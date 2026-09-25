México

EEUU suspende planes de ataques aéreos en México mientras Trump busca acuerdo comercial con Sheinbaum, reporta NYT

The New York Times reportó que Washington dejó en pausa los planes de atacar objetivos de organizaciones criminales en territorio mexicano, mientras la administración de Donald Trump se acerca a un posible acuerdo comercial con el gobierno de Claudia Sheinbaum

Ilustración de Donald Trump y Claudia Sheinbaum sentados a una mesa con un mapa de la frontera entre Estados Unidos y México y una campana de cristal.
Donald Trump y Claudia Sheinbaum mantienen negociaciones comerciales mientras sus gobiernos profundizan la cooperación en seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El gobierno de Donald Trump suspendió, al menos por ahora, los planes para realizar ataques aéreos contra cárteles de la droga en territorio mexicano, de acuerdo con información publicada por The New York Times, en un momento en que Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum avanzan hacia un posible acuerdo comercial.

El diario estadounidense señaló que funcionarios de ambas administraciones han profundizado la cooperación en materia de seguridad durante los últimos meses y que el gobierno de Trump se encuentra más cerca de alcanzar un acuerdo comercial directamente con México.

PUBLICIDAD

La información cita a un funcionario estadounidense, un exfuncionario del Pentágono y dos funcionarios mexicanos, quienes señalaron que los planes para emplear ataques aéreos en suelo mexicano han quedado efectivamente archivados por el momento.

La decisión no significa que Washington haya abandonado su presión contra los grupos criminales mexicanos. De hecho, el gobierno estadounidense ha incrementado durante el segundo mandato de Trump las medidas contra organizaciones del narcotráfico y ha utilizado la designación de grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras para ampliar las herramientas con las que pretende combatirlas.

Trump mantiene presión contra México pese a pausa militar

La suspensión de los planes ocurre en contraste con las declaraciones que Trump realizó esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde acusó a México de ser el “epicentro” de la violencia de los cárteles.

PUBLICIDAD

Trump pausa ataques aéreos contra cárteles en México

La medida ocurre mientras avanza la negociación comercial con Sheinbaum. Explora por pestañas.

21grupos designados en la región
8de esos grupos son mexicanos
10acusados en el caso Sinaloa-Nueva York
~2,000 mifrontera EEUU-México
A principios de septiembre, el gobierno de Trump elevó a 21 los grupos criminales de América Latina y el Caribe designados como organizaciones terroristas extranjeras.
México concentra ocho organizaciones designadas, la mayor cantidad correspondiente a un solo país en la región.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó en abril al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios estatales de delitos relacionados con narcotráfico y armas.
Trump calificó como inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de unas 2,000 millas con territorio que, según él, está controlado por organizaciones criminales.
2025 — Inicia la ofensiva de Trump
La administración Trump comienza a ampliar el uso de herramientas militares y antiterroristas contra organizaciones criminales de la región, incluidas las mexicanas.
Ataques en aguas internacionales
Una investigación de Los Angeles Times documentó ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas presuntamente con el tráfico de drogas, incluidos casos con ciudadanos mexicanos muertos.
Abril 2026 — Acusación contra el gobernador de Sinaloa
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios de conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a Estados Unidos.
Principios de septiembre — Ampliación de designaciones
Washington eleva a 21 los grupos criminales latinoamericanos designados como organizaciones terroristas extranjeras, ocho de ellos mexicanos.
Esta semana — Trump ante la ONU
Trump acusa a México de ser el "epicentro" de la violencia de los cárteles y exige al gobierno mexicano recuperar el control de su territorio.
Ahora — Pausa de los ataques aéreos
The New York Times reporta que los planes para atacar cárteles dentro de territorio mexicano quedaron efectivamente archivados por el momento, mientras avanza la negociación comercial.
Cártel de Sinaloa
CJNG
Cártel del Golfo
Cártel del Noreste
Cártel de Juárez
Nueva Familia Michoacana
Cárteles Unidos
Los Viagras
Considerado por Estados Unidos una organización multinacional involucrada en el tráfico de distintas drogas, incluido el fentanilo. Es uno de los grupos con más funcionarios mexicanos acusados en cortes estadounidenses.
Junto con el Cártel de Sinaloa, es visto por Washington como una de las dos organizaciones multinacionales más relevantes del narcotráfico mexicano.
Incluido entre los ocho grupos mexicanos designados como organización terrorista extranjera dentro de la estrategia de la administración Trump.
Forma parte de la lista de ocho organizaciones mexicanas señaladas por Estados Unidos en la ampliación de designaciones de septiembre.
Uno de los cárteles históricos de la frontera norte incluido en la lista ampliada de organizaciones terroristas extranjeras.
Grupo con presencia en Michoacán y Guerrero, incluido entre los ocho señalamientos mexicanos de la lista estadounidense.
La alianza michoacana surgida contra el CJNG también aparece en la lista de organizaciones terroristas extranjeras designadas por Washington.
Grupo ligado históricamente a Cárteles Unidos, incluido de forma independiente entre los ocho señalamientos mexicanos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Calificó como "inaceptable" que Estados Unidos comparta una frontera de unas 2,000 millas con un territorio que, según él, está controlado por organizaciones criminales, y exigió a México "recuperar el control" de su territorio. Dijo mantener una buena relación con el país y destacó los avances de la cooperación bilateral en seguridad.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Respondió que México mantiene una relación de coordinación con Washington y evitó una confrontación directa. Señaló que podría cuestionar a Estados Unidos por su consumo de drogas y la producción de armas que llegan a México, pero sostuvo que no lo haría por la relación entre ambos gobiernos.
Fuente: The New York Times, Los Angeles Times y Departamento de Justicia de Estados Unidos

El presidente estadounidense afirmó que era “inaceptable” que Estados Unidos compartiera una frontera de unas 2 mil millas con un territorio que, según él, está controlado por organizaciones criminales, y exigió al gobierno mexicano “recuperar el control” de su territorio. Al mismo tiempo, Trump aseguró que mantiene una buena relación con México y destacó los avances de la cooperación bilateral en seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que México mantiene una relación de coordinación con Washington y evitó entrar en una confrontación directa con Trump. Señaló que podría cuestionar a Estados Unidos por su elevado consumo de drogas y por la producción de armas que llegan a México, pero sostuvo que no lo haría debido a la relación que mantienen ambos gobiernos.

