Julio Camejo vuelve a llorar en la Granja VIP y plantea dejar el reality tras ser expuesto por la producción

El actor Julio Camejo participa en el programa La Granja VIP tras acusar a Ivonne Montero de maltrato animal. (YouTube)

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Julio Camejo atraviesa una de las semanas más complicadas de La Granja VIP 2. El actor protagonizó dos momentos de alta tensión dentro del reality: primero, rompió en llanto tras ser nominado directamente por Niurka, y después reconoció un error en sus acusaciones contra Ivonne Montero, al grado de cuestionarse si debe continuar en la competencia.

La situación colocó al actor en el centro de la conversación, pues además permanece en la placa de nominados para la próxima gala de eliminación.

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Niurka nomina a Julio Camejo y lo hace llorar

La tercera semana del reality quedó marcada por el posicionamiento entre Niurka y Julio Camejo, quienes mantienen una amistad desde antes de su participación en el programa.

La actriz decidió nominar directamente a su amigo porque considera que ha sido desleal con ella al acercarse al grupo contrario y, desde su perspectiva, contribuir a desacreditarla dentro de la competencia.

Julio respondió que algunos participantes han intentado hablarle mal de Niurka, pero sostuvo que sus opiniones no han cambiado el cariño que siente por ella. Sin embargo, después del intercambio no pudo contener las lágrimas.

El actor caminó hacia su lugar con los ojos llenos de lágrimas, se cubrió el rostro con su camisa y recibió el consuelo de algunos compañeros. Niurka, por su parte, regresó a su sitio después del posicionamiento.

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Julio Camejo rompe en llanto tras duro posicionamiento de Niurka en La Granja VIP 2 (YouTube)

Producción de La Granja VIP desmiente las acusaciones contra Ivonne

La situación tomó otro giro cuando la producción revisó las imágenes relacionadas con las acusaciones de Camejo contra Ivonne Montero.

El actor había señalado durante la transmisión 24/7 que la actriz supuestamente maltrataba a los animales de la granja. Tras analizar las imágenes, Adal Ramones dio a conocer el resultado durante la gala.

“Queremos dejar algo muy claro, hasta ahora Ivonne ha sido muy cuidadosa con los animales, no hay ninguna evidencia de algún maltrato”, afirmó el conductor.

La declaración dejó a Camejo en una posición complicada, ya que sus señalamientos ocurrieron en medio de las diferencias que mantiene con Montero.

Julio Camejo vuelve a llorar y cuestiona su permanencia

Después de conocer el veredicto de la producción, Camejo reconoció que pudo haberse dejado llevar por el enojo y que interpretó determinadas situaciones de manera equivocada.

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“Estoy decepcionado de mí. Tal vez me dejé llevar por el enojo, vi cosas y me hizo suponer”, admitió.

El actor también habló de la posibilidad de no merecer continuar en el reality: “No sé si merezco seguir en este juego, para mis principios y mis valores, yo creo que no”.

Camejo adelantó que enfrentaría a Montero para ofrecerle una disculpa: “Reconocer mi error, ver a Ivonne a los ojos, pedirle perdón como un hombre”.

El momento volvió a provocar lágrimas, tanto en el actor como en Adal Ramones. Camejo también recordó a sus hijos: “Perdón, Sofía, perdón, Gael, papá la cagó”.

Adal Ramones aclara que Ivonne Montero no maltrató a una vaca tras los señalamientos de Julio Camejo en La Granja VIP. (X)

Ivonne Montero confronta a Julio Camejo

Tras la intervención de la producción, Montero respondió directamente a Camejo y cuestionó las acusaciones que lanzó contra ella.

“Estás cavando tu propia tumba. Te has ensañado conmigo. Cometiste uno de los actos más bajos que puedan existir que es la difamación a nivel nacional”, señaló la actriz.

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El enfrentamiento ocurre mientras ambos continúan dentro de la competencia y Camejo enfrenta el voto del público.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP 2?

La tercera Asamblea dejó una placa de seis nominados para la gala de eliminación:

Manelyk González

Kenny Avilés

Carlos Trejo

Julio Camejo

Kevyn Contreras “Bicolor”

Azalia Ojeda

Manelyk recibió la nominación por el legado de María Karunna, segunda eliminada del reality. Kenny quedó en riesgo después del Duelo de Nominación del 22 de septiembre, donde Carlos Trejo logró salvarse.

Kevyn Contreras y Azalia Ojeda ingresaron a la placa a raíz de un incidente dentro de la competencia. Adal Ramones explicó que habrá una sanción adicional por el contacto físico entre ambos, aunque descartó una expulsión directa.

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El jueves, se llevó a cabo el Juego de Salvación donde participaron Kenny Avilés, Manelyk, Azalia y Kevyn, siendo este último el ganador, por lo que salió de la tabla de nominados.