Premios Heat Latin Music Awards 2026: quiénes son los mexicanos nominados y cuándo se llevará a cabo la premiación en Jalisco

Carlos Rivera lidera a los artistas mexicanos nominados a los HEAT Latin Music Awards 2026, que se realizarán en Jalisco Carlos Rivera encabeza la representación de México en los HEAT Latin Music Awards 2026, con siete nominaciones (Composición fotográfica/Europa Press/Redes sociales/Anyma)

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Carlos Rivera lidera a los artistas mexicanos nominados a los HEAT Latin Music Awards 2026, que se realizarán en Jalisco Carlos Rivera encabeza la representación de México en los HEAT Latin Music Awards 2026, con siete nominaciones. Los premios se anunciaron este jueves 24 de septiembre y, por primera vez en diez años de historia, la ceremonia se realizará en México.

El cantante mexicano compite por mejor artista masculino, mejor artista pop, álbum del año por Almas y mejor colaboración por “Sin Despedida” junto a Alejandro Fernández, tema que además figura en la categoría de mejor canción para series o películas por su vínculo con la producción Mi Rival.

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Fernández también aparece nominado a mejor artista masculino y a mejor artista regional mexicano, además de compartir la mención por “Sin Despedida” y sumar otra por “No Me Sé Rajar” en canción del año.

En el resto del listado internacional, Karol G lidera con 10 nominaciones (mejor artista femenina, mejor artista urbano, álbum del año con Tropicoqueta y mejor canción viral con “Bby WOW”, entre otras). La siguen Bad Bunny con nueve, y Shakira con siete.

Carlos Rivera con invitada sorpresa durante presentación (Archivo/Redes sociales)

Las mexicanas con más nominaciones

Belinda destaca con 6 nominaciones Credito: IG- belindapop

Según el listado completo de nominados, Belinda es la mujer mexicana con más nominaciones, con un total de seis:

Mejor artista femenino

Mejor artista pop

Mejor video por “Heterocromía”

Mejor colaboración por “DOLCE VITA” junto a Danna

Mejor canción para videojuegos, series o películas por “Mentiras”

Fandom del año (Belifans)

Kenia Os se lleva un total de 4 nominaciones (Kenia OS)

Le sigue Kenia Os con cuatro nominaciones:

Mejor artista femenino

Mejor artista pop

Mejor colaboración por “Fifty Fifty” junto a Lola Índigo

Fandom del año (Las Kenini)

Con menciones menores aparecen Yuridia (tres nominaciones: mejor artista femenino, mejor artista pop y canción del año por “Eres Mi Nada”), y con dos cada una: Thalía, Danna, Gloria Trevi, María José y Majo Aguilar.

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Los mexicanos que compiten en regional mexicano y región norte

(Facebook Christian Nodal)

Christian Nodal

Grupo Firme

Grupo Frontera

Alfredo Olivas

Alicia Villarreal

Ana Bárbara

Eden Muñoz

Banda MS

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Majo Aguilar

Lucero

Remmy Valenzuela

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Lenin RamírezFuerza Regida

Carín León

En la categoría de mejor artista región norte destacan además:

Natanael Cano

Oscar Maydon

Gabito Ballesteros

Gera MX

Tito Double P

Alemán

Netón Vega

Más nominados mexicanos en pop, urbano y rock

En el terreno pop y urbano, México suma a:

Belinda

Thalía

Kenia Os

Danna (con el video de “Si se acaba el mundo” junto a El Malilla)

Yuridia

En grupos y bandas aparecen

Los Ángeles Azules, Los Tucanes de Tijuana y la banda de rock Molotov.

En la categoría de artista revelación compiten Kris R, Melody, Miguel Bueno y Anna Sofia, mientras que en promesa musical figura la actriz y cantante Camila Fernández.

Cuándo y dónde será la premiación en Jalisco

(Europa Press)

Los HEAT Latin Music Awards 2026 se celebrarán el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, dentro de la llamada semana HEAT, que se extenderá del 31 de octubre al 5 de noviembre. La gala, bautizada “HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco”, se realiza en colaboración con el gobierno de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta.

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La transmisión se hará en vivo a través de la plataforma LosHeat.tv, donde el público ya puede votar por sus artistas favoritos en cada categoría.

Diana Montes, directora general de los HEAT Latin Music Awards, explicó el sentido de la sede en un comunicado: “Jalisco no nos presta una sede: nos da una casa y nos da el lugar para volver a reunirnos alrededor de la música”. Montes agregó: “Llegamos con diez años de colección latinoamericana y aquí encontramos las manos que saben darle forma”.

