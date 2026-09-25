Premios Heat Latin Music Awards 2026: quiénes son los mexicanos nominados y cuándo se llevará a cabo la premiación en Jalisco

Carlos Rivera lidera a los artistas mexicanos nominados a los HEAT Latin Music Awards 2026, que se realizarán en Jalisco Carlos Rivera encabeza la representación de México en los HEAT Latin Music Awards 2026, con siete nominaciones. Los premios se anunciaron este jueves 24 de septiembre y, por primera vez en diez años de historia, la ceremonia se realizará en México.
El cantante mexicano compite por mejor artista masculino, mejor artista pop, álbum del año por Almas y mejor colaboración por “Sin Despedida” junto a Alejandro Fernández, tema que además figura en la categoría de mejor canción para series o películas por su vínculo con la producción Mi Rival.
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Fernández también aparece nominado a mejor artista masculino y a mejor artista regional mexicano, además de compartir la mención por “Sin Despedida” y sumar otra por “No Me Sé Rajar” en canción del año.
En el resto del listado internacional, Karol G lidera con 10 nominaciones (mejor artista femenina, mejor artista urbano, álbum del año con Tropicoqueta y mejor canción viral con “Bby WOW”, entre otras). La siguen Bad Bunny con nueve, y Shakira con siete.
Carlos Rivera con invitada sorpresa durante presentación (Archivo/Redes sociales)
Las mexicanas con más nominaciones
Según el listado completo de nominados, Belinda es la mujer mexicana con más nominaciones, con un total de seis:
- Mejor artista femenino
- Mejor artista pop
- Mejor video por “Heterocromía”
- Mejor colaboración por “DOLCE VITA” junto a Danna
- Mejor canción para videojuegos, series o películas por “Mentiras”
- Fandom del año (Belifans)
Le sigue Kenia Os con cuatro nominaciones:
- Mejor artista femenino
- Mejor artista pop
- Mejor colaboración por “Fifty Fifty” junto a Lola Índigo
- Fandom del año (Las Kenini)
Con menciones menores aparecen Yuridia (tres nominaciones: mejor artista femenino, mejor artista pop y canción del año por “Eres Mi Nada”), y con dos cada una: Thalía, Danna, Gloria Trevi, María José y Majo Aguilar.
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Los mexicanos que compiten en regional mexicano y región norte
- Christian Nodal
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Alfredo Olivas
- Alicia Villarreal
- Ana Bárbara
- Eden Muñoz
- Banda MS
- Julión Álvarez y su Norteño Banda
- Majo Aguilar
- Lucero
- Remmy Valenzuela
- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- Lenin RamírezFuerza Regida
- Carín León
En la categoría de mejor artista región norte destacan además:
- Natanael Cano
- Oscar Maydon
- Gabito Ballesteros
- Gera MX
- Tito Double P
- Alemán
- Netón Vega
Más nominados mexicanos en pop, urbano y rock
En el terreno pop y urbano, México suma a:
- Belinda
- Thalía
- Kenia Os
- Danna (con el video de “Si se acaba el mundo” junto a El Malilla)
- Yuridia
En grupos y bandas aparecen
Los Ángeles Azules, Los Tucanes de Tijuana y la banda de rock Molotov.
En la categoría de artista revelación compiten Kris R, Melody, Miguel Bueno y Anna Sofia, mientras que en promesa musical figura la actriz y cantante Camila Fernández.
Cuándo y dónde será la premiación en Jalisco
Los HEAT Latin Music Awards 2026 se celebrarán el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, dentro de la llamada semana HEAT, que se extenderá del 31 de octubre al 5 de noviembre. La gala, bautizada “HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco”, se realiza en colaboración con el gobierno de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta.
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La transmisión se hará en vivo a través de la plataforma LosHeat.tv, donde el público ya puede votar por sus artistas favoritos en cada categoría.
Diana Montes, directora general de los HEAT Latin Music Awards, explicó el sentido de la sede en un comunicado: “Jalisco no nos presta una sede: nos da una casa y nos da el lugar para volver a reunirnos alrededor de la música”. Montes agregó: “Llegamos con diez años de colección latinoamericana y aquí encontramos las manos que saben darle forma”.
