeninas como Kenia Os, Belinda, Danna, Thalía y Yuridia compiten activamente en la gala latina, junto a agrupaciones consolidadas entre las que destacan Los Ángeles Azules y la banda Molotov

Cuatro imágenes de Carlos Rivera, Alejandro Fernández con sombrero de charro, Belinda con vestido brillante y Kenia Os con micrófono.
Carlos Rivera lidera a los artistas mexicanos nominados a los HEAT Latin Music Awards 2026, que se realizarán en Jalisco Carlos Rivera encabeza la representación de México en los HEAT Latin Music Awards 2026, con siete nominaciones (Composición fotográfica/Europa Press/Redes sociales/Anyma)
Guardar

Carlos Rivera lidera a los artistas mexicanos nominados a los HEAT Latin Music Awards 2026, que se realizarán en Jalisco Carlos Rivera encabeza la representación de México en los HEAT Latin Music Awards 2026, con siete nominaciones. Los premios se anunciaron este jueves 24 de septiembre y, por primera vez en diez años de historia, la ceremonia se realizará en México.

El cantante mexicano compite por mejor artista masculino, mejor artista pop, álbum del año por Almas y mejor colaboración por “Sin Despedida” junto a Alejandro Fernández, tema que además figura en la categoría de mejor canción para series o películas por su vínculo con la producción Mi Rival.

PUBLICIDAD

Fernández también aparece nominado a mejor artista masculino y a mejor artista regional mexicano, además de compartir la mención por “Sin Despedida” y sumar otra por “No Me Sé Rajar” en canción del año.

En el resto del listado internacional, Karol G lidera con 10 nominaciones (mejor artista femenina, mejor artista urbano, álbum del año con Tropicoqueta y mejor canción viral con “Bby WOW”, entre otras). La siguen Bad Bunny con nueve, y Shakira con siete.

Carlos Rivera con invitada sorpresa durante presentación (Archivo/Redes sociales)

Las mexicanas con más nominaciones

La cantante olvidó el nombre del diseñador del vestido que usó Belinda, Festival de Cannes, Cannes
Belinda destaca con 6 nominaciones Credito: IG- belindapop

Según el listado completo de nominados, Belinda es la mujer mexicana con más nominaciones, con un total de seis:

  • Mejor artista femenino
  • Mejor artista pop
  • Mejor video por “Heterocromía”
  • Mejor colaboración por “DOLCE VITA” junto a Danna
  • Mejor canción para videojuegos, series o películas por “Mentiras”
  • Fandom del año (Belifans)
Retrato de Kenia Os, una mujer joven con cabello oscuro y largo, vestida con un top rojo, luciendo pendientes largos, sobre un fondo oscuro y borroso
Kenia Os se lleva un total de 4 nominaciones (Kenia OS)

Le sigue Kenia Os con cuatro nominaciones:

  • Mejor artista femenino
  • Mejor artista pop
  • Mejor colaboración por “Fifty Fifty” junto a Lola Índigo
  • Fandom del año (Las Kenini)

Con menciones menores aparecen Yuridia (tres nominaciones: mejor artista femenino, mejor artista pop y canción del año por “Eres Mi Nada”), y con dos cada una: Thalía, Danna, Gloria Trevi, María José y Majo Aguilar.

PUBLICIDAD

Los mexicanos que compiten en regional mexicano y región norte

Christian Nodal
(Facebook Christian Nodal)
  • Christian Nodal
  • Grupo Firme
  • Grupo Frontera
  • Alfredo Olivas
  • Alicia Villarreal
  • Ana Bárbara
  • Eden Muñoz
  • Banda MS
  • Julión Álvarez y su Norteño Banda
  • Majo Aguilar
  • Lucero
  • Remmy Valenzuela
  • La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
  • Lenin RamírezFuerza Regida
  • Carín León

En la categoría de mejor artista región norte destacan además:

  • Natanael Cano
  • Oscar Maydon
  • Gabito Ballesteros
  • Gera MX
  • Tito Double P
  • Alemán
  • Netón Vega

Más nominados mexicanos en pop, urbano y rock

En el terreno pop y urbano, México suma a:

  • Belinda
  • Thalía
  • Kenia Os
  • Danna (con el video de “Si se acaba el mundo” junto a El Malilla)
  • Yuridia

En grupos y bandas aparecen

Los Ángeles Azules, Los Tucanes de Tijuana y la banda de rock Molotov.

