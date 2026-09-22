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¿Checo Pérez sumará sus primeros puntos de la temporada en Azerbaiyán? Por qué el piloto mexicano es conocido como el “Rey de Bakú”

El piloto mexicano volverá a uno de los circuitos donde ha conseguido algunos de los resultados más importantes de su trayectoria en la Fórmula 1

(REUTERS/Maxim Shemetov)
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Sergio ‘Checo’ Pérez volverá este fin de semana a uno de los circuitos más particulares de su trayectoria en la Fórmula 1. El mexicano disputará con Cadillac el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, una carrera que se ha convertido en un escenario especial dentro de su paso por la máxima categoría.

Bakú ha sido testigo de algunos de los momentos más destacados del tapatío en el campeonato y de actuaciones que le permitieron construir una relación especial con este trazado urbano. Ahora, en su regreso a Azerbaiyán, el piloto mexicano buscará aprovechar la experiencia acumulada en una pista que ya conoce bien.

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Pero, ¿por qué a Checo Pérez se le conoce como el “Rey de Bakú”? Estos son los resultados que construyeron su historia en el GP de Azerbaiyán.

El “Rey de Bakú”: los números de Checo Pérez

(REUTERS/Maxim Shemetov)
(REUTERS/Maxim Shemetov)

La historia de Checo Pérez en Bakú comenzó en 2016, cuando el circuito recibió por primera vez una carrera de Fórmula 1 bajo el nombre de Gran Premio de Europa. Un año después, la competencia pasó a utilizar oficialmente la denominación de Gran Premio de Azerbaiyán.

Desde entonces, Pérez ha conseguido dos victorias y cinco podios en este escenario. El mexicano ganó por primera vez en 2021, cuando consiguió su segunda victoria en la Fórmula 1 después de una carrera marcada por los incidentes y los abandonos.

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Dos años después volvió a imponerse en Bakú. Con ese triunfo, Checo se convirtió en el primer piloto en ganar más de una vez el Gran Premio de Azerbaiyán y alcanzó su quinto podio en el circuito, manteniendo el récord de más visitas al podio en esta pista.

Su rendimiento en el trazado es todavía más llamativo si se toma en cuenta que los resultados en Bakú forman parte de una carrera mucho más amplia en la Fórmula 1. El mexicano acumula seis victorias, 39 podios, tres poles, 12 vueltas rápidas y 1,638 puntos en Grandes Premios.

Los principales números de Checo Pérez en F1

  • 6 victorias en Grandes Premios.
  • 39 podios.
  • 3 poles.
  • 12 vueltas rápidas.
  • 1,638 puntos en carreras principales.
  • 53 puntos obtenidos en carreras Sprint.
  • 1 victoria en formato Sprint.

En el caso específico de Bakú, sus cinco podios y dos triunfos son los que explican el sobrenombre de “Rey de Bakú”, una etiqueta que los fanáticos le consolidaron después de su segunda victoria en 2023.

Un trazado que combina velocidad y precisión

(REUTERS/Lisi Niesner/Pool)
(REUTERS/Lisi Niesner/Pool)

El Circuito Urbano de Bakú se caracteriza por una combinación poco habitual dentro del calendario de la Fórmula 1. La pista atraviesa diferentes zonas de la capital de Azerbaiyán y combina largas rectas con sectores estrechos y técnicos.

Precisamente esa mezcla convierte a Bakú en un desafío para los pilotos, ya que una vuelta exige encontrar el equilibrio entre velocidad punta y precisión. El trazado también ha sido escenario de algunas de las carreras más impredecibles del campeonato desde su llegada a la Fórmula 1.

En este circuito, Pérez ha conseguido destacar especialmente en carrera. Mientras el mexicano ha construido su reputación a partir de sus resultados los domingos, Charles Leclerc ha tenido un desempeño destacado en las sesiones de clasificación de Bakú.

El piloto de Ferrari ha conseguido varias poles en este escenario, aunque todavía busca convertir ese rendimiento a una vuelta en su primera victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Max Verstappen fue el último ganador en Bakú

(REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo)
(REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo)

La edición más reciente del Gran Premio de Azerbaiyán se disputó en 2025 y terminó con victoria para Max Verstappen. El piloto de Red Bull dominó la carrera y cruzó la meta por delante de George Russell y Carlos Sainz, quien consiguió con Williams su primer podio con la escudería.

Verstappen lideró las 51 vueltas de aquella competencia y terminó con más de 14 segundos de ventaja sobre Russell. Sainz completó el podio después de haber arrancado desde la segunda posición de la parrilla.

El resultado puso fin a la racha de triunfos de Pérez en el circuito, aunque el mexicano se mantiene como el piloto con más podios en la historia del Gran Premio de Azerbaiyán.

Checo Pérez regresa a Bakú con Cadillac

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

Tras permanecer fuera de la Fórmula 1 durante 2025, Checo Pérez volvió al campeonato esta temporada como piloto de Cadillac, escudería que hizo su debut en la máxima categoría.

Su regreso a Bakú llega después de una primera parte de año en la que el mexicano todavía no ha logrado sumar puntos. El circuito representa, por ello, una nueva oportunidad para cambiar esa tendencia en una pista donde ya conoce lo que significa subir al podio.

Con Cadillac, Pérez afrontará nuevamente uno de los trazados que mejor conoce de la parrilla. Su experiencia en Azerbaiyán será uno de los elementos con los que buscará mejorar el rendimiento del equipo y mantener vigente el legado que le valió el apodo de “Rey de Bakú”.

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