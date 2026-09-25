EEUU suspende planes de ataques aéreos en México mientras Trump busca acuerdo comercial con Sheinbaum, reporta NYT

Donald Trump y Claudia Sheinbaum mantienen negociaciones comerciales mientras sus gobiernos profundizan la cooperación en seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobierno de Donald Trump suspendió, al menos por ahora, los planes para realizar ataques aéreos contra cárteles de la droga en territorio mexicano, de acuerdo con información publicada por The New York Times, en un momento en que Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum avanzan hacia un posible acuerdo comercial.

El diario estadounidense señaló que funcionarios de ambas administraciones han profundizado la cooperación en materia de seguridad durante los últimos meses y que el gobierno de Trump se encuentra más cerca de alcanzar un acuerdo comercial directamente con México.

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La información cita a un funcionario estadounidense, un exfuncionario del Pentágono y dos funcionarios mexicanos, quienes señalaron que los planes para emplear ataques aéreos en suelo mexicano han quedado efectivamente archivados por el momento.

La decisión no significa que Washington haya abandonado su presión contra los grupos criminales mexicanos. De hecho, el gobierno estadounidense ha incrementado durante el segundo mandato de Trump las medidas contra organizaciones del narcotráfico y ha utilizado la designación de grupos criminales como “organizaciones terroristas extranjeras” para ampliar las herramientas con las que pretende combatirlas.

Trump mantiene presión contra México pese a pausa militar

La suspensión de los planes ocurre en contraste con las declaraciones que Trump realizó esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde acusó a México de ser el “epicentro” de la violencia de los cárteles.

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Trump pausa ataques aéreos contra cárteles en México La medida ocurre mientras avanza la negociación comercial con Sheinbaum. Explora por pestañas. La pausa militar Cronología de la presión 8 cárteles designados Lo que dijeron 21 grupos designados en la región 8 de esos grupos son mexicanos 10 acusados en el caso Sinaloa-Nueva York ~2,000 mi frontera EEUU-México A principios de septiembre, el gobierno de Trump elevó a 21 los grupos criminales de América Latina y el Caribe designados como organizaciones terroristas extranjeras. México concentra ocho organizaciones designadas, la mayor cantidad correspondiente a un solo país en la región. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó en abril al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios estatales de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Trump calificó como inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de unas 2,000 millas con territorio que, según él, está controlado por organizaciones criminales. 2025 — Inicia la ofensiva de Trump ▶ La administración Trump comienza a ampliar el uso de herramientas militares y antiterroristas contra organizaciones criminales de la región, incluidas las mexicanas. Ataques en aguas internacionales ▶ Una investigación de Los Angeles Times documentó ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas presuntamente con el tráfico de drogas, incluidos casos con ciudadanos mexicanos muertos. Abril 2026 — Acusación contra el gobernador de Sinaloa ▶ La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios de conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a Estados Unidos. Principios de septiembre — Ampliación de designaciones ▶ Washington eleva a 21 los grupos criminales latinoamericanos designados como organizaciones terroristas extranjeras, ocho de ellos mexicanos. Esta semana — Trump ante la ONU ▶ Trump acusa a México de ser el "epicentro" de la violencia de los cárteles y exige al gobierno mexicano recuperar el control de su territorio. Ahora — Pausa de los ataques aéreos ▶ The New York Times reporta que los planes para atacar cárteles dentro de territorio mexicano quedaron efectivamente archivados por el momento, mientras avanza la negociación comercial. Cártel de Sinaloa CJNG Cártel del Golfo Cártel del Noreste Cártel de Juárez Nueva Familia Michoacana Cárteles Unidos Los Viagras Considerado por Estados Unidos una organización multinacional involucrada en el tráfico de distintas drogas, incluido el fentanilo. Es uno de los grupos con más funcionarios mexicanos acusados en cortes estadounidenses. Junto con el Cártel de Sinaloa, es visto por Washington como una de las dos organizaciones multinacionales más relevantes del narcotráfico mexicano. Incluido entre los ocho grupos mexicanos designados como organización terrorista extranjera dentro de la estrategia de la administración Trump. Forma parte de la lista de ocho organizaciones mexicanas señaladas por Estados Unidos en la ampliación de designaciones de septiembre. Uno de los cárteles históricos de la frontera norte incluido en la lista ampliada de organizaciones terroristas extranjeras. Grupo con presencia en Michoacán y Guerrero, incluido entre los ocho señalamientos mexicanos de la lista estadounidense. La alianza michoacana surgida contra el CJNG también aparece en la lista de organizaciones terroristas extranjeras designadas por Washington. Grupo ligado históricamente a Cárteles Unidos, incluido de forma independiente entre los ocho señalamientos mexicanos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos ▶ Calificó como "inaceptable" que Estados Unidos comparta una frontera de unas 2,000 millas con un territorio que, según él, está controlado por organizaciones criminales, y exigió a México "recuperar el control" de su territorio. Dijo mantener una buena relación con el país y destacó los avances de la cooperación bilateral en seguridad. Claudia Sheinbaum, presidenta de México ▶ Respondió que México mantiene una relación de coordinación con Washington y evitó una confrontación directa. Señaló que podría cuestionar a Estados Unidos por su consumo de drogas y la producción de armas que llegan a México, pero sostuvo que no lo haría por la relación entre ambos gobiernos.