En la categoría de artista revelación compiten Kris R, Melody, Miguel Bueno y Anna Sofia, mientras que en promesa musical figura la actriz y cantante Camila Fernández.

Cuándo y dónde será la premiación en Jalisco

(Europa Press)
(Europa Press)

Los HEAT Latin Music Awards 2026 se celebrarán el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, dentro de la llamada semana HEAT, que se extenderá del 31 de octubre al 5 de noviembre. La gala, bautizada “HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco”, se realiza en colaboración con el gobierno de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta.

La transmisión se hará en vivo a través de la plataforma LosHeat.tv, donde el público ya puede votar por sus artistas favoritos en cada categoría.

Diana Montes, directora general de los HEAT Latin Music Awards, explicó el sentido de la sede en un comunicado: “Jalisco no nos presta una sede: nos da una casa y nos da el lugar para volver a reunirnos alrededor de la música”. Montes agregó: “Llegamos con diez años de colección latinoamericana y aquí encontramos las manos que saben darle forma”.

Lista completa de nominados por categoría

Mejor artista masculino

El show en Bogotá se trasladó al 15 de abril de 2027 y el espectáculo de Medellín al 17 de abril de 2027 - crédito @carlosrivera/Instagram
El artista atraviesa un periodo delicado de salud @carlosrivera/Instagram
  • Bad Bunny
  • Feid
  • Carín León
  • Alejandro Fernández
  • Carlos Rivera
  • Maluma
  • J Balvin
  • Manuel Turizo
  • Wisin
  • Alejandro Sanz
  • Quevedo
  • Rels B
  • Danny Ocean
  • Ricardo Montaner

Mejor artista femenino

Karol G no se ha pronunciado sobre la versión de Grupo Frontera ni confirmó una colaboración - crédito @karolg/ Instagram
Karol G la más nominada - crédito @karolg/ Instagram
  • Karol G
  • Shakira
  • Elena Rose
  • Rosalía
  • Tini
  • Emilia
  • Anitta
  • Kenia Os
  • Aitana
  • Kany García
  • Greeicy
  • Mon Laferte
  • Cazzu
  • Yuridia
  • Belinda
  • Ana Mena
  • Gloria Trevi
  • Thalía

Mejor grupo o banda

  • Morat
  • Grupo Frontera
  • Grupo Firme
  • HaAsh
  • Maná
  • Fuerza Regida
  • Rawayana
  • CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Los Ángeles Azules
  • Banda MS
  • LATIN MAFIA
  • La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
  • Ke Personajes
  • Intocable
  • Grupo Niche
  • Santos Bravos
  • Cultura Profética
  • Los Tucanes De Tijuana

Mejor artista rock

  • Maná
  • Molotov
  • Don Tetto
  • Arde Bogotá
  • Airbag
  • Aterciopelados
  • Zoé
  • No Te Va Gustar
  • Siddhartha
  • Enjambre
  • Panteón Rococó
  • The Warning
  • Babasónicos
  • Tan Bionica
  • Enrique Bunbury
  • Vinilo Versus
  • Conociendo Rusia

Mejor artista pop

  • HaAsh
  • Kenia Os
  • Rosalía
  • Yuridia
  • Matisse
  • Tini
  • Belinda
  • Mon Laferte
  • Gloria Trevi
  • María José
  • Sin Bandera

Mejor artista urbano

REUTERS/Tomas Cuesta/Archivo
REUTERS/Tomas Cuesta/Archivo
  • Beéle
  • Ryan Castro
  • Kapo
  • Bad Bunny
  • Rauw Alejandro
  • Karol G
  • J Balvin
  • Feid
  • Arcángel
  • Wisin
  • Farruko
  • Maluma
  • Young Miko
  • Rels B
  • Quevedo
  • El Malilla
  • Trueno
  • Bad Gyal
  • Duki

Mejor artista tropical

  • Carlos Vives
  • Prince Royce
  • Romeo Santos
  • Eddy Herrera
  • Elvis Crespo
  • Silvestre Dangond
  • Fonseca Grupo 5
  • Corazón Serrano
  • Olga Tañón
  • Los Ángeles Azules
  • La Sonora Santanera
  • Ke Personajes
  • Miriam Cruz
  • Margarita La Diosa de la Cumbia
  • Chino & Nacho
  • Américo
  • El Blachy