Lista completa de nominados por categoría

Mejor artista masculino

El artista atraviesa un periodo delicado de salud @carlosrivera/Instagram

Bad Bunny

Feid

Carín León

Alejandro Fernández

Carlos Rivera

Maluma

J Balvin

Manuel Turizo

Wisin

Alejandro Sanz

Quevedo

Rels B

Danny Ocean

Ricardo Montaner

Mejor artista femenino

Karol G la más nominada - crédito @karolg/ Instagram

Karol G

Shakira

Elena Rose

Rosalía

Tini

Emilia

Anitta

Kenia Os

Aitana

Kany García

Greeicy

Mon Laferte

Cazzu

Yuridia

Belinda

Ana Mena

Gloria Trevi

Thalía

Mejor grupo o banda

Morat

Grupo Frontera

Grupo Firme

HaAsh

Maná

Fuerza Regida

Rawayana

CA7RIEL & Paco Amoroso

Los Ángeles Azules

Banda MS

LATIN MAFIA

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Ke Personajes

Intocable

Grupo Niche

Santos Bravos

Cultura Profética

Los Tucanes De Tijuana

Mejor artista rock

Maná

Molotov

Don Tetto

Arde Bogotá

Airbag

Aterciopelados

Zoé

No Te Va Gustar

Siddhartha

Enjambre

Panteón Rococó

The Warning

Babasónicos

Tan Bionica

Enrique Bunbury

Vinilo Versus

Conociendo Rusia

Mejor artista pop

HaAsh

Kenia Os

Rosalía

Yuridia

Matisse

Tini

Belinda

Mon Laferte

Gloria Trevi

María José

Sin Bandera

Mejor artista urbano

REUTERS/Tomas Cuesta/Archivo

Beéle

Ryan Castro

Kapo

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Karol G

J Balvin

Feid

Arcángel

Wisin

Farruko

Maluma

Young Miko

Rels B

Quevedo

El Malilla

Trueno

Bad Gyal

Duki

Mejor artista tropical

Carlos Vives

Prince Royce

Romeo Santos

Eddy Herrera

Elvis Crespo

Silvestre Dangond

Fonseca Grupo 5

Corazón Serrano

Olga Tañón

Los Ángeles Azules

La Sonora Santanera

Ke Personajes

Miriam Cruz

Margarita La Diosa de la Cumbia

Chino & Nacho

Américo

El Blachy

Mejor artista salsa

Grupo Niche

Víctor Manuelle

Yiyo Sarante

Willy García

Luis Enrique

Gilberto Santa Rosa

Brunella Torpoco

Marc Anthony

Rubén Blades

Christian Alicea

Jerry Rivera

Grupo Cañaveral

Óscar D’León

Guayacán Orquesta

Luis Figueroa

Tito Nieves

Mejor artista región sur

Emilia

Tiago PZK

Trueno

Luck Ra

Gonzalo Genek

Mon Laferte

Tini

María Becerra

Cris Mj

Anitta

Marama

Duki

CA7RIEL & Paco Amoroso

Milo J

Cazzu

Pablo Vita

Kidd Voodoo

Mejor artista región andina

Greeicy

Mau y Ricky

Jombriel

ALLEH

Dayanara

Andreina Bravo

Nanpa Básico

Lasso

Los Amigos Invisibles

Miguel Bueno

Joaquina

LA GURU

Mike Bahía

Juliana

Luister La Voz

Juan Duque

FARIANA

Mejor artista región norte

De La Rose

Michael Flores

Tito Double P

Majo Aguilar

Natanael Cano

Alfredo Olivas

Boza

Netón Vega

Óscar Maydon

Gabito Ballesteros

Remmy Valenzuela

Sech

Gente De Zona

Dei V

ROA

Lucía De la Puerta

Guitarricadelafuente

Alemán

Gera MX

Artista revelación

Clarent

Paloma Morphy

DFZM

Macario Martínez

Santostefi Bravos

Ivan Cornejo

Netón Vega

LATIN MAFIA

El Bogueto

Kris R

Melody

Mar Solís

Dayanara

Omar Courtz

Miguel Bueno

Anna Sofia

Dani Flow

Lara Campos

Yeri Mua

Promesa musical

Aria Vega

Kate Candela

Gonzy

Mario Girón

Marc Magán

Lowis Ye

Motherflowers

Kevis & Maykyy

Marcos Villalobos

Ana Sofi W

Jhon de la Torre

Lucero Mijares

Camila Fernández

Judeline

Cachirula

Vivir Quintana

Isadora

Yele

