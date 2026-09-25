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Chucky Lozano se perfila como titular en el Tri: Rafa Márquez le daría una segunda oportunidad bajo ciertas condiciones

Hirving Lozano está por iniciar una nueva etapa como jugador de la Selección Mexicana bajo las órdenes del “Kaíser”, quien se va a estrenar como director técnico del Tricolor

Fotografía de archivo del futbolista mexicano Hirving Lozano. EFE/ Gustavo Amador
Fotografía de archivo del futbolista mexicano Hirving Lozano. EFE/ Gustavo Amador
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La posible alineación de la Selección Mexicana comenzó a definirse para el partido ante Colombia, luego de que Rafael Márquez probó un once en el entrenamiento del miércoles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), con Hirving Lozano como una de las novedades en el ataque.

La práctica fue observada por medios de comunicación y ahí Márquez presentó lo que podría ser su primera alineación que apunta a iniciar el duelo en Baltimore. El equipo que ensayó fue con Tala Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Denzell García; Erik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Chucky Lozano y Armando González.

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En la portería apareció Tala Rangel. Frente a él, la línea defensiva quedó integrada por Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Denzell García. En el mediocampo, Erik Lira ocupó la función de contención táctico. A su lado estuvieron Luis Chávez y Gilberto Mora, aunque Chávez todavía no tiene asegurado su lugar.

Álvaro Fidalgo también pelea por un puesto en el cuadro titular que perfila Rafael Márquez para este compromiso. En el ataque, el estratega probó un tridente con Alvarado, Armando González y Lozano.

Cuatro futbolistas con uniformes verdes de entrenamiento caminan juntos sobre un campo de césped
Cuatro jugadores de la Selección Mexicana caminan juntos por la cancha durante el inicio de su concentración. (Cortesía FMF)

Chucky Lozano regresaría a la titularidad con el Tri de Rafa Márquez

Uno de los llamados que más controversiales del Kaiser se trata del Chucky Lozano, luego de que el delantero de 31 años se perdió el Mundial 2026 con Javier Aguirre, Rafa lo consideró para el inicio de su ciclo. Y luego de que se hablara de una posible oportunidad en el once ideal se filtró la condición bajo la cual le darían minutos en la cancha.

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En la columna Barra Brava de El Universal se filtró que el técnico mexicano condicionó a Lozano, y le dejó en claro que su estancia en selección dependerá de la disciplina y compromiso con el equipo que tenga, pues Rafa Márquez le habría dejado en claro que las indisciplinas no serán toleradas bajo su gestión.

Según esa versión, no habría concesiones por nombre o jerarquía. En ese escenario, al atacante se le exigiría orden dentro y fuera de la cancha si quiere seguir en el ciclo rumbo al Mundial de 2030.

La publicación también señala que esa postura se da después de una serie de actitudes del jugador con sus clubes. Entre esos antecedentes está el episodio en la Major League Soccer con San Diego FC, donde una discusión interna en octubre pasado derivó en su separación de la plantilla por decisión de Mikey Varas.

Santi Giménez y Jeremy Márquez viajaron con el equipo, están en duda

Un futbolista con chaqueta deportiva negra de la Selección de México, gafas de sol y maletas camina por un pasillo interior
Santiago Giménez llega con su equipaje al hotel de concentración de la Selección de fútbol de México en la ciudad de Baltimore. (cortesía FMF)

Santiago Giménez y Jeremy Márquez viajaron con el plantel a Estados Unidos para enfrentar a Colombia, pese a las molestias físicas que ambos presentaron durante la concentración. El Bebote tuvo una molestia en el aductor derecho y realizó trabajo diferenciado en el entrenamiento matutino. Jeremy Márquez, por su parte, no pudo completar la sesión por una contractura en la espalda baja.

Por ahora, ambos se mantienen dentro del grupo para el compromiso. Su estado físico sigue bajo observación antes del partido.

Rafa Márquez tendrá que refrescar su once inicial tras las bajas recientes que ha tenido, la última fue de César Montes por lesión muscular, por lo que regresó a Moscú.

Cuándo, a qué hora y dónde ver el México vs. Colombia?

La Selección Mexicana encarará su primer examen de la gira de cuatro partidos amistosos en la Unión Americana frente a la escuadra cafetera. A continuación se detallan los datos de transmisión para no perderse el encuentro:

  • Partido: México vs. Colombia (Amistoso - Fecha FIFA)
  • Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Sede: M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland, Estados Unidos)

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