Mejor artista salsa

  • Grupo Niche
  • Víctor Manuelle
  • Yiyo Sarante
  • Willy García
  • Luis Enrique
  • Gilberto Santa Rosa
  • Brunella Torpoco
  • Marc Anthony
  • Rubén Blades
  • Christian Alicea
  • Jerry Rivera
  • Grupo Cañaveral
  • Óscar D’León
  • Guayacán Orquesta
  • Luis Figueroa
  • Tito Nieves

Mejor artista región sur

  • Emilia
  • Tiago PZK
  • Trueno
  • Luck Ra
  • Gonzalo Genek
  • Mon Laferte
  • Tini
  • María Becerra
  • Cris Mj
  • Anitta
  • Marama
  • Duki
  • CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Milo J
  • Cazzu
  • Pablo Vita
  • Kidd Voodoo

Mejor artista región andina

  • Greeicy
  • Mau y Ricky
  • Jombriel
  • ALLEH
  • Dayanara
  • Andreina Bravo
  • Nanpa Básico
  • Lasso
  • Los Amigos Invisibles
  • Miguel Bueno
  • Joaquina
  • LA GURU
  • Mike Bahía
  • Juliana
  • Luister La Voz
  • Juan Duque
  • FARIANA

Mejor artista región norte

  • De La Rose
  • Michael Flores
  • Tito Double P
  • Majo Aguilar
  • Natanael Cano
  • Alfredo Olivas
  • Boza
  • Netón Vega
  • Óscar Maydon
  • Gabito Ballesteros
  • Remmy Valenzuela
  • Sech
  • Gente De Zona
  • Dei V
  • ROA
  • Lucía De la Puerta
  • Guitarricadelafuente
  • Alemán
  • Gera MX

Artista revelación

  • Clarent
  • Paloma Morphy
  • DFZM
  • Macario Martínez
  • Santostefi Bravos
  • Ivan Cornejo
  • Netón Vega
  • LATIN MAFIA
  • El Bogueto
  • Kris R
  • Melody
  • Mar Solís
  • Dayanara
  • Omar Courtz
  • Miguel Bueno
  • Anna Sofia
  • Dani Flow
  • Lara Campos
  • Yeri Mua

Promesa musical

  • Aria Vega
  • Kate Candela
  • Gonzy
  • Mario Girón
  • Marc Magán
  • Lowis Ye
  • Motherflowers
  • Kevis & Maykyy
  • Marcos Villalobos
  • Ana Sofi W
  • Jhon de la Torre
  • Lucero Mijares
  • Camila Fernández
  • Judeline
  • Cachirula
  • Vivir Quintana
  • Isadora
  • Yele
  • Lala García
  • Plan de Escape
  • Dani Barranco
  • Yo soy Arango

Mejor video

”Berghain" — Rosalía con Björk y Yves Tumor

“Rojo Profundo” — Dillom

“Bajo De La Piel” — Milo J

“Choka Choka” — Anitta y Shakira

“Dai Dai” — Shakira y Burna Boy

“La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta

“DtMF” — Bad Bunny

“SUPERESTRELLA” — Aitana

“Sin Despedida” — Carlos Rivera y Alejandro Fernández

“Heterocromía” — Belinda

“NUEVAYoL” — Bad Bunny

“Pa’ Él” — Los Ángeles Azules y Tini

“Otro Como Tú” — Cazzu

“Tú y Yo y Tú” — Siddhartha

“Si se acaba el mundo” — Danna y El Malilla

“Papasito” — Karol G

“Dardos” — Romeo Santos y Prince Royce

“Gimme More” — CA7RIEL & Paco Amoroso

Canción del año

  • “Todo lo fue” — Lenin Ramírez
  • “La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta
  • “No Me Sé Rajar” — Alejandro Fernández
  • “Dai Dai” — Shakira y Burna Boy
  • “DtMF” — Bad Bunny
  • “La Perla” — Rosalía con Yahritza Y Su Esencia
  • “SUPERESTRELLA” — Aitana
  • “Niño” — Milo J
  • “BbY WOW” — Karol G, Judeline y Rusowsky
  • “Baile Inolvidable” — Bad Bunny
  • “La Graciosa” — Quevedo con Elvis Crespo
  • “Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís
  • “Osadía” — Eden Muñoz y Cristian Castro
  • “No Capea” — Xavi y Grupo Frontera
  • “Eres Mi Nada” — Yuridia