Lala García

Plan de Escape

Dani Barranco

Yo soy Arango

Mejor video

”Berghain" — Rosalía con Björk y Yves Tumor

“Rojo Profundo” — Dillom

“Bajo De La Piel” — Milo J

“Choka Choka” — Anitta y Shakira

“Dai Dai” — Shakira y Burna Boy

“La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta

“DtMF” — Bad Bunny

“SUPERESTRELLA” — Aitana

“Sin Despedida” — Carlos Rivera y Alejandro Fernández

“Heterocromía” — Belinda

“NUEVAYoL” — Bad Bunny

“Pa’ Él” — Los Ángeles Azules y Tini

“Otro Como Tú” — Cazzu

“Tú y Yo y Tú” — Siddhartha

“Si se acaba el mundo” — Danna y El Malilla

“Papasito” — Karol G

“Dardos” — Romeo Santos y Prince Royce

“Gimme More” — CA7RIEL & Paco Amoroso

Canción del año

“Todo lo fue” — Lenin Ramírez

“La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta

“No Me Sé Rajar” — Alejandro Fernández

“Dai Dai” — Shakira y Burna Boy

“DtMF” — Bad Bunny

“La Perla” — Rosalía con Yahritza Y Su Esencia

“SUPERESTRELLA” — Aitana

“Niño” — Milo J

“BbY WOW” — Karol G, Judeline y Rusowsky

“Baile Inolvidable” — Bad Bunny

“La Graciosa” — Quevedo con Elvis Crespo

“Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís

“Osadía” — Eden Muñoz y Cristian Castro

“No Capea” — Xavi y Grupo Frontera

“Eres Mi Nada” — Yuridia

Álbum del año

DtMF — Bad Bunny

LUX — Rosalía

Tropicoqueta — Karol G

En Las Nubes: Con Mis Panas — Elena Rose

MUDA — Carín León

Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso

¿Dónde es el after? — Rawayana

Puerta Abierta — Kany García

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

LO QUE ME FALTA POR LLORAR — Grupo Frontera

La 8va Maravilla — Arcángel

De Rey A Rey — Alejandro Fernández

Almas — Carlos Rivera

EQUILIBRIVM — Anitta

Femme Fatale — Mon Laferte

Julio Eterno — Juan Fernando Velasco

Mejor colaboración

“Te Apuesto” — Ha*Ash y María José

“VeLDÁ” — Bad Bunny con Dei V y Omar Courtz

“Cuando No Era Cantante / No Hay Loco Que No Corone” — El Bogueto y Yung Beef

“Me Jalo” — Fuerza Regida y Grupo Frontera

“Vivir Sin Aire” — Maná y Carín León

“Perlas Negras” — Natanael Cano y Gabito Ballesteros

“Para Que Seas Feliz” — Ricardo Montaner y Eden Muñoz

“El Final De Nuestra Historia” — Josi Cuen con Jorge Medina

“Fifty Fifty” — Kenia Os y Lola Índigo

“Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís

“A Medio Vivir” — Ricky Martin y Carín León

“Carteras Chinas” — Elena Rose, Camilo y Los Ángeles Azules

“DOLCE VITA” — Danna y Belinda

“BbY WOW” — Karol G, Judeline y Rusowsky

“La Graciosa” — Quevedo con Elvis Crespo

“Como en el Idilio” — Marc Anthony y Nathy Peluso

“Con el corazón” — Maluma y Yeison Jiménez

“Pa ti toa” — Ana Mena y Lola Índigo

“Andamos Ready” — Los Tucanes de Tijuana, Maffio e Izaak G

“Así Fue” — Arthur Hanlon y Thalía

Mejor contenido en plataforma

Alofoke Media Group

DIMELOKING

La Cotorrisa

El Factor Latino

Impresentables de LOS40

Spotify Sessions

Javier Paniagua ¿Qué es la música?

SongBook

Hermanos de Leche

CREATIVO — Roberto Mtz

Los Hombres Sí Lloran — Juan Pablo Raba

Contenido Extra — Jessie Cervantes

WestCOL

Las Alucines

Pinky Promise con Karla Díaz

Se Regalan Dudas

Karime Kooler

Alan por el Mundo

Leyendas Legendarias

Future of Music

DJ del año

Steve Aoki (Captura de Pantalla/Redes Sociales)