La postura mexicana frente a una eventual intervención militar estadounidense ha sido consistente: Sheinbaum ha rechazado operaciones de Washington en territorio nacional y ha planteado que la cooperación debe realizarse respetando la soberanía mexicana.

La posibilidad de ataques dentro de México había adquirido mayor relevancia después de que la administración Trump intensificara sus operaciones contra presuntos grupos de narcotráfico en aguas internacionales. Una investigación de Los Angeles Times documentó ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas presuntamente con el tráfico de drogas, incluidos casos en los que murieron ciudadanos mexicanos.

México concentra la mayor cantidad de grupos designados por EU

La presión de Washington también se refleja en la ampliación de su lista de organizaciones criminales consideradas terroristas.

Manos con traje colocando un avión de papel en una carpeta junto a un documento con escudos de Estados Unidos y México frente a un ventanal.
Trump ha presionado a México para intensificar el combate contra los cárteles, aunque los planes de ataques aéreos en territorio mexicano fueron suspendidos por ahora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A principios de septiembre, el gobierno de Trump había elevado a 21 los grupos criminales de América Latina y el Caribe designados como “organizaciones terroristas extranjeras”. México concentra ocho organizaciones, la mayor cantidad correspondiente a un solo país.

Entre las organizaciones mexicanas señaladas se encuentran el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras.

El Cártel de Sinaloa y el CJNG son considerados por autoridades estadounidenses como organizaciones multinacionales involucradas en el tráfico de distintas drogas, incluido el fentanilo. La designación forma parte de una estrategia de la administración Trump que comenzó en 2025 y que ha ampliado el uso de herramientas militares y antiterroristas contra organizaciones criminales de la región.

La presión sobre México también aumentó después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusara en abril al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios estatales de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Entre los acusados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil. Las acusaciones corresponden a una imputación federal y no constituyen por sí mismas una condena.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los 10 acusados fueron señalados de presuntamente conspirar con integrantes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.

En este contexto, la pausa de los planes de ataques aéreos representa, por ahora, un cambio en la presión militar directa sobre territorio mexicano, mientras los gobiernos de Trump y Sheinbaum mantienen abiertas las negociaciones comerciales y una coordinación más estrecha en materia de seguridad.

Temas Relacionados

Donald TrumpClaudia SheinbaumMéxicoEstados Unidoscártelesnarcotráficoataques aéreosCártel de SinaloaCJNGfentaniloterrorismonarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

El piloto mexicano no consiguió avanzar a la segunda ronda de la clasificación y deberá remontar posiciones durante la carrera

Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

El arte también es política: Festival CulturaUNAM abre espacio a nuevas voces y reivindica el compromiso social

La quinta edición de este evento se llevará a cabo del 25 de septiembre al 11 de octubre en diversas sedes de la institución

El arte también es política: Festival CulturaUNAM abre espacio a nuevas voces y reivindica el compromiso social

México mágico: chofer descubre infidelidad de su esposa, la persiguió en la combi y la encontró con otro

Una tiktoker narró cómo pasó de viajar tranquilamente con audífonos a convertirse en testigo de la persecución de una pareja

México mágico: chofer descubre infidelidad de su esposa, la persiguió en la combi y la encontró con otro

Quién fue Peter Byrne, el cantante de Naked Eyes por quien lloró Aleks Syntek

El cantante mexicano lamentó profundamente la muerte del artista

Quién fue Peter Byrne, el cantante de Naked Eyes por quien lloró Aleks Syntek

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

De qué habla “El Mayor de los Ranas”, la canción más famosa de Víctor Valverde ligada a un brazo armado de Los Chapitos

Operativo Otomí deja 45 detenidos vinculados con homicidios dolosos en el Estado de México

Balacera en restaurante TaiPak de Culiacán deja un muerto y 6 heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

ENTRETENIMIENTO

Premios Heat Latin Music Awards 2026: quiénes son los mexicanos nominados y cuándo se llevará a cabo la premiación en Jalisco

Premios Heat Latin Music Awards 2026: quiénes son los mexicanos nominados y cuándo se llevará a cabo la premiación en Jalisco

Quién fue Peter Byrne, el cantante de Naked Eyes por quien lloró Aleks Syntek

Ella es Diana Atri, esposa de Joy Huerta que ha sido su apoyo tras la separación de Jesse & Joy

¡La “Ghosteo”! Gala Montes revela que Nacho Cano la ignoró tras sacarla de Malinche, el Musical

Julio Camejo vuelve a llorar en la Granja VIP y plantea dejar el reality tras ser expuesto por la producción

DEPORTES

Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

Pocos aficionados reciben al Tri en Baltimore antes de su primer partido con Rafael Márquez

Agenda deportiva del viernes: partidos de futbol, Fórmula 1, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming en México hoy 25 de septiembre

Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Colombia en el debut de Rafa Márquez

De compañeros a dirigidos: estos son los jugadores de la Selección Mexicana que compatieron vestidor con Rafa Márquez