Quién fue Peter Byrne, el cantante de Naked Eyes por quien lloró Aleks Syntek

El cantante Aleks Syntek publicó un video en sus redes sociales en el que aparece recostado, usando gafas de marco naranja y camiseta blanca. En la grabación, el artista se refiere al reciente fallecimiento del músico británico Peter Byrne, cofundador del dúo Naked Eyes, con quien grabó una canción anteriormente.

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Peter Byrne, voz de Naked Eyes, fue el músico británico cuya muerte conmovió hasta las lágrimas a Aleks Syntek. El cantante mexicano recordó la amistad que construyó con él, una grabación en Los Ángeles y una presentación en el Palacio de los Deportes, mientras el público volvió a preguntar quién era el artista detrás de uno de los éxitos del synth-pop de los años 80.

Syntek compartió un video en Instagram después de enterarse del fallecimiento de Byrne. En la grabación, el compositor mexicano se mostró afectado y explicó que habían trabajado juntos en una canción años atrás.

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“¿Saben por qué estoy llorando? Se murió un amigo mío ahorita, con el que hice una canción”, dijo Aleks Syntek.

La muerte de Byrne ocurrió el 14 de septiembre en Los Ángeles, tras una breve enfermedad, aunque la noticia se conoció públicamente el 23 de septiembre. Tenía 74 años.

Peter Byrne fue la voz de Naked Eyes y dejó un éxito de los años 80

Peter Byrne, conocido también como Pete Byrne, nació en Londres el 9 de junio de 1952. Antes de alcanzar notoriedad con Naked Eyes, integró distintos proyectos musicales en Inglaterra durante la segunda mitad de los años 70.

Aleks Syntek rompe en llanto por muerte de Peter Byrne, vocalista de Naked Eyes: “Se murió mi amigo”

El cantante formó un dúo con Jeff Starrs y después participó en grupos como Studio y Neon. Esa etapa le permitió coincidir con Rob Fisher, quien se convertiría en su socio creativo, y con músicos que más adelante integrarían Tears for Fears, como Curt Smith, Roland Orzabal y Manny Elias.

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Según una entrevista realizada por Jonas Wårstad, Byrne y Fisher decidieron formar un nuevo proyecto después de la separación de Neon. El objetivo inicial era escribir canciones, conseguir un contrato editorial y luego firmar con una discográfica.

“Cuatro años después fuimos un éxito de la noche a la mañana”, recordó Byrne en aquella conversación.

La dupla fundó Naked Eyes en 1982 y firmó con EMI. El nombre de la banda surgió de una idea de Byrne, quien explicó que buscaban una denominación que evocara a dos personas.

El primer álbum del grupo fue grabado en los estudios Abbey Road, bajo la producción de Tony Mansfield. Byrne y Fisher trabajaron con sintetizadores, cajas de ritmo programadas y arreglos que ayudaron a definir su sonido dentro de la nueva ola británica.

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La canción que llevó a Naked Eyes al reconocimiento internacional fue su versión de Always Something There to Remind Me, composición de Burt Bacharach y Hal David que ya había sido popularizada por otros artistas.

Peter Byrne

El sencillo alcanzó el puesto número ocho del Billboard Hot 100 en 1983. De acuerdo con Variety, se mantuvo como el único tema del dúo que ingresó al top 10 de esa lista.

El grupo también colocó Promises, Promises, When the Lights Go Out y (What) In the Name of Love entre las canciones que llegaron al top 40 de Estados Unidos.

El álbum debut de la dupla, Burning Bridges, llegó al puesto 32 del Billboard 200. La agrupación publicó dos discos de estudio durante los años 80 antes de separarse.

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La historia de Naked Eyes comenzó antes de “Always Something There to Remind Me”

La relación entre Byrne y Fisher se consolidó en Bath, Inglaterra. En la entrevista, el cantante relató que ambos se encontraron después de que sus respectivas bandas atravesaban rupturas.