El presidente estadounidense afirmó que era “inaceptable” que Estados Unidos compartiera una frontera de unas 2 mil millas con un territorio que, según él, está controlado por organizaciones criminales, y exigió al gobierno mexicano “recuperar el control” de su territorio. Al mismo tiempo, Trump aseguró que mantiene una buena relación con México y destacó los avances de la cooperación bilateral en seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que México mantiene una relación de coordinación con Washington y evitó entrar en una confrontación directa con Trump. Señaló que podría cuestionar a Estados Unidos por su elevado consumo de drogas y por la producción de armas que llegan a México, pero sostuvo que no lo haría debido a la relación que mantienen ambos gobiernos.

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La postura mexicana frente a una eventual intervención militar estadounidense ha sido consistente: Sheinbaum ha rechazado operaciones de Washington en territorio nacional y ha planteado que la cooperación debe realizarse respetando la soberanía mexicana.

La posibilidad de ataques dentro de México había adquirido mayor relevancia después de que la administración Trump intensificara sus operaciones contra presuntos grupos de narcotráfico en aguas internacionales. Una investigación de Los Angeles Times documentó ataques estadounidenses contra embarcaciones vinculadas presuntamente con el tráfico de drogas, incluidos casos en los que murieron ciudadanos mexicanos.

México concentra la mayor cantidad de grupos designados por EU

La presión de Washington también se refleja en la ampliación de su lista de organizaciones criminales consideradas terroristas.

Trump ha presionado a México para intensificar el combate contra los cárteles, aunque los planes de ataques aéreos en territorio mexicano fueron suspendidos por ahora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A principios de septiembre, el gobierno de Trump había elevado a 21 los grupos criminales de América Latina y el Caribe designados como “organizaciones terroristas extranjeras”. México concentra ocho organizaciones, la mayor cantidad correspondiente a un solo país.

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Entre las organizaciones mexicanas señaladas se encuentran el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras.

El Cártel de Sinaloa y el CJNG son considerados por autoridades estadounidenses como organizaciones multinacionales involucradas en el tráfico de distintas drogas, incluido el fentanilo. La designación forma parte de una estrategia de la administración Trump que comenzó en 2025 y que ha ampliado el uso de herramientas militares y antiterroristas contra organizaciones criminales de la región.

La presión sobre México también aumentó después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusara en abril al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios estatales de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Entre los acusados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil. Las acusaciones corresponden a una imputación federal y no constituyen por sí mismas una condena.

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De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los 10 acusados fueron señalados de presuntamente conspirar con integrantes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.

En este contexto, la pausa de los planes de ataques aéreos representa, por ahora, un cambio en la presión militar directa sobre territorio mexicano, mientras los gobiernos de Trump y Sheinbaum mantienen abiertas las negociaciones comerciales y una coordinación más estrecha en materia de seguridad.