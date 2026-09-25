México

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

Las acciones fueron realizadas por elementos de Defensa, Semar, SSPC, Guardia Nacional y autoridades estatales

Ocho hombres fueron detenidos con armas, explosivos y fentanilo en Mazatlán, Sinaloa, informó Omar García Harfuch este viernes Foto: Semar
Ocho hombres fueron detenidos con armas, explosivos y fentanilo en Mazatlán, Sinaloa, informó Omar García Harfuch este viernes Foto: Semar
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Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México informó esta mañana en su cuenta de X (antes Twitter) que ocho personas fueron detenidas y que aseguraron 19 armas, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos y 415 pastillas de fentanilo durante operativos coordinados en Mazatlán, Sinaloa, como parte del reforzamiento de seguridad ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las acciones fueron realizadas por elementos de Defensa, Semar, SSPC, Guardia Nacional y autoridades estatales. Además del armamento, los agentes aseguraron vehículos y equipo táctico.

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El despliegue incluyó recorridos preventivos en distintos puntos del municipio. Los ocho detenidos quedaron bajo custodia de las autoridades, aunque no se informaron sus identidades ni los delitos que se les atribuirían o a qué facción del Cártel de Sinaloa pertenecían.

El reforzamiento dejó armas, cartuchos y fentanilo asegurados

A los detenidos se les confiscaron diversas armas de fuego y cartuchos Foto: X García Harfuch
A los detenidos se les confiscaron diversas armas de fuego y cartuchos Foto: X García Harfuch

El aseguramiento de 19 armas de fuego estuvo acompañado por el decomiso de más de 2 mil cartuchos y 14 artefactos explosivos. Las autoridades no precisaron los calibres de todas las armas localizadas ni el tipo de explosivos.

Entre los objetos incautados había 415 pastillas de fentanilo. Tampoco se difundieron detalles sobre el peso de las pastillas, su posible destino o la cantidad de vehículos y equipo táctico asegurados durante las operaciones.

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Las corporaciones federales y estatales participaron bajo un esquema coordinado para reforzar la seguridad en Mazatlán. La información difundida no estableció si las ocho capturas ocurrieron en un solo operativo o en acciones distintas.

Entre los objetos incautados había 415 pastillas de fentanilo Foto: X García Harfuch
Entre los objetos incautados había 415 pastillas de fentanilo Foto: X García Harfuch

Capturaron a otros dos con AK-47 y metanfetamina

En otro hecho ocurrido en la colonia Rafael Buelna, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa detuvieron a dos hombres que portaban armas y dosis de presunta metanfetamina. Los agentes realizaban recorridos de vigilancia preventiva cuando observaron a los civiles.

Los dos hombres intentaron huir al notar la presencia de una patrulla. Los policías les dieron seguimiento y los alcanzaron metros más adelante, luego de una persecución a pie.

El jueves 24 de septembre durante la revisión preventiva, los elementos estatales aseguraron un fusil AK-47 calibre 7.62x39 milímetros y una pistola calibre nueve milímetros. También localizaron cuatro cargadores para munición calibre 7.62x39 milímetros y un cargador calibre nueve milímetros.

El material asegurado incluyó 120 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros y un cartucho calibre nueve milímetros. A los dos detenidos también les encontraron 160 dosis de presunta metanfetamina con un peso aproximado de 44 gramos.

En Mazatlán fueron detenidos dos hombres con un arma AK-47 y dosis de presunta metanfetamina este jueves 24 de septiembre Foto: SSP
En Mazatlán fueron detenidos dos hombres con un arma AK-47 y dosis de presunta metanfetamina este jueves 24 de septiembre Foto: SSP

Los dos civiles, las armas, los cargadores, los cartuchos y la sustancia fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La representación social sería la encargada de definir su situación legal e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

No se precisó si esta detención formó parte de las acciones que dejaron ocho personas capturadas en Mazatlán o si correspondió a un operativo independiente. La información disponible únicamente ubicó el arresto de los dos hombres en la colonia Rafael Buelna.

Las autoridades señalaron que el reforzamiento en el municipio buscó fortalecer las acciones de seguridad y salvaguardar la tranquilidad de la población sinaloense. También solicitaron a la ciudadanía utilizar el 911 ante emergencias y el 089 para presentar denuncias anónimas.

Mantas con amenazas

Las detenciones en Mazatlán ocurrieron después de la aparición de mantas del crimen organizado en Sinaloa.

Este jueves, por la mañana, aparecieron varias narcomantas en diversas partes del estado de Sinaloa, firmadas por presuntos integrantes de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

(X @SOYCINDYBELTRAN)
(X @SOYCINDYBELTRAN)

En ella, se señala a diversos miembros del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, y se pide al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que se investigue a los mencionados, pues los relacionan con diversos hecho delictivos.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la aparición de las narcomantas fue en diversas partes de los municipios de Mazatlán, Rosario y Concordia.

En Mazatlán, se ha señalado, los mensajes impresos fueron fijados en distintos puentes vehiculares de la ciudad, lo que llamó la atención de automovilistas y transeúntes que pasaban por la zona a temprana hora.

(Imagen ilustrativa | Infobae México)
(Imagen ilustrativa | Infobae México)

Los textos contienen acusaciones directas contra diversos funcionarios y mandos castrenses, a quienes acusan, presuntamente, de incurrir en conductas irregulares, abuso de autoridad, y omisiones graves en el cumplimiento de sus funciones, calificando esas acciones como una supuesta traición a la patria.

Golpean a Los Chapitos en Mazatlán: cae “El Peli”, operador financiero vinculado a “levantones” y generador de violencia

Este 22 de septiembre se informó que Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, presunto operador financiero y generador de violencia de una célula de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido junto a tres personas más por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con corporaciones federales y de las Fuerzas Armadas.

Agentes de fuerzas de seguridad armados y uniformados custodian a una persona detenida durante la noche. El individuo, con el rostro difuminado y vestido de negro, es escoltado desde el interior de un inmueble hacia el exterior por personal táctico equipado con armas de fuego y chalecos. Video: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las capturas se llevaron a cabo como parte del reforzamiento de seguridad en el municipio sinaloense, el cual comenzó a registrar un aumento de los hechos violentos desde el mes de julio.

“El Peli” es identificado como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, quien es señalado como uno de los presuntos coordinadores de la célula de La Chamakiza, perteneciente a Los Chapitos.

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