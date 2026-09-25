¡La “Ghosteo”! Gala Montes revela que Nacho Cano la ignoró tras sacarla de Malinche, el Musical

El conflicto se remonta a la participación de Montes en La casa de los famosos México 2026, decisión que modificó los planes que la producción del musical tenía para su incorporación como protagonista. (Composición fotográfica/Redes sociales/Europa Press)

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Gala Montes acusó al productor Nacho Cano de someterla a un “ghosting total” tras quedar fuera de Malinche, El Musical. La actriz respondió así a las declaraciones públicas del artista español sobre los motivos de la salida y respaldó su versión con capturas de la conversación privada que mantuvo con él.

El conflicto se remonta a la participación de Montes en La casa de los famosos México 2026, decisión que modificó los planes que la producción del musical tenía para su incorporación como protagonista. La actriz ingresó al reality mientras se preparaba para interpretar el papel principal de la obra, pero salió del programa apenas dos días después de haber entrado.

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Gala Montes expuso un fragmento de la entrevista a Nacho Cano con su respuesta (Radio Fórmula/Gala Montes Instagram)

El origen del conflicto: del reality al musical

Con la actriz ya ensayando junto al resto del elenco, la producción tenía programado el estreno para el 22 de septiembre, fecha que después se reprogramó para el 1 de octubre. (@malinchethemusical/Instagram)

El origen del conflicto: del reality al musical

Según relató Nacho Cano en entrevista con Radio Fórmula, fue él mismo quien impulsó a Montes a tomar el papel protagónico de la obra. El productor recordó la conversación en la que la convenció: “Vete un poco más pa arriba, vete al papel de Malinche, con esa pedazo de mujer que eres y encima con el rollo que llevas de mujer emponderada, pues más que Malinche no te lo van a dar.”

Con la actriz ya ensayando junto al resto del elenco, la producción tenía programado el estreno para el 22 de septiembre, fecha que después se reprogramó para el 1 de octubre. Fue en ese período cuando, según Cano, Montes lo llamó para contarle que le habían ofrecido reingresar a La casa de los famosos México y que consideraba que debía aprovechar la oportunidad.

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“Nos descolocas la película porque hay aquí doscientas personas y un equipo de marketing y otro equipo de promoción”, le respondió el productor, aunque aclaró que no se opuso a la decisión: “Pero pues si te lo han ofrecido y tú quieres entrar ahí, pues entra ahí.”

De acuerdo con el relato de Cano, Montes le escribió a los dos días para avisarle que ya había salido del reality y que quería retomar su papel como Malinche. Para entonces, la situación dentro de la producción ya había cambiado. El productor decidió continuar sin ella: “Ya no está en mi campo porque tendría que llamar a mi gente.”

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En entrevista con Maxine Woodside, Cano también se refirió a su relación profesional con la actriz en términos generales: “Gala Montes, a la cual admiro, todos los artistas tenemos un tornillo el cual hay que ajustar, no lo digo por ella, lo digo por mí.” El productor aseguró además que Montes le propuso estrenar en otra fecha, pero que finalmente no se pudo concretar nada, y que le envió sus mejores deseos para el futuro.

Las capturas que exhibió Gala Montes

El 8 de septiembre, a las 15:24, o 3:24 de la tarde, Montes le informó a Cano: “Ya salí”, en referencia a su salida del reality. Según la actriz, a partir de ese mensaje no hubo ninguna respuesta de parte del productor. (Europa Press)

Tras conocerse las declaraciones de Cano, Montes reaccionó a través de sus historias de Instagram y desmintió la versión del productor. Compartió una serie de capturas de pantalla de su conversación privada con él para respaldar su reclamo.

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Las imágenes muestran que, el 16 de agosto, ambos coordinaban actuaciones conjuntas antes de una fecha clave, identificada como “el 22”. Cano le escribió entonces: “Sé que si te pones las armas pero me gustaría hacer al menos 3 actuaciones contigo antes del 22”, mensaje al que Montes respondió: “Siii obvio hay que pasarla” y “100%”. El 21 de agosto hubo una llamada de voz de cinco minutos entre ambos, y el 27 de agosto la actriz envió una fotografía de un ensayo con el comentario “Ya dándole desde ayer”.