Alok

Vintage Culture

Bizarrap

Deorro

The Martinez Brothers

Julio Victoria

Steve Aoki

Juan Magán

Mariana BO

DJ Adoni

Little D

DJ Tao

Productor del año

Tatool

Ovy On The Drums

XROSS

KBeaTz

Sky Rompiendo

Federico Vindver

MAG

Tainy

Edgar Barrera

Sergio George

Rafa Arcaute

Director de videoclips del año

Stillz

Residente

Direct Tony

Jessi Terrero

Rodrigo Films

Pedro Artola

Nuno Gomes

Nicolás Méndez

Darío Burbano y Felipe Mejía

Mejor canción viral

“CHÉVERE” — Aria Vega

“Dai Dai” — Shakira y Burna Boy

“LA VILLA” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta

“BbY WOW” — Karol G, Judeline y Rusowsky

“La Más Bonita” — AA

“COSITA LINDA” — Elena Rose y Justin Quiles

“Tú Eres Ajena” — Eddy Herrera

“Superestrella” — Aitana

“La Perla” — Rosalía y Yahritza y su Esencia

“Inglés en Miami” — Rawayana

“Hasta que te conocí” — Juan Gabriel

“Coqueta” — Fuerza Regida y Grupo Frontera

“Él me mintió” — Amanda Miguel

“Saca Punta” — Arlene MC con Alofoke Music, Jey One y La Mas Doll

“Dichavate” — Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador

Compositor del año

Edgar Barrera

Cristian Maldonado (Master Chris)

Keytin

Joss Favela

Horacio Palencia

Pablo Preciado

Eden Muñoz

Marcela de la Garza

Gian Marco

Elena Rose

Justin Quiles

Leonel García

José Luis Roma

Jorge Drexler

Mejor canción para videojuegos, series o películas

“Zoo” — Shakira (Zootopia 2)

“EOO” — Bad Bunny (Spiderman)

“Pájaro Cantor” — Ácido Pantera y Cantora de Barro

“Qué Más Quieres” — The Warning (WWE 2K26)

“La primera vez” — Juliana y Chromeo

“Sentimiento Raro” — Julieta Venegas (Nadie Nos Va A Extrañar)

“Hasta que me quede sin voz” — Leiva

“Ahí estabas tú” — Carín León (Doménica Montero)

“Colors” — Maluma (EA Sports 2026)

“Almas” — Carlos Rivera (Hermanas: Un Amor Compartido)

“Sin Despedida” — Alejandro Fernández y Carlos Rivera (Mi Rival)

“ESTOY PUTIAO” — Feid, Sky Rompiendo y Dei V

“Mentiras” — Daniela Romo (Belinda)

Fandom del año

La Perversa — VibraPerversa

Michael Flores — Michaelistas

Shirley Arica — Shililovers

Pablo Heredia — Pabloverse

Yailin — Chiviricas

Pamela López — Team KittyPam

Dani Barranco — Club de fans de Dani Barranco

J Lexis — Team JLexis

Kenia OS — Las Kenini

Danna — Dreamiers

Belinda — Belifans

Carlos Rivera — Riveristas

CD9 — Coders

Karol G — Bichotas

Tini — Tinistas

Mario Girón — Gironers

Andreina Bravo — Team Andreina

Yahaira Plasencia — Yahalovers

Anitta — Aniitters

Cazzu — Cazzu Army

Mejor artista regional popular

Jessi Uribe

Paola Jara

Luis Alfonso

Pipe Bueno

Arelys Henao

Francy

Dayanara

Natalia Jiménez

Mejor artista regional mexicano

Lucero

Christian Nodal

Grupo Firme

Grupo Frontera

Fuerza Regida

Carín León

Alejandro Fernández

Alfredo Olivas

Alicia Villarreal

Ana Bárbara

Eden Muñoz

Banda MS

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Lenin Ramírez

Remmy Valenzuela

Majo Aguilar

Mejor artista urbano dominicano

El Alfa

Tokischa

La Perversa

Yailin La Más Viral

Chimbala

Rochy RD

Bulin 47

Donaty

Kiko el Crazy

La Insuperable

Shadow Blow

Don Miguelo

Arlene MC

Jey One

La Mas Doll

Lil Naay

Ronny GTA

Influencer del año

Aaron Mercury diversifica su carrera: ahora ofrece productos para el cuidado facial y artículos exclusivos en su tienda oficial. (@mercuryskincare)

Alejo Igoa

Aldo Arturo

Ignacia Antonia

Araya Vlogs

Lucas Rangel

Davoo Xeneize

Tefi Valenzuela

Pamela López

Zully

Shirley Arica

Camilo Cifuentes

Aaron Mercury

Wendy Guevara

Nicola Porcella

Fede Vigevani

Paola Villalobos

Karime Pindter

Luisito Comunica

Yohana Vargas

Ignacio Baladan

La Segura

Alexis Omman

Berth-OH

Robe Grill Rivers

LA COBRA

Kim Shantal

Mejor canción religiosa

“Voy Con Jesús” — Yele y Alex Zurdo

“Quién Contra Mí” — Elena Rose

“La Respuesta” — Gocho

“Si Volviera Jesús” — Víctor Manuelle

“Todo Va Estar Bien” — Barak y Tercer Cielo

“Despiértame” — Jesús Adrián Romero

“ABCD” — Daddy Yankee con Alex Zurdo

“Ayer Hablé con Dios” — Corridos del Rey

“Solo hay uno” — Joel Rocco y Enoc Parra