Lista completa de nominados por categoría
Mejor artista masculino
- Bad Bunny
- Feid
- Carín León
- Alejandro Fernández
- Carlos Rivera
- Maluma
- J Balvin
- Manuel Turizo
- Wisin
- Alejandro Sanz
- Quevedo
- Rels B
- Danny Ocean
- Ricardo Montaner
Mejor artista femenino
- Karol G
- Shakira
- Elena Rose
- Rosalía
- Tini
- Emilia
- Anitta
- Kenia Os
- Aitana
- Kany García
- Greeicy
- Mon Laferte
- Cazzu
- Yuridia
- Belinda
- Ana Mena
- Gloria Trevi
- Thalía
Mejor grupo o banda
- Morat
- Grupo Frontera
- Grupo Firme
- HaAsh
- Maná
- Fuerza Regida
- Rawayana
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- Los Ángeles Azules
- Banda MS
- LATIN MAFIA
- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- Ke Personajes
- Intocable
- Grupo Niche
- Santos Bravos
- Cultura Profética
- Los Tucanes De Tijuana
Mejor artista rock
- Maná
- Molotov
- Don Tetto
- Arde Bogotá
- Airbag
- Aterciopelados
- Zoé
- No Te Va Gustar
- Siddhartha
- Enjambre
- Panteón Rococó
- The Warning
- Babasónicos
- Tan Bionica
- Enrique Bunbury
- Vinilo Versus
- Conociendo Rusia
Mejor artista pop
- HaAsh
- Kenia Os
- Rosalía
- Yuridia
- Matisse
- Tini
- Belinda
- Mon Laferte
- Gloria Trevi
- María José
- Sin Bandera
Mejor artista urbano
- Beéle
- Ryan Castro
- Kapo
- Bad Bunny
- Rauw Alejandro
- Karol G
- J Balvin
- Feid
- Arcángel
- Wisin
- Farruko
- Maluma
- Young Miko
- Rels B
- Quevedo
- El Malilla
- Trueno
- Bad Gyal
- Duki
Mejor artista tropical
- Carlos Vives
- Prince Royce
- Romeo Santos
- Eddy Herrera
- Elvis Crespo
- Silvestre Dangond
- Fonseca Grupo 5
- Corazón Serrano
- Olga Tañón
- Los Ángeles Azules
- La Sonora Santanera
- Ke Personajes
- Miriam Cruz
- Margarita La Diosa de la Cumbia
- Chino & Nacho
- Américo
- El Blachy
Mejor artista salsa
- Grupo Niche
- Víctor Manuelle
- Yiyo Sarante
- Willy García
- Luis Enrique
- Gilberto Santa Rosa
- Brunella Torpoco
- Marc Anthony
- Rubén Blades
- Christian Alicea
- Jerry Rivera
- Grupo Cañaveral
- Óscar D’León
- Guayacán Orquesta
- Luis Figueroa
- Tito Nieves
Mejor artista región sur
- Emilia
- Tiago PZK
- Trueno
- Luck Ra
- Gonzalo Genek
- Mon Laferte
- Tini
- María Becerra
- Cris Mj
- Anitta
- Marama
- Duki
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- Milo J
- Cazzu
- Pablo Vita
- Kidd Voodoo
Mejor artista región andina
- Greeicy
- Mau y Ricky
- Jombriel
- ALLEH
- Dayanara
- Andreina Bravo
- Nanpa Básico
- Lasso
- Los Amigos Invisibles
- Miguel Bueno
- Joaquina
- LA GURU
- Mike Bahía
- Juliana
- Luister La Voz
- Juan Duque
- FARIANA
Mejor artista región norte
- De La Rose
- Michael Flores
- Tito Double P
- Majo Aguilar
- Natanael Cano
- Alfredo Olivas
- Boza
- Netón Vega
- Óscar Maydon
- Gabito Ballesteros
- Remmy Valenzuela
- Sech
- Gente De Zona
- Dei V
- ROA
- Lucía De la Puerta
- Guitarricadelafuente
- Alemán
- Gera MX
Artista revelación
- Clarent
- Paloma Morphy
- DFZM
- Macario Martínez
- Santostefi Bravos
- Ivan Cornejo
- Netón Vega
- LATIN MAFIA
- El Bogueto
- Kris R
- Melody
- Mar Solís
- Dayanara
- Omar Courtz
- Miguel Bueno
- Anna Sofia
- Dani Flow
- Lara Campos
- Yeri Mua
Promesa musical
- Aria Vega
- Kate Candela
- Gonzy
- Mario Girón
- Marc Magán