Álbum del año

  • DtMF — Bad Bunny
  • LUX — Rosalía
  • Tropicoqueta — Karol G
  • En Las Nubes: Con Mis Panas — Elena Rose
  • MUDA — Carín León
  • Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • ¿Dónde es el after? — Rawayana
  • Puerta Abierta — Kany García
  • ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
  • LO QUE ME FALTA POR LLORAR — Grupo Frontera
  • La 8va Maravilla — Arcángel
  • De Rey A Rey — Alejandro Fernández
  • Almas — Carlos Rivera
  • EQUILIBRIVM — Anitta
  • Femme Fatale — Mon Laferte
  • Julio Eterno — Juan Fernando Velasco

Mejor colaboración

  • “Te Apuesto” — Ha*Ash y María José
  • “VeLDÁ” — Bad Bunny con Dei V y Omar Courtz
  • “Cuando No Era Cantante / No Hay Loco Que No Corone” — El Bogueto y Yung Beef
  • “Me Jalo” — Fuerza Regida y Grupo Frontera
  • “Vivir Sin Aire” — Maná y Carín León
  • “Perlas Negras” — Natanael Cano y Gabito Ballesteros
  • “Para Que Seas Feliz” — Ricardo Montaner y Eden Muñoz
  • “El Final De Nuestra Historia” — Josi Cuen con Jorge Medina
  • “Fifty Fifty” — Kenia Os y Lola Índigo
  • “Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís
  • “A Medio Vivir” — Ricky Martin y Carín León
  • “Carteras Chinas” — Elena Rose, Camilo y Los Ángeles Azules
  • “DOLCE VITA” — Danna y Belinda
  • “BbY WOW” — Karol G, Judeline y Rusowsky
  • “La Graciosa” — Quevedo con Elvis Crespo
  • “Como en el Idilio” — Marc Anthony y Nathy Peluso
  • “Con el corazón” — Maluma y Yeison Jiménez
  • “Pa ti toa” — Ana Mena y Lola Índigo
  • “Andamos Ready” — Los Tucanes de Tijuana, Maffio e Izaak G
  • “Así Fue” — Arthur Hanlon y Thalía

Mejor contenido en plataforma

  • Alofoke Media Group
  • DIMELOKING
  • La Cotorrisa
  • El Factor Latino
  • Impresentables de LOS40
  • Spotify Sessions
  • Javier Paniagua ¿Qué es la música?
  • SongBook
  • Hermanos de Leche
  • CREATIVO — Roberto Mtz
  • Los Hombres Sí Lloran — Juan Pablo Raba
  • Contenido Extra — Jessie Cervantes
  • WestCOL
  • Las Alucines
  • Pinky Promise con Karla Díaz
  • Se Regalan Dudas
  • Karime Kooler
  • Alan por el Mundo
  • Leyendas Legendarias
  • Future of Music

DJ del año

Steve Aoki flota con los brazos abiertos dentro de un avión, flanqueado por dos instructores con trajes de vuelo y luces rojas
Steve Aoki (Captura de Pantalla/Redes Sociales)
  • Alok
  • Vintage Culture
  • Bizarrap
  • Deorro
  • The Martinez Brothers
  • Julio Victoria
  • Steve Aoki
  • Juan Magán
  • Mariana BO
  • DJ Adoni
  • Little D
  • DJ Tao

Productor del año

  • Tatool
  • Ovy On The Drums
  • XROSS
  • KBeaTz
  • Sky Rompiendo
  • Federico Vindver
  • MAG
  • Tainy
  • Edgar Barrera
  • Sergio George
  • Rafa Arcaute

Director de videoclips del año

  • Stillz
  • Residente
  • Direct Tony
  • Jessi Terrero
  • Rodrigo Films
  • Pedro Artola
  • Nuno Gomes
  • Nicolás Méndez
  • Darío Burbano y Felipe Mejía

Mejor canción viral

  • “CHÉVERE” — Aria Vega
  • “Dai Dai” — Shakira y Burna Boy
  • “LA VILLA” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta
  • “BbY WOW” — Karol G, Judeline y Rusowsky
  • “La Más Bonita” — AA
  • “COSITA LINDA” — Elena Rose y Justin Quiles
  • “Tú Eres Ajena” — Eddy Herrera
  • “Superestrella” — Aitana
  • “La Perla” — Rosalía y Yahritza y su Esencia
  • “Inglés en Miami” — Rawayana
  • “Hasta que te conocí” — Juan Gabriel
  • “Coqueta” — Fuerza Regida y Grupo Frontera
  • “Él me mintió” — Amanda Miguel
  • “Saca Punta” — Arlene MC con Alofoke Music, Jey One y La Mas Doll
  • “Dichavate” — Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador

Compositor del año

  • Edgar Barrera
  • Cristian Maldonado (Master Chris)
  • Keytin
  • Joss Favela
  • Horacio Palencia
  • Pablo Preciado
  • Eden Muñoz
  • Marcela de la Garza
  • Gian Marco
  • Elena Rose
  • Justin Quiles
  • Leonel García
  • José Luis Roma
  • Jorge Drexler

Mejor canción para videojuegos, series o películas

  • “Zoo” — Shakira (Zootopia 2)
  • “EOO” — Bad Bunny (Spiderman)
  • “Pájaro Cantor” — Ácido Pantera y Cantora de Barro
  • “Qué Más Quieres” — The Warning (WWE 2K26)
  • “La primera vez” — Juliana y Chromeo
  • “Sentimiento Raro” — Julieta Venegas (Nadie Nos Va A Extrañar)
  • “Hasta que me quede sin voz” — Leiva
  • “Ahí estabas tú” — Carín León (Doménica Montero)
  • “Colors” — Maluma (EA Sports 2026)
  • “Almas” — Carlos Rivera (Hermanas: Un Amor Compartido)
  • “Sin Despedida” — Alejandro Fernández y Carlos Rivera (Mi Rival)
  • “ESTOY PUTIAO” — Feid, Sky Rompiendo y Dei V
  • “Mentiras” — Daniela Romo (Belinda)

Fandom del año

  • La Perversa — VibraPerversa
  • Michael Flores — Michaelistas
  • Shirley Arica — Shililovers
  • Pablo Heredia — Pabloverse
  • Yailin — Chiviricas
  • Pamela López — Team KittyPam
  • Dani Barranco — Club de fans de Dani Barranco
  • J Lexis — Team JLexis
  • Kenia OS — Las Kenini
  • Danna — Dreamiers
  • Belinda — Belifans
  • Carlos Rivera — Riveristas
  • CD9 — Coders
  • Karol G — Bichotas
  • Tini — Tinistas
  • Mario Girón — Gironers
  • Andreina Bravo — Team Andreina
  • Yahaira Plasencia — Yahalovers
  • Anitta — Aniitters
  • Cazzu — Cazzu Army

Mejor artista regional popular

  • Jessi Uribe
  • Paola Jara
  • Luis Alfonso
  • Pipe Bueno
  • Arelys Henao
  • Francy
  • Dayanara
  • Natalia Jiménez

Mejor artista regional mexicano

  • Lucero
  • Christian Nodal
  • Grupo Firme
  • Grupo Frontera
  • Fuerza Regida
  • Carín León
  • Alejandro Fernández
  • Alfredo Olivas
  • Alicia Villarreal
  • Ana Bárbara
  • Eden Muñoz
  • Banda MS
  • La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
  • Julión Álvarez y su Norteño Banda
  • Lenin Ramírez
  • Remmy Valenzuela
  • Majo Aguilar

Mejor artista urbano dominicano

  • El Alfa
  • Tokischa
  • La Perversa
  • Yailin La Más Viral
  • Chimbala
  • Rochy RD
  • Bulin 47
  • Donaty
  • Kiko el Crazy
  • La Insuperable
  • Shadow Blow
  • Don Miguelo
  • Arlene MC
  • Jey One
  • La Mas Doll
  • Lil Naay
  • Ronny GTA

Influencer del año

Un hombre joven de cabello oscuro y chaqueta negra con tachuelas, lleva pendientes de cruz en ambas orejas y mira de frente, contra un fondo liso blanco
Aaron Mercury diversifica su carrera: ahora ofrece productos para el cuidado facial y artículos exclusivos en su tienda oficial. (@mercuryskincare)
  • Alejo Igoa
  • Aldo Arturo
  • Ignacia Antonia
  • Araya Vlogs
  • Lucas Rangel
  • Davoo Xeneize
  • Tefi Valenzuela
  • Pamela López
  • Zully
  • Shirley Arica
  • Camilo Cifuentes
  • Aaron Mercury
  • Wendy Guevara
  • Nicola Porcella
  • Fede Vigevani
  • Paola Villalobos
  • Karime Pindter
  • Luisito Comunica
  • Yohana Vargas
  • Ignacio Baladan
  • La Segura
  • Alexis Omman
  • Berth-OH
  • Robe Grill Rivers
  • LA COBRA
  • Kim Shantal

Mejor canción religiosa

  • “Voy Con Jesús” — Yele y Alex Zurdo
  • “Quién Contra Mí” — Elena Rose
  • “La Respuesta” — Gocho
  • “Si Volviera Jesús” — Víctor Manuelle
  • “Todo Va Estar Bien” — Barak y Tercer Cielo
  • “Despiértame” — Jesús Adrián Romero
  • “ABCD” — Daddy Yankee con Alex Zurdo
  • “Ayer Hablé con Dios” — Corridos del Rey
  • “Solo hay uno” — Joel Rocco y Enoc Parra

Temas Relacionados

Carlos RiveraBelindaKenia OsAlejandro FernándezPuerto VallartaMúsica latinaPremiosRegional MexicanoPopMusica En Mexicomexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MXHeat Latin Music Awards

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EEUU suspende planes de ataques aéreos en México mientras Trump busca acuerdo comercial con Sheinbaum, reporta NYT

The New York Times reportó que Washington dejó en pausa los planes de atacar objetivos de organizaciones criminales en territorio mexicano, mientras la administración de Donald Trump se acerca a un posible acuerdo comercial con el gobierno de Claudia Sheinbaum

EEUU suspende planes de ataques aéreos en México mientras Trump busca acuerdo comercial con Sheinbaum, reporta NYT

Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

El piloto mexicano no consiguió avanzar a la segunda ronda de la clasificación y deberá remontar posiciones durante la carrera

Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

El arte también es política: Festival CulturaUNAM abre espacio a nuevas voces y reivindica el compromiso social

La quinta edición de este evento se llevará a cabo del 25 de septiembre al 11 de octubre en diversas sedes de la institución

El arte también es política: Festival CulturaUNAM abre espacio a nuevas voces y reivindica el compromiso social

México mágico: chofer descubre infidelidad de su esposa, la persiguió en la combi y la encontró con otro

Una tiktoker narró cómo pasó de viajar tranquilamente con audífonos a convertirse en testigo de la persecución de una pareja

México mágico: chofer descubre infidelidad de su esposa, la persiguió en la combi y la encontró con otro

Quién fue Peter Byrne, el cantante de Naked Eyes por quien lloró Aleks Syntek

El cantante mexicano lamentó profundamente la muerte del artista

Quién fue Peter Byrne, el cantante de Naked Eyes por quien lloró Aleks Syntek
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU suspende planes de ataques aéreos en México mientras Trump busca acuerdo comercial con Sheinbaum, reporta NYT

EEUU suspende planes de ataques aéreos en México mientras Trump busca acuerdo comercial con Sheinbaum, reporta NYT

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

De qué habla “El Mayor de los Ranas”, la canción más famosa de Víctor Valverde ligada a un brazo armado de Los Chapitos

Operativo Otomí deja 45 detenidos vinculados con homicidios dolosos en el Estado de México

Balacera en restaurante TaiPak de Culiacán deja un muerto y 6 heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde

ENTRETENIMIENTO

Quién fue Peter Byrne, el cantante de Naked Eyes por quien lloró Aleks Syntek

Quién fue Peter Byrne, el cantante de Naked Eyes por quien lloró Aleks Syntek

Ella es Diana Atri, esposa de Joy Huerta que ha sido su apoyo tras la separación de Jesse & Joy

¡La “Ghosteo”! Gala Montes revela que Nacho Cano la ignoró tras sacarla de Malinche, el Musical

Julio Camejo vuelve a llorar en la Granja VIP y plantea dejar el reality tras ser expuesto por la producción

“Contigo Sí”, la canción que inmortalizó el romance de Yahir y Nadia en La Academia

DEPORTES

Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

Pocos aficionados reciben al Tri en Baltimore antes de su primer partido con Rafael Márquez

Agenda deportiva del viernes: partidos de futbol, Fórmula 1, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming en México hoy 25 de septiembre

Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Colombia en el debut de Rafa Márquez

De compañeros a dirigidos: estos son los jugadores de la Selección Mexicana que compatieron vestidor con Rafa Márquez