De aquella conversación nació el plan de trabajar juntos de un modo más enfocado en la composición y la grabación. El primer paso fue desarrollar demos en Bristol, donde registraron canciones como Fortune and Fame y When the Lights Go Out.

Más tarde decidieron grabar “Always Something There to Remind Me”. Byrne explicó que recurrieron a la memoria para reconstruir la letra y la melodía, pues un amigo les leyó la canción por teléfono.

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(Instagram)

El vocalista registró su interpretación en Abbey Road durante la madrugada. Según contó, fue la primera vez que grabó una voz en una sola toma.

El músico describió el paso por esos estudios como una experiencia especial. Naked Eyes utilizó instrumentos y equipos vinculados con las sesiones históricas de The Beatles, además de pasar largas jornadas de trabajo entre el mediodía y la noche.

La dupla no construyó su popularidad a partir de una extensa actividad en escenarios. Variety señaló que Naked Eyes no realizó giras durante su primera etapa, aunque su música tuvo una fuerte circulación radial en Estados Unidos.

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Tras el segundo álbum, el proyecto se disolvió. Rob Fisher murió en 1999, pero Byrne continuó escribiendo, grabando y presentándose.

El cantante lanzó el álbum solista The Real Illusion en 2001. Cuatro años después retomó el nombre de Naked Eyes con una nueva formación.

Bajo esa identidad publicó Fumbling with the Covers en 2007, Disguise the Limit en 2021 y una remasterización del primer álbum homónimo de la banda en 2025.

Byrne también participó como corista en Part-Time Lover, éxito de Stevie Wonder de 1985. Su trabajo incluyó composiciones para cine, televisión y proyectos relacionados con las gemelas Olsen.

Aleks Syntek recordó una grabación que terminó en un estacionamiento

La reacción de Aleks Syntek convirtió el nombre de Byrne en una tendencia entre usuarios que no conocían el vínculo entre ambos músicos. El mexicano relató que coincidieron en Los Ángeles para registrar una colaboración.

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Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

“Cuando la grabamos en Los Ángeles, nos corrieron del estudio”, recordó Syntek. El cantante explicó que la sesión fue interrumpida por la llegada de un equipo de producción asociado con un espectáculo tipo Broadway.

El compositor aseguró que tuvieron que terminar el trabajo fuera del estudio. “Tuvimos que acabar la canción en el estacionamiento”, añadió.

Syntek mencionó que el productor Andrés Levin conocía esa anécdota. No informó el título de la canción que grabó con Byrne ni precisó si el material llegó a publicarse.

El artista mexicano también recordó una visita de Naked Eyes a México. Según contó, él presentó a la agrupación durante un concierto en el Palacio de los Deportes.

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“Los amaba”, expresó Syntek antes de hablar de la muerte de su amigo. El cantante pidió a sus seguidores escuchar la música de Byrne y rezar por él.

La publicación se difundió luego de una serie de días de alta exposición mediática para Syntek. El músico había recibido críticas por sus declaraciones contra el reguetón durante los festejos por el Grito de Independencia y por una transmisión posterior en redes sociales.

La muerte de Byrne mostró otra faceta del cantante mexicano. En lugar de responder a polémicas recientes, Syntek apareció afectado por la pérdida de un artista con el que compartió una experiencia profesional y una amistad.

Aleks Syntek celebró 35 años de carrera con un show de tres horas en el Auditorio Nacional. (Soledad Victoria / Infobae México)

Peter Byrne murió en Los Ángeles a los 74 años

Variety informó el pasado 23 de septiembre que Byrne murió en paz en Los Ángeles después de una breve enfermedad.

Su muerte cerró una trayectoria que atravesó distintas

El llanto de Syntek puso esa relación en primer plano. Mientras los seguidores del compositor mexicano conocieron la historia de su amigo británico, la noticia devolvió atención a la obra de Naked Eyes y a la voz que convirtió una versión en un clásico de la música pop.