- Lowis Ye
- Motherflowers
- Kevis & Maykyy
- Marcos Villalobos
- Ana Sofi W
- Jhon de la Torre
- Lucero Mijares
- Camila Fernández
- Judeline
- Cachirula
- Vivir Quintana
- Isadora
- Yele
- Lala García
- Plan de Escape
- Dani Barranco
- Yo soy Arango
Mejor video
”Berghain" — Rosalía con Björk y Yves Tumor
“Rojo Profundo” — Dillom
“Bajo De La Piel” — Milo J
“Choka Choka” — Anitta y Shakira
“Dai Dai” — Shakira y Burna Boy
“La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta
“DtMF” — Bad Bunny
“SUPERESTRELLA” — Aitana
“Sin Despedida” — Carlos Rivera y Alejandro Fernández
“Heterocromía” — Belinda
“NUEVAYoL” — Bad Bunny
“Pa’ Él” — Los Ángeles Azules y Tini
“Otro Como Tú” — Cazzu
“Tú y Yo y Tú” — Siddhartha
“Si se acaba el mundo” — Danna y El Malilla
“Papasito” — Karol G
“Dardos” — Romeo Santos y Prince Royce
“Gimme More” — CA7RIEL & Paco Amoroso
Canción del año
- “Todo lo fue” — Lenin Ramírez
- “La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta
- “No Me Sé Rajar” — Alejandro Fernández
- “Dai Dai” — Shakira y Burna Boy
- “DtMF” — Bad Bunny
- “La Perla” — Rosalía con Yahritza Y Su Esencia
- “SUPERESTRELLA” — Aitana
- “Niño” — Milo J
- “BbY WOW” — Karol G, Judeline y Rusowsky
- “Baile Inolvidable” — Bad Bunny
- “La Graciosa” — Quevedo con Elvis Crespo
- “Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís
- “Osadía” — Eden Muñoz y Cristian Castro
- “No Capea” — Xavi y Grupo Frontera
- “Eres Mi Nada” — Yuridia
Álbum del año
- DtMF — Bad Bunny
- LUX — Rosalía
- Tropicoqueta — Karol G
- En Las Nubes: Con Mis Panas — Elena Rose
- MUDA — Carín León
- Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso
- ¿Dónde es el after? — Rawayana
- Puerta Abierta — Kany García
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
- LO QUE ME FALTA POR LLORAR — Grupo Frontera
- La 8va Maravilla — Arcángel
- De Rey A Rey — Alejandro Fernández
- Almas — Carlos Rivera
- EQUILIBRIVM — Anitta
- Femme Fatale — Mon Laferte
- Julio Eterno — Juan Fernando Velasco
Mejor colaboración
- “Te Apuesto” — Ha*Ash y María José
- “VeLDÁ” — Bad Bunny con Dei V y Omar Courtz
- “Cuando No Era Cantante / No Hay Loco Que No Corone” — El Bogueto y Yung Beef
- “Me Jalo” — Fuerza Regida y Grupo Frontera
- “Vivir Sin Aire” — Maná y Carín León
- “Perlas Negras” — Natanael Cano y Gabito Ballesteros
- “Para Que Seas Feliz” — Ricardo Montaner y Eden Muñoz
- “El Final De Nuestra Historia” — Josi Cuen con Jorge Medina
- “Fifty Fifty” — Kenia Os y Lola Índigo
- “Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís
- “A Medio Vivir” — Ricky Martin y Carín León
- “Carteras Chinas” — Elena Rose, Camilo y Los Ángeles Azules
- “DOLCE VITA” — Danna y Belinda
- “BbY WOW” — Karol G, Judeline y Rusowsky
- “La Graciosa” — Quevedo con Elvis Crespo
- “Como en el Idilio” — Marc Anthony y Nathy Peluso
- “Con el corazón” — Maluma y Yeison Jiménez
- “Pa ti toa” — Ana Mena y Lola Índigo
- “Andamos Ready” — Los Tucanes de Tijuana, Maffio e Izaak G
- “Así Fue” — Arthur Hanlon y Thalía
Mejor contenido en plataforma
- Alofoke Media Group
- DIMELOKING
- La Cotorrisa
- El Factor Latino
- Impresentables de LOS40
- Spotify Sessions
- Javier Paniagua ¿Qué es la música?
- SongBook
- Hermanos de Leche
- CREATIVO — Roberto Mtz
- Los Hombres Sí Lloran — Juan Pablo Raba
- Contenido Extra — Jessie Cervantes
- WestCOL
- Las Alucines
- Pinky Promise con Karla Díaz
- Se Regalan Dudas
- Karime Kooler
- Alan por el Mundo
- Leyendas Legendarias
- Future of Music
DJ del año
- Alok
- Vintage Culture
- Bizarrap
- Deorro
- The Martinez Brothers
- Julio Victoria
- Steve Aoki
- Juan Magán
- Mariana BO
- DJ Adoni
- Little D
- DJ Tao
Productor del año
- Tatool
- Ovy On The Drums
- XROSS
- KBeaTz
- Sky Rompiendo
- Federico Vindver
- MAG
- Tainy
- Edgar Barrera
- Sergio George
- Rafa Arcaute
Director de videoclips del año
- Stillz
- Residente
- Direct Tony
- Jessi Terrero
- Rodrigo Films
- Pedro Artola
- Nuno Gomes
- Nicolás Méndez
- Darío Burbano y Felipe Mejía
Mejor canción viral
- “CHÉVERE” — Aria Vega
- “Dai Dai” — Shakira y Burna Boy
- “LA VILLA” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta
- “BbY WOW” — Karol G, Judeline y Rusowsky
- “La Más Bonita” — AA
- “COSITA LINDA” — Elena Rose y Justin Quiles
- “Tú Eres Ajena” — Eddy Herrera
- “Superestrella” — Aitana
- “La Perla” — Rosalía y Yahritza y su Esencia
- “Inglés en Miami” — Rawayana
- “Hasta que te conocí” — Juan Gabriel
- “Coqueta” — Fuerza Regida y Grupo Frontera
- “Él me mintió” — Amanda Miguel
- “Saca Punta” — Arlene MC con Alofoke Music, Jey One y La Mas Doll
- “Dichavate” — Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador
Compositor del año
- Edgar Barrera
- Cristian Maldonado (Master Chris)
- Keytin
- Joss Favela
- Horacio Palencia
- Pablo Preciado
- Eden Muñoz
- Marcela de la Garza
- Gian Marco
- Elena Rose
- Justin Quiles
- Leonel García
- José Luis Roma
- Jorge Drexler
Mejor canción para videojuegos, series o películas
- “Zoo” — Shakira (Zootopia 2)
- “EOO” — Bad Bunny (Spiderman)
- “Pájaro Cantor” — Ácido Pantera y Cantora de Barro
- “Qué Más Quieres” — The Warning (WWE 2K26)
- “La primera vez” — Juliana y Chromeo
- “Sentimiento Raro” — Julieta Venegas (Nadie Nos Va A Extrañar)
- “Hasta que me quede sin voz” — Leiva
- “Ahí estabas tú” — Carín León (Doménica Montero)
- “Colors” — Maluma (EA Sports 2026)
- “Almas” — Carlos Rivera (Hermanas: Un Amor Compartido)
- “Sin Despedida” — Alejandro Fernández y Carlos Rivera (Mi Rival)
- “ESTOY PUTIAO” — Feid, Sky Rompiendo y Dei V
- “Mentiras” — Daniela Romo (Belinda)
Fandom del año
- La Perversa — VibraPerversa
- Michael Flores — Michaelistas
- Shirley Arica — Shililovers
- Pablo Heredia — Pabloverse
- Yailin — Chiviricas
- Pamela López — Team KittyPam
- Dani Barranco — Club de fans de Dani Barranco
- J Lexis — Team JLexis
- Kenia OS — Las Kenini
- Danna — Dreamiers
- Belinda — Belifans
- Carlos Rivera — Riveristas
- CD9 — Coders
- Karol G — Bichotas
- Tini — Tinistas
- Mario Girón — Gironers
- Andreina Bravo — Team Andreina
- Yahaira Plasencia — Yahalovers
- Anitta — Aniitters
- Cazzu — Cazzu Army
Mejor artista regional popular
- Jessi Uribe
- Paola Jara
- Luis Alfonso
- Pipe Bueno
- Arelys Henao
- Francy
- Dayanara
- Natalia Jiménez
Mejor artista regional mexicano
- Lucero
- Christian Nodal
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Fuerza Regida
- Carín León
- Alejandro Fernández
- Alfredo Olivas
- Alicia Villarreal
- Ana Bárbara
- Eden Muñoz
- Banda MS
- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- Julión Álvarez y su Norteño Banda
- Lenin Ramírez
- Remmy Valenzuela
- Majo Aguilar
Mejor artista urbano dominicano
- El Alfa
- Tokischa
- La Perversa
- Yailin La Más Viral
- Chimbala
- Rochy RD
- Bulin 47
- Donaty
- Kiko el Crazy
- La Insuperable
- Shadow Blow
- Don Miguelo
- Arlene MC
- Jey One
- La Mas Doll
- Lil Naay
- Ronny GTA
Influencer del año
- Alejo Igoa
- Aldo Arturo
- Ignacia Antonia
- Araya Vlogs
- Lucas Rangel
- Davoo Xeneize
- Tefi Valenzuela
- Pamela López
- Zully
- Shirley Arica
- Camilo Cifuentes
- Aaron Mercury
- Wendy Guevara
- Nicola Porcella
- Fede Vigevani
- Paola Villalobos
- Karime Pindter
- Luisito Comunica
- Yohana Vargas
- Ignacio Baladan
- La Segura
- Alexis Omman
- Berth-OH
- Robe Grill Rivers
- LA COBRA
- Kim Shantal
Mejor canción religiosa
- “Voy Con Jesús” — Yele y Alex Zurdo
- “Quién Contra Mí” — Elena Rose
- “La Respuesta” — Gocho
- “Si Volviera Jesús” — Víctor Manuelle
- “Todo Va Estar Bien” — Barak y Tercer Cielo
- “Despiértame” — Jesús Adrián Romero
- “ABCD” — Daddy Yankee con Alex Zurdo
- “Ayer Hablé con Dios” — Corridos del Rey
- “Solo hay uno” — Joel Rocco y Enoc Parra
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