El punto de quiebre aparece el 6 de septiembre. A las 05:54, o 5:54 de la mañana, Cano le escribió: “Yo el día 15 estoy ahí, pues tú haz lo que creas que tienes que hacer porque es lo que siempre has hecho. ¿Vale? Bueno, te mando besito y voy a ver si me entero de algo. Cuídate.” Dos minutos después, a las 05:56, o 5:56 de la mañana, el propio productor le preguntaba por el “detrás de cámaras” de unas fotografías, en un tono que no anticipaba ruptura.

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El 8 de septiembre, a las 15:24, o 3:24 de la tarde, Montes le informó a Cano: “Ya salí”, en referencia a su salida del reality. Según la actriz, a partir de ese mensaje no hubo ninguna respuesta de parte del productor. Un día después, comenzó a circular la información de que quedaba fuera de Malinche.

Las capturas muestran también que, al enterarse por una nota periodística, Montes le escribió directamente a Cano: “Q onda?” y “No entiendo Nacho”, ambos mensajes a las 11:17 de la mañana, sin obtener contestación. Fue este silencio el que la actriz calificó públicamente como “ghosting total, no hubo respuesta de nada”.

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La ruptura entre Gala Montes y Nacho Cano se dio en un contexto de mensajes de tono normal y hasta afectuoso apenas días antes de la salida de la actriz de Malinche, El Musical. Ella asegura que dejó de recibir respuestas justo cuando le avisó que había abandonado el reality, y que se enteró de su salida del musical por la prensa antes que por el propio productor.

Una publicación en redes sociales expone capturas de conversaciones entre la actriz Gala Montes y el productor Nacho Cano respecto a la obra teatral La Malinche. (Gala Montes/Instagram)

El reclamo por las condiciones de trabajo

La actriz también señaló una diferencia de trato respecto a los cambios de calendario del estreno. Según su versión, el productor modificó la fecha de Malinche en varias ocasiones sin que ella pusiera objeciones, pero a ella no se le permitió la misma flexibilidad cuando necesitó reacomodar su participación (Instagram/@galamontes)

En el mensaje que acompañó las capturas, Montes cuestionó la manera en que Cano manejó la información pública sobre su salida: “No está chido que salgas a mal informar cuando yo nunca recibí respuesta tuya.”

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La actriz también señaló una diferencia de trato respecto a los cambios de calendario del estreno. Según su versión, el productor modificó la fecha de Malinche en varias ocasiones sin que ella pusiera objeciones, pero a ella no se le permitió la misma flexibilidad cuando necesitó reacomodar su participación: “Nacho me cambió la fecha de Malinche varias veces y yo no tuve ningún problema porque él sí puede cambiar, yo no.”

Montes agregó reclamos sobre las condiciones económicas y logísticas durante su etapa en el musical. Aseguró que apostó todo por el proyecto sin recibir pago: “Estaba apostando todo por Malinche. No estaba cobrando un peso.” También denunció carencias durante los ensayos: “Ni agua ni comida me daban.” La actriz cerró su descargo con una frase que resumió su malestar: “No me gustó cómo terminó todo.”

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Hasta el momento, Nacho Cano no se ha pronunciado sobre las capturas ni sobre los señalamientos relacionados con el pago y las condiciones de trabajo, aunque previamente había señalado que “nunca se habla de dinero entre artistas de gran nivel”.

Hasta el momento, Nacho Cano no se ha pronunciado sobre las capturas ni sobre los señalamientos relacionados con el pago y las condiciones de trabajo (Instagram/@galamontes)

Antecedentes: la salida oficial del musical

La producción de Malinche, El Musical había comunicado formalmente la salida de la actriz semanas atrás, mediante un comunicado que señalaba: “Malinche El Musical, el espectáculo musical de gran formato, hace de su conocimiento que la participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida.”

En un primer momento, Montes desmintió la información y la calificó de “fake news”. Horas más tarde, sin embargo, confirmó su salida del proyecto y apuntó contra la producción al señalar que nunca había recibido un pago por su participación en la primera etapa del montaje.

El episodio se dio en medio de una seguidilla de controversias públicas para la actriz, que en los mismos días protagonizó un cruce en redes sociales con el cantante Dani Flow, luego de que este opinara sobre su salud mental. Montes respondió calificándolo de “idiota” e “ignorante” a través de sus historias de